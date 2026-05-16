Tàu hỏa đâm xe buýt ở Thái Lan: 8 người chết, 15 người bị thương

Một đoàn tàu chở hàng va chạm với xe buýt công cộng gần ga Makkasan của tuyến Airport Rail Link, trên đường Asok–Din Daeng, đoạn giữa giao lộ Rama IX và giao lộ Asok–Phetchaburi tại quận Ratchathewi, Bangkok, Thái Lan.

Báo cáo ban đầu xác nhận có 8 người thiệt mạng và 15 người bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng.

Vụ tai nạn khiến xe buýt bốc cháy, đồng thời làm hư hại nhiều ô tô và xe máy khác. Trung tâm Radio Rama 199 đã phối hợp với lực lượng cứu hỏa từ trạm cứu hỏa Phaya Thai tới hiện trường để hỗ trợ.

8 người thiệt mạng sau khi tàu chở hàng đâm xe buýt ở gần Makkasan, Bangkok, Thái Lan hôm 16/5.

Lúc 15h51, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường và phát hiện đoàn tàu đâm vào xe buýt công cộng cùng nhiều ô tô cá nhân và xe máy. Cú va chạm cũng gây ra nhiều tiếng nổ nhỏ liên tiếp. Lính cứu hỏa nhanh chóng phun nước khống chế đám cháy, đưa những người bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến 15h59, tình hình đã được kiểm soát.

Cảnh sát và các cơ quan liên quan đã phong tỏa khu vực để đảm bảo an toàn, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, xác định danh tính các nạn nhân và thu thập bằng chứng phục vụ các thủ tục pháp lý tiếp theo.

Thứ trưởng Giao thông Siripong Angkasakulkiat cho biết theo thông tin ban đầu, chiếc xe buýt của Cơ quan Vận tải Công cộng Bangkok (BMTA) bị kẹt tại đèn đỏ trong lúc vẫn nằm trên đường ray tàu hỏa trước khi vụ va chạm xảy ra.

Do đó, thanh chắn đường sắt không thể hạ xuống. Đoàn tàu liên quan trong vụ tai nạn cũng đang chở container nên có tải trọng lớn và không thể phanh kịp trước khi xảy ra va chạm.

Giám đốc BMTA, ông Kittikan Chomdoung Charuworapolkul, cho biết với tư cách người đứng đầu cơ quan này, ông xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các nạn nhân trong vụ tai nạn. Ông nói BMTA sẽ khẩn trương hỗ trợ và bồi thường cho những người bị ảnh hưởng trong khả năng cao nhất, cả theo quy định pháp luật lẫn trên tinh thần nhân đạo.