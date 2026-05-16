Michael Carrick kí hợp đồng chính thức với Man Utd

Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Michael Carrick đã chính thức kí vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm kèm điều khoản gia hạn hợp đồng 1 năm đến mùa giải 2029. Quyết định này được đưa ra sau giai đoạn nắm vai trò tạm quyền thành công của nhà cầm quân người Anh.

Từ một đội bóng gặp rất nhiều khó khăn hồi đầu mùa giải và phải chia tay Ruben Amorim, Michael Carrick đưa Man Utd đến với suất dự UEFA Champions League ở mùa giải tiếp theo. Man Utd chơi không quá xuất sắc nhưng biết cách giành chiến thắng hiệu quả nhất và có được vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Michael Carrick trở thành huấn luyện viên chính thức của Man Utd.

Dưới thời của huấn luyện viên Michael Carrick, Man Utd dần trở lại với phong cách phòng ngự phản công và chuyển trạng thái nhanh dưới thời Sir Alex Ferguson. Người hâm mộ cũng dần đặt niềm tin vào cựu tiền vệ người Anh. Đã có một làn sóng kêu gọi Man Utd nhanh chóng kí hợp đồng chính thức với Michael Carrick.

Tuy nhiên, khối lượng công việc với chiến lược gia này trong mùa giải mới sẽ lớn hơn rất nhiều. Man Utd cần gấp rút tìm người thay thế cho tiền vệ trung tâm Casemiro - người nắm vai trò quan trọng với Quỷ đỏ. Thậm chí, việc giữ chân Bruno Fernandes cũng không hề đơn giản bởi anh nhận được rất nhiều đề nghị từ các đội bóng lớn.

Nhưng theo nhà báo David Ornstein - người đặc biệt thân thiết với Man Utd, đội chủ sân Old Trafford sẽ không thể chi ra số tiền quá lớn trong kì chuyển nhượng mùa hè. Họ thậm chí phải cân nhắc từng thương vụ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Ngoài ra, việc phải thi đấu ở cúp C1 châu Âu cũng khiến gánh nặng chuyên môn và thành tích tăng cao hơn với HLV Michael Carrick. Cựu danh thủ này sẽ phải toan tính từng trận đấu để cân bằng kết quả ở các mặt trận khác nhau.

Thậm chí, các giải đấu khác như cúp Liên đoàn Anh, FA Cup vẫn cần được tính đến như một phương án tìm kiếm danh hiệu.