Bắt nhóm sản xuất, tiêu thụ hơn 4 tấn bột ngọt giả tại TP.HCM

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM cho biết đã triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm trong đợt cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Dương Thị Yến Oanh (47 tuổi), Dương Thị Yến Xuân (56 tuổi) và Thạch Hiểu (47 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm”.

Các bị can tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Trước đó, trong quá trình tuần tra trên đường Cầu Kinh (phường Tân Tạo, TP.HCM), lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Thạch Hiểu đang vận chuyển nhiều thùng carton mang nhãn hiệu Ajinomoto có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra.

Qua kiểm tra, toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Làm việc với công an, Thạch Hiểu thừa nhận đây là hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nên bị đưa về trụ sở để tiếp tục điều tra.

Từ lời khai của đối tượng, cơ quan chức năng mở rộng điều tra và xác định Dương Thị Yến Oanh là người chủ mưu, đứng ra tổ chức mua bán bao bì giả nhãn hiệu Ajinomoto nhằm cung cấp cho Thạch Hiểu sản xuất bột ngọt giả.

Trong khi đó, Dương Thị Yến Xuân giữ vai trò giúp sức, tham gia cất giấu, giao nhận bao bì và nhận tiền từ hoạt động tiêu thụ hàng giả.

Khám xét các địa điểm liên quan, công an thu giữ 305 gói bột ngọt giả thành phẩm, hơn 23.000 bao bì giả các loại, khoảng 70kg bột ngọt nguyên liệu cùng nhiều máy ép nhiệt, cân điện tử và dụng cụ dùng để sang chiết, đóng gói sản phẩm.

Tang vật vụ án. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ khoảng tháng 1/2026 đến thời điểm bị phát hiện, nhóm này đã thu mua bột ngọt trôi nổi, không rõ nguồn gốc trên thị trường rồi sang chiết, đóng gói vào bao bì giả nhãn hiệu Ajinomoto để bán cho các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn TP.HCM.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã sản xuất, tiêu thụ hơn 4 tấn bột ngọt giả, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Theo công an, hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm không chỉ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.