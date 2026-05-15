Bảng xếp hạng V.League 2025-2026 vòng 23 mới nhất

Bảng xếp hạng V.League 2025-2026 mới nhất
Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng V.League 2025-2026 mới nhất. Tính đến vòng 23, vị trí các câu lạc bộ như sau.
XH Đội Trận Bàn thắng-
bàn thua
Điểm 1 CAHN 22 53 - 19 57 2 Thể Công Viettel 22 34 - 19 46 3 Ninh Bình 22 45 - 29 41 4 Hà Nội 22 40 - 25 39 5 Nam Định 22 28 - 27 31 6 CA TP.HCM 22 23 - 31 32 7 Hải Phòng 22 31 - 28 28 8 Thanh Hóa 22 25 - 29 24 9 SLNA 22 24 - 32 24 10 Hà Tĩnh 22 12 - 25 24 11 HAGL 22 19 - 30 22 12 Becamex TP.HCM 22 25 - 35 21 13 PVF-CAND 22 19 - 37 17 14 Đà Nẵng 22 25 - 37 16
Theo thể thức V.League 2025-2026, giải đấu có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.
Vòng 23 V.League: CLB Thanh Hóa cản bước CAHN?
Khi V.League đi đến những vòng đấu cuối, câu lạc bộ Công an Hà Nội đếm ngược từng ngày đến chức vô địch. Đội bóng của huấn luyện viên Alexandre Polking hơn đối thủ xếp sau là Thể Công Viettel tới 11 điểm. Chỉ cần Nguyễn Đình Bắc và đồng đội giữ khoảng cách này đến hết vòng 23, cuộc đua vô địch V.League mùa giải 2025-2026 sẽ kết thúc.
Thử thách của CAHN là Đông Á Thanh Hóa, đội vừa bất ngờ thắng Hà Nội FC ở vòng trước để tiến bước dài trong cuộc đua trụ hạng. Chất lượng chuyên môn của đội bóng xứ Thanh không được đánh giá cao. Tuy nhiên, tinh thần thi đấu và sự quyết liệt trong lối chơi của các cầu thủ Thanh Hóa luôn mang đến trở ngại đầy khó khăn cho các đối thủ.
Vẫn có kịch bản CLB Công an Hà Nội không cần thắng vẫn vô địch sớm. Điều đó xảy ra nếu Thể Công Viettel thua Nam Định trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình). Trận đấu của đội nhì bảng kết thúc khi CLB Công an Hà Nội đang thi đấu hiệp hai.
Ở nhóm cuối bảng xếp hạng, Becamex Bình Dương bây giờ trở thành đội ở gần khu vực nguy hiểm nhất. Đội bóng này vừa thay huấn luyện viên trưởng sau chuỗi thành tích yếu kém gần đây và đối thủ tiếp theo của họ là Hải Phòng - đội không còn mục tiêu trụ hạng hay tranh huy chương.
PVF CAND và Đà Nẵng tiếp tục so kè từng điểm để tránh suất xuống hạng trực tiếp. Đội cuối bảng Đà Nẵng ra sân trong trận đấu sớm, gặp CA TP.HCM trên sân khách. PVF CAND đấu với Hà Nội FC - đội đang khát điểm để cạnh tranh huy chương với Ninh Bình.
Lịch thi đấu, kênh trực tiếp V.League vòng 23
Ngày 15/5
18h: Công an TP.HCM vs Đà Nẵng (Kênh trực tiếp: FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV).
Ngày 16/5
18h: Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình (FPT Play, TV360+9, MyTV).
18h: Hải Phòng vs Becamex TP.HCM (FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV).
Ngày 17/5
17h: Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Tĩnh (FPT Play, TV360+7).
18h: PVF CAND vs Hà Nội FC (FPT Play, TV360+10).
18h: Nam Định vs Thể Công Viettel (FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV).
19h15: Công an Hà Nội vs Thanh Hóa (FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV).
Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn.
Nhiều trụ cột U19 Việt Nam không đi tập huấn Nhật Bản
Nhiều cầu thủ quan trọng của đội U19 Việt Nam không thể tham gia chuyến tập huấn Nhật Bản.
HLV thứ 16 ở V.League mất việc
Ông Ueno Nobuhiro là huấn luyện viên tiếp theo mất việc tại V.League dù giải đấu chỉ còn 4 vòng nữa là kết thúc.
HLV Cristiano Roland đưa U17 Việt Nam đến World Cup là ai?
Huấn luyện viên Cristiano Roland (sinh năm 1976, quốc tịch Brazil) đóng vai trò quan trọng trong hành trình đưa U17 Việt Nam đến U17 World Cup lần đầu tiên.
UAE dựng 'lồng thép khổng lồ' đối phó UAV Iran
Sau hàng nghìn đòn tập kích từ Iran, UAE đang triển khai biện pháp phòng thủ từng xuất hiện dày đặc trong xung đột Nga - Ukraine.
Mỹ: Bang Alaska tiến tới cho phép dùng vàng bạc mua nhà, ô tô
Giữa lúc giá vàng bạc liên tục biến động, bang Alaska của Mỹ mở đường để kim loại quý này được sử dụng như tiền tệ hợp pháp trong các giao dịch đời sống.
Bảng xếp hạng V.League 2025-2026 vòng 23 mới nhất
Cập nhật V.League 2025-2026 vòng 23 hôm nay, đầy đủ lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng mới nhất.
2026 có thể là năm thời tiết cực đoan nhất lịch sử hiện đại
El Niño có thể khiến năm 2026 trở thành một trong những năm thời tiết cực đoan nhất lịch sử hiện đại, với nguy cơ nắng nóng và cháy rừng gia tăng.
Iran khôi phục gần như toàn bộ căn cứ tên lửa, tình báo Mỹ ngỡ ngàng
Tình báo Mỹ thừa nhận Iran đã nhanh chóng phục hồi phần lớn năng lực tên lửa, bất chấp nhiều tháng không kích dữ dội.
Từ tiếng Việt nào đọc xuôi là xấu, ngược lại thì không?
Nghe thì đơn giản, nhưng câu đố này lại khiến không ít người trả lời sai ngay lần đầu.
Bối cảnh quay phim ‘Tây du ký’ thay đổi thế nào sau 4 thập kỷ?
Sau hàng chục năm, những địa điểm từng được dùng làm bối cảnh phim "Tây du ký" phiên bản 1986 không đổi khác quá nhiều so với ngày xưa.
Hà Nội áp dụng 'Đô thị 15 phút' tiếp cận dịch vụ, tiện ích trong bán kính đi bộ
Hà Nội áp dụng mô hình “Đô thị 15 phút”, nơi mọi dịch vụ, tiện ích có thể được tiếp cận một cách thuận tiện trong bán kính đi bộ.
Từ hôm nay, hút thuốc lá điện tử bị phạt đến 5 triệu đồng
Từ ngày 15/5, hành vi hút hoặc chứa chấp người sử dụng thuốc lá điện tử sẽ bị phạt từ 3 - 10 triệu đồng.
Mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa ở Hà Nội có giống XHCN ở Liên Xô?
Thời điểm triển khai dự thảo đề án thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” tại Hà Nội được cho có lợi thế hơn nhiều so với thời kỳ Liên Xô.
Bình luận