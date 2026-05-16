Khởi tố, bắt giam ca sĩ Miu Lê về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

(VTC News) -

Tối 16/5, Công an TP Hải Phòng vừa thông tin kết quả xác minh, làm rõ vụ Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu (Đặc khu Cát Hải, Hải Phòng).

Cụ thể, ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam Lê Ánh Nhật (tức ca sĩ Miu Lê) và Vũ Khương An về hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; đồng thời, khởi tố bị can đối với Trần Minh Trang về hành vi: “Không tố giác tội phạm”.

Ca sĩ Miu Lê đang bị tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 12h30' ngày 10/5, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải (Hải Phòng), phát hiện 6 người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Những người này gồm: Vũ Khương An (SN 1995, ở phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí Minh); Trần Đức Phong (SN 1991, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội); Đoàn Thị Thúy An (SN 1990, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng); Trần Minh Trang (SN 1996, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội); Lê Ánh Nhật (nghệ danh ca sĩ Miu Lê, sinh năm 1991, trú tại phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) và Vũ Thái Nam (SN 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh).

Qua kiểm tra, những người này đều dương tính với chất ma tuý.

Qua khám xét khẩn cấp tại cơ sở lưu trú Titibeach thuộc khu vực bãi tắm Tùng Thu, lực lượng Công an thu giữ 5,35 gram Ketamine; 0,40 gram Ketamine và Cocaine; cùng một số dụng cụ, đồ vật liên quan đến hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhận định đây là vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý liên quan đến nhiều đối tượng thuộc nhiều tỉnh, thành trong cả nước và được dư luận xã hội quan tâm, Giám đốc Công an thành phố, Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an thành phố quyết liệt đấu tranh, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 14/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy”; khởi tố bị can đối với: Trần Đức Phong và Vũ Thái Nam về hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”;

Cơ quan CSĐT Công an Thành phố cũng đã khởi tố Đoàn Thị Thúy An về hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam các đối tượng.

Mở rộng điều tra đã làm rõ và tạm giữ hình sự đối với Đặng Huy Việt (SN 1984, trú tại 14/260 Tân Mai, phường Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi: “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Các đối tượng trong vụ Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu (Đặc khu Cát Hải).

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng.

Đồng thời, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung nắm tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đáp ứng kịp thời công tác phòng ngừa, đồng thời phát hiện kịp thời, bắt giữ, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.