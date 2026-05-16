Bộ Y tế ra quy định mới, phòng điều trị 1 giường phải đủ chuẩn 12 m²/giường

(VTC News) -

Theo bảng tiêu chuẩn diện tích khu vực khám chữa bệnh ban hành kèm thông tư 07/2026/TT-BYT, hàng loạt không gian chức năng tại bệnh viện, cơ sở y tế được chuẩn hóa diện tích theo số người sử dụng hoặc số lượng giường bệnh.

Đáng chú ý, đối với khu điều trị nội trú, Bộ Y tế quy định phòng điều trị 1 giường phải bảo đảm diện tích tối thiểu 12 m²/giường, không bao gồm khu vệ sinh. Với phòng điều trị nội trú có từ 2 giường trở lên, diện tích tối thiểu là 9 m²/giường.

Đối với khu tạm lưu bệnh nhân, phòng tạm lưu 1 giường được quy định diện tích tối thiểu 12 m²/giường, thời gian lưu bệnh nhân không quá 24 giờ. Nếu bố trí nhiều hơn 1 giường, diện tích tối thiểu là 9 m²/giường, không bao gồm khu vệ sinh.

Bộ Y tế ra quy định mới, phòng bệnh 1 giường phải rộng ít nhất 12 m²

Quy định này được đánh giá nhằm bảo đảm không gian điều trị, chăm sóc người bệnh, hạn chế tình trạng quá tải và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Ngoài khu nội trú, thông tư cũng quy định rõ diện tích đối với nhiều phòng chức năng khác trong bệnh viện.

Cụ thể, phòng bác sĩ có định mức diện tích 9 m²/người, tương đương với phòng chuyên gia và khu vực trực, làm việc của điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên.

Riêng khu vực làm việc của điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên được xác định là không gian phục vụ hoạt động chuyên môn, bao gồm cả diện tích kê bàn, quầy, tủ và ghế.

Trong khi đó, phòng điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên được bố trí tối thiểu 6 m²/người; diện tích này cũng bao gồm khu vực trực đêm và không gian kê bàn, quầy, tủ, ghế phục vụ công việc.

Thông tư cũng đề cập đến không gian phục vụ người bệnh và thân nhân tại các đơn nguyên điều trị nội trú. Theo đó, khu vực sinh hoạt chung có diện tích tối thiểu 1,5 m²/chỗ đối với người lớn và 1,8 m²/chỗ đối với trẻ em; diện tích này đã bao gồm cả phần kê ghế ngồi cho một người.

Theo Bộ Y tế, việc ban hành thông tư nhằm hướng dẫn chi tiết tiêu chuẩn, định mức diện tích công trình sự nghiệp trong lĩnh vực y tế; đồng thời làm căn cứ phân cấp thẩm quyền phê duyệt tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng và diện tích công trình sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Thông tư 07/2026/TT-BYT áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác định, quyết định và áp dụng tiêu chuẩn, định mức diện tích công trình trong lĩnh vực này.