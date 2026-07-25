Giá lúa gạo hôm nay 25/7: Gạo Đài Thơm ở chợ tăng 500 đồng/kg

(VTC News) -

Giá lúa trong nước hôm nay ổn định

Thị trường lúa tươi trong nước hôm nay 25/7 chưa ghi nhận biến động so với phiên trước. Lúa IR 50404 (tươi) được giao dịch ở mức 6.100 - 6.200 đồng/kg. Lúa OM 34 (tươi) giữ ổn định trong khoảng 6.100 - 6.300 đồng/kg. Lúa OM 5451 (tươi) tiếp tục được thu mua ở mức 6.200 - 6.400 đồng/kg. Lúa OM 18 (tươi) dao động từ 6.800 - 7.000 đồng/kg, trong khi lúa Đài Thơm 8 (tươi) được giao dịch trong khoảng 6.850 - 7.000 đồng/kg.

Bảng giá lúa trong nước hôm nay 25/7/2026

Loại lúa Giá (đồng/kg) IR 50404 (tươi) 6.100 - 6.200 OM 34 (tươi) 6.100 - 6.300 OM 5451 (tươi) 6.200 - 6.400 OM 18 (tươi) 6.800 - 7.000 Đài Thơm 8 (tươi) 6.850 - 7.000

Giá gạo trong nước hôm nay ổn định, riêng gạo Đài Thơm ở chợ lẻ tăng 500 đồng/kg

Thị trường gạo nguyên liệu hôm nay tiếp tục ổn định, chưa ghi nhận biến động so với phiên trước. Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 và gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm cùng được thu mua ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg. Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 được giao dịch trong khoảng 8.700 - 8.850 đồng/kg.

Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động từ 9.200 - 9.400 đồng/kg, trong khi gạo nguyên liệu OM 5451 được thu mua ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg. Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 được giao dịch ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg, còn gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động từ 9.700 - 9.800 đồng/kg.

Giá gạo nguyên liệu trong nước hôm nay 25/7/2026

Loại gạo Giá (đồng/kg) Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 7.500 - 7.600 Gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm 7.500 - 7.600 Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 8.700 - 8.850 Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 9.200 - 9.400 Gạo nguyên liệu OM 5451 9.300 - 9.400 Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 9.500 - 9.600 Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 9.700 - 9.800

Tại các chợ lẻ, giá gạo Đài Thơm hôm nay tăng 500 đồng/kg so với hôm qua, hiện dao động ở mức 15.000 - 16.000 đồng/kg. Gạo thơm Jasmine giữ nguyên ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg trong phiên 25/7, sau khi tăng 1.000 đồng/kg trong phiên 24/7.

Các mặt hàng còn lại chưa ghi nhận biến động. Gạo thường tiếp tục dao động ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg. Gạo trắng thông dụng được bán với giá 16.000 đồng/kg. Gạo OM 18 và gạo Sóc thường cùng được giao dịch trong khoảng 15.000 - 16.000 đồng/kg. Gạo Sóc Thái giữ ở mức 20.000 đồng/kg, trong khi gạo thơm Thái hạt dài dao động từ 20.000 - 22.000 đồng/kg. Gạo Nàng Hoa được bán với giá 21.000 đồng/kg. Gạo Hương Lài và gạo Nhật cùng giữ mức 22.000 đồng/kg. Gạo Nàng Nhen vẫn có giá cao nhất, ở mức 28.000 đồng/kg.

Bảng giá gạo bán lẻ trong nước hôm nay 25/7/2026

Loại gạo Giá (đồng/kg) Biến động Gạo thường 13.000 - 14.000 Không đổi Gạo OM 18 15.000 - 16.000 Không đổi Gạo Sóc thường 15.000 - 16.000 Không đổi Gạo Đài Thơm 15.000 - 16.000 Tăng 500 đồng/kg Gạo trắng thông dụng 16.000 Không đổi Gạo thơm Jasmine 17.000 - 18.000 Không đổi Gạo Sóc Thái 20.000 Không đổi Gạo Nàng Hoa 21.000 Không đổi Gạo thơm Thái hạt dài 20.000 - 22.000 Không đổi Gạo Hương Lài 22.000 Không đổi Gạo Nhật 22.000 Không đổi Gạo Nàng Nhen 28.000 Không đổi

Thị trường nếp hôm nay chưa ghi nhận biến động so với phiên trước. Nếp IR 4625 tươi tiếp tục được thu mua trong khoảng 7.300 - 7.500 đồng/kg, trong khi nếp 3 tháng khô dao động ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg. Ở nhóm phụ phẩm, giá cũng giữ ổn định. Cám được giao dịch trong khoảng 7.900 - 8.050 đồng/kg, còn tấm thơm ở mức 8.300 - 8.400 đồng/kg.

Bảng giá nếp và phụ phẩm trong nước hôm nay 25/7/2026

Loại Giá (đồng/kg) Nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 Tấm thơm 8.300 - 8.400 Cám 7.900 - 8.050 Nếp IR 4625 tươi 7.300 - 7.500

Giá lúa gạo trong nước hôm nay 25/7 nhìn chung ổn định. (Ảnh minh họa: Báo Đầu Tư)

Giá gạo thế giới hôm nay không biến động

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay tiếp tục ổn định so với phiên trước. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo Jasmine được chào bán ở mức 546 - 550 USD/tấn. Gạo thơm 5% tấm giữ giá trong khoảng 500 - 510 USD/tấn, còn gạo thơm 100% tấm được giao dịch ở mức 353 - 357 USD/tấn.

Trên thị trường quốc tế, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ tiếp tục ổn định. Gạo 5% tấm được chào bán trong khoảng 361 - 365 USD/tấn, còn gạo 100% tấm dao động từ 290 - 294 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo xuất khẩu cũng không ghi nhận biến động. Gạo 5% tấm được giao dịch ở mức 445 - 449 USD/tấn, trong khi gạo 100% tấm dao động từ 390 - 394 USD/tấn.

Bảng giá gạo thế giới hôm nay 25/7/2026

Quốc gia Loại gạo Giá (USD/tấn) Việt Nam Gạo Jasmine 546 - 550 Gạo thơm 5% tấm 500 - 510 Gạo thơm 100% tấm 353 - 357 Ấn Độ Gạo 5% tấm 361 - 365 Gạo 100% tấm 290 - 294 Thái Lan Gạo 5% tấm 445 - 449 Gạo 100% tấm 390 - 394

* Thông tin mang tính tham khảo. Giá lúa gạo có thể biến động theo diễn biến thị trường.