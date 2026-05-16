Hà Nội yêu cầu tháo rào chắn, hoàn thành dự án chống ngập trước 30/5

Ông Nguyễn Đức Hưng - Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội (Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật - chủ đầu tư) cho biết, dự án đã được khởi công từ ngày 25/3/2026. Theo hợp đồng thi công, dự án có thời gian thực hiện 5 tháng (từ tháng 3 - 8/2026).

Trước yêu cầu cấp bách về thoát nước, chống ngập úng trong mùa mưa 2026, Sở Xây dựng và Trung tâm đã chỉ đạo các nhà thầu phấn đấu hoàn thành các hạng mục của dự án trong thời gian 45 ngày.

Công trường hàng thi công cống hộp chống ngập trên phố Quang Trung. Ảnh chụp ngày 15/5.

Tuy nhiên, do gặp các khó khăn khách quan, đến nay dự án phải kéo dài thời gian thi công. Cụ thể, quá trình thi công trong khu vực nội đô gặp nhiều thiết bị, công trình ngầm; không được dựng rào cố định, chỉ thi công về đêm từ 22h đến 5h sáng hôm sau, chưa kể có một số sự kiện ngoại giao, mưa lớn dẫn đến dự án phải dừng thi công gần 10 ngày…

Trước các khó khăn như trên, ông Hưng cho biết, Trung tâm đã tổ chức kiểm tra thường xuyên tại công trường dự án, làm việc với từng nhà thầu để tháo gỡ các khó khăn và đưa ra tiến độ “đường găng” hoàn thành công trình cụ thể.

Theo đó, tiến độ được chủ đầu tư đưa ra và đã được các nhà thầu cam kết là chậm nhất đến 30/5 là phải tháo hàng rào công trường, hoàn trả mặt đường.

Cụ thể, ngày 16/5, tháo dỡ 3 điểm rào chắn trên các tuyến phố Tràng Thi, Phan Chu Trinh, Lý Thái Tổ. Tiếp đó, đến 25/5, tháo dỡ 10 điểm rào chắn trên các tuyến phố Lý Thường Kiệt, Quán Sứ, Quang Trung, Lê Lai, Nguyễn Trãi, Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Tông Đản, khu vực Quảng trường Nhà hát lớn, công viên Thống Nhất. Với các hố ga lớn phải thi công thủ công trên các tuyến phố này, dự kiến hoàn thành, rút rào chắn trước ngày 30/5.

Về thực trạng thi công và dỡ rào chắn, hoàn trả mặt đường trên tuyến phố Lý Thường Kiệt, Quán Sứ, ông Trần Văn Lãm - đại diện Công ty Cổ phần Cicom - nhà thầu cho biết, sẽ hoàn thành toàn bộ dự án trên hai tuyến phố này trước 30/5.