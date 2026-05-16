OSP GROUP ra mắt trợ lý AI quản lý huyết áp Kolia

Ngày 15/5 - Công ty Cổ phần Công nghệ OSP AI, thành viên của hệ sinh thái OSP Group, chính thức giới thiệu Kolia - ứng dụng hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ 24/7 ứng dụng trí tuệ nhân tạo, được phát triển nhằm hỗ trợ người dùng theo dõi huyết áp, hình thành thói quen dinh dưỡng và vận động lành mạnh, giúp người thân chăm sóc người bệnh trong hành trình sống khỏe mỗi ngày.

Sự kiện ra mắt Kolia mang thông điệp “Đồng hành sống khỏe cùng người bệnh mạn tính”, nhấn mạnh vai trò của công nghệ như một người bạn đồng hành trong đời sống thường nhật: trả lời những câu hỏi đơn giản về y tế, nhắc nhở theo lịch cá thể hoá, lưu lại dữ liệu sức khỏe, giúp người dùng hiểu cơ thể mình hơn và chủ động trao đổi với bác sĩ khi cần.

Kolia là ứng dụng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cá nhân, không phải thiết bị y tế, không cung cấp chẩn đoán, kê đơn hoặc thay thế ý kiến chuyên môn của bác sĩ. Các thông tin và gợi ý trong ứng dụng có tính chất tham khảo, giúp người dùng theo dõi, ghi nhận và trao đổi tốt hơn với nhân viên y tế.

OSP Group đồng hành cùng định hướng chăm sóc sức khỏe chủ động

Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu và chuyển dịch từ tư duy thụ động chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, sự ra đời của Kolia được OSP Group xác định là một nỗ lực cụ thể của khu vực doanh nghiệp công nghệ trong việc đóng góp các công cụ số phục vụ đời sống, cải thiện sức khoẻ người dân.

Tinh thần này phù hợp với định hướng của Nghị quyết 72-NQ/TW về một nền y tế hiện đại, dự phòng, lấy người dân làm trung tâm và thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong chăm sóc sức khỏe.

Ở phạm vi của một ứng dụng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cá nhân, Kolia không đặt mục tiêu thay thế hệ thống y tế hay thay thế bác sĩ, mà tập trung vào những điểm chạm hằng ngày: giúp người dùng ghi nhận chỉ số, duy trì thói quen, kết nối người thân và chuẩn bị thông tin tốt hơn khi cần trao đổi với nhân viên y tế.

Với nền tảng 18 năm kinh nghiệm của OSP Group trong lĩnh vực công nghệ thông tin và quá trình nghiên cứu, phát triển Kolia trong 18 tháng, OSP AI kỳ vọng sản phẩm sẽ góp phần thúc đẩy thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động tại nhà, đặc biệt với nhóm người cao tuổi và người đang cần theo dõi sức khỏe mạn tính trong đời sống thường nhật.

Từ một chỉ số huyết áp đến thói quen sống khỏe

Tăng huyết áp và các bệnh mạn tính thường không chỉ là câu chuyện của một lần thăm khám, mà là hành trình cần được theo dõi đều đặn trong cuộc sống hằng ngày. Với nhiều người, khó khăn không nằm ở việc “biết phải chăm sóc sức khỏe”, mà nằm ở việc nhớ đo huyết áp đúng thời điểm, ghi lại kết quả, uống thuốc theo hướng dẫn, tái khám đúng lịch và chủ động chia sẻ thông tin cho người thân hoặc bác sĩ.

Kolia được phát triển để giải quyết những việc nhỏ nhưng lặp lại ấy. Ứng dụng giúp người dùng lưu chỉ số huyết áp, theo dõi xu hướng theo thời gian, nhận nhắc nhở đo huyết áp, uống thuốc và tái khám. Khi dữ liệu được ghi nhận liên tục, người dùng có thêm cơ sở để quan sát thay đổi của cơ thể và chuẩn bị thông tin đầy đủ hơn cho mỗi lần trao đổi với bác sĩ.

Đồng hành cùng người dùng, kết nối cùng gia đình

Không ít gia đình hiện nay có cha mẹ, ông bà hoặc người thân sống xa con cháu. Việc hỏi thăm sức khỏe nhiều khi chỉ dừng lại ở những câu quen thuộc như “ở nhà vẫn ổn”, trong khi các chỉ số quan trọng lại chưa được ghi nhận đầy đủ. Kolia hướng đến việc biến sự quan tâm ấy thành một kết nối cụ thể hơn.

Thông qua ứng dụng, người thân có thể cùng theo dõi các thông tin sức khỏe được người dùng chia sẻ, nhận nhắc nhở hoặc cảnh báo khi có chỉ số cần chú ý. Từ đó, gia đình có thêm sự an tâm và có thể chủ động hỗ trợ người thân đúng lúc, thay vì chỉ biết tình trạng sức khỏe khi vấn đề đã trở nên nghiêm trọng.

Một trong những điểm được nhấn mạnh tại sự kiện là khả năng tổng hợp thông tin theo thời gian, giúp người dùng và gia đình nhìn lại quá trình chăm sóc sức khỏe dưới dạng dễ theo dõi hơn. Các báo cáo định kỳ có thể hỗ trợ người dùng chuẩn bị thông tin trước khi tái khám, đồng thời giúp người thân nắm được bức tranh tổng quát thay vì chỉ dựa vào cảm nhận hoặc trí nhớ.

Giao diện báo cáo sức khỏe định kỳ của Kolia, tổng hợp xu hướng huyết áp và các thông tin tuân thủ do người dùng ghi nhận, nhằm hỗ trợ theo dõi và trao đổi với bác sĩ khi cần.

AI đứng phía sau, trải nghiệm chăm sóc đứng phía trước

Kolia ứng dụng AI để giúp việc ghi nhận và quản lý dữ liệu sức khỏe trở nên nhẹ nhàng hơn. Người dùng có thể số hóa một số thông tin từ ảnh chụp máy đo huyết áp, đơn thuốc hoặc phiếu khám; nhận các nhắc nhở cá nhân hóa; theo dõi xu hướng chỉ số theo thời gian; và tham khảo các gợi ý về lối sống, dinh dưỡng, vận động phù hợp với mục tiêu chăm sóc sức khỏe.

Thay vì đặt công nghệ ở vị trí thay thế bác sĩ, Kolia định vị AI là lớp hỗ trợ giúp người dùng ghi nhớ tốt hơn, hiểu dữ liệu của mình rõ hơn và chuẩn bị thông tin đầy đủ hơn khi cần làm việc với nhân viên y tế. Đây là cách tiếp cận phù hợp với một ứng dụng chăm sóc sức khoẻ toàn diện: gần gũi, chủ động, có trách nhiệm và tập trung vào đời sống hằng ngày của người dùng.

Công nghệ AI đa tác nhân được diễn giải theo cách gần gũi hơn với người dùng

Đằng sau trải nghiệm đơn giản ở phía người dùng, Kolia được phát triển theo định hướng AI-first trong quá trình nghiên cứu và hoàn thiện sản phẩm.

Hệ thống ứng dụng mô hình AI đa tác nhân để hỗ trợ phân luồng các loại dữ liệu đầu vào như chỉ số huyết áp, hình ảnh đơn thuốc, phiếu khám, bữa ăn hoặc giọng nói đến các lớp xử lý phù hợp. Cách tiếp cận này giúp ứng dụng ghi nhận, tổng hợp và diễn giải thông tin sức khỏe theo hướng dễ dàng hơn cho người dùng.

Trong truyền thông sản phẩm, có thể hình dung lớp AI của Kolia như một “hệ thống tham khảo đa chuyên môn” đứng phía sau, giúp tổng hợp dữ liệu, đối chiếu với các tình huống sức khỏe đã được chuẩn hóa và đưa ra thông tin tham khảo. Tuy nhiên, toàn bộ cách diễn giải này vẫn tuân thủ nguyên tắc cốt lõi: Kolia không đưa ra chẩn đoán, không kê đơn, không thay thế bác sĩ và không được sử dụng như căn cứ duy nhất cho các quyết định điều trị.

Định hướng phát triển sản phẩm có sự tham gia cố vấn chuyên môn của Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Đỗ Văn Chiến và các bác sỹ tim mạch, nhằm giúp các nội dung tham khảo trong ứng dụng bám sát hơn với cách người bệnh cần được hướng dẫn, giải thích và nhắc nhở trong quá trình chăm sóc sức khỏe hằng ngày.

Mô phỏng kiến trúc AI đa tác nhân của Kolia. Dữ liệu sức khỏe do người dùng cung cấp được phân luồng đến các lớp xử lý chuyên biệt để hỗ trợ ghi nhận, tổng hợp và cung cấp thông tin tham khảo.

Phát triển có trách nhiệm, ưu tiên an toàn dữ liệu

Kolia được xây dựng với định hướng thận trọng trong lĩnh vực sức khỏe. Các nội dung trong ứng dụng được thiết kế để hỗ trợ theo dõi và tham khảo, không đưa ra kết luận chẩn đoán hoặc chỉ định điều trị. Người dùng được khuyến nghị liên hệ bác sĩ hoặc cơ sở y tế trong các tình huống bất thường, khẩn cấp hoặc khi cần quyết định chuyên môn.

Về dữ liệu, Kolia hướng đến việc bảo vệ quyền riêng tư và an toàn thông tin cá nhân của người dùng. Dữ liệu sức khỏe được xem là dữ liệu nhạy cảm và cần được xử lý theo các nguyên tắc bảo mật, minh bạch, đúng mục đích và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đại diện OSP Group, ông Lê Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - chia sẻ: “Chúng tôi không xây dựng Kolia để thay bác sĩ. Kolia được tạo ra để đồng hành cùng người dùng trong những việc rất đời thường: nhớ đo huyết áp, uống thuốc đúng hướng dẫn, theo dõi thay đổi của cơ thể và kết nối với người thân.

Khi mỗi người chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe hằng ngày, gia đình cũng yên tâm hơn và bác sĩ có thêm dữ liệu tham khảo khi cần.”

Nhân dịp ra mắt, OSP Group dự kiến triển khai chương trình đặc quyền dành cho người dùng đăng ký sớm, với gói trải nghiệm Kolia Care trong thời gian 6 tháng. Chương trình nhằm khuyến khích người dùng bắt đầu hình thành thói quen ghi nhận, theo dõi và chia sẻ thông tin sức khỏe một cách đều đặn hơn trong đời sống hằng ngày.

Từ góc nhìn của OSP Group, Kolia là một bước đi trong hành trình đưa công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo đến gần hơn với nhu cầu chăm sóc sức khỏe thường nhật của mỗi gia đình Việt.

Với tinh thần “Nối trọn vòng tay chăm sóc”, sản phẩm hướng đến việc tạo thêm một “lớp đồng hành số” giữa người dùng, người thân và các điểm chạm chăm sóc sức khỏe, để việc quan tâm không chỉ dừng lại ở những cuộc gọi hỏi thăm mà có thể được hỗ trợ bằng dữ liệu, nhắc nhở và các thông tin phân tích tham khảo dễ hiểu.

