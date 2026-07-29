Giá lúa gạo hôm nay 29/7: Thị trường trong nước ổn định, gạo xuất khẩu tăng

Giá lúa trong nước hôm nay tiếp tục ổn định
Giá lúa tươi nhìn chung ổn định. Lúa IR 50404 được thu mua ở mức 6.200 đồng/kg. OM 34 dao động 6.100 - 6.300 đồng/kg. OM 5451 từ 6.200 - 6.400 đồng/kg. OM 18 và Đài Thơm 8 tiếp tục nằm trong nhóm lúa tươi có giá cao, lần lượt dao động 6.800 - 7.000 đồng/kg và 6.850 - 7.000 đồng/kg.
Bảng giá lúa trong nước hôm nay 29/7/2026
Loại lúa
Giá (đồng/kg)
Lúa IR 50404 (tươi)
6.200
Lúa OM 34 (tươi)
6.100 - 6.300
Lúa OM 5451 (tươi)
6.200 - 6.400
Lúa OM 18 (tươi)
6.800 - 7.000
Lúa Đài Thơm 8 (tươi)
6.850 - 7.000
Thị trường gạo trong nước ổn định, giá tấm thơm nhích lên
Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 và gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm được giao dịch ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg. Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động 8.700 - 8.850 đồng/kg, gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 từ 9.200 - 9.400 đồng/kg, gạo nguyên liệu OM 5451 ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg. Trong khi đó, gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 và gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 lần lượt có giá 9.650 - 9.750 đồng/kg và 9.800 - 9.900 đồng/kg.
Bảng giá gạo nguyên liệu trong nước hôm nay 29/7/2026
Loại gạo
Giá (đồng/kg)
Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380
7.500 - 7.600
Gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm
7.500 - 7.600
Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18
8.700 - 8.850
Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8
9.200 - 9.400
Gạo nguyên liệu OM 5451
9.300 - 9.400
Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504
9.650 - 9.750
Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555
9.800 - 9.900
Tại các chợ bán lẻ, giá gạo hôm nay tiếp tục ổn định so với phiên trước. Gạo Nàng Nhen vẫn là mặt hàng có giá cao nhất, đạt 28.000 đồng/kg. Gạo Hương Lài và gạo Nhật cùng được bán ở mức 22.000 đồng/kg, trong khi gạo Nàng Hoa giữ giá 21.000 đồng/kg và gạo thơm Thái hạt dài dao động 20.000 - 22.000 đồng/kg.
Gạo trắng thông dụng giữ mức 16.000 đồng/kg. Gạo Đài Thơm, gạo Sóc thường và gạo OM 18 cùng dao động trong khoảng 15.000 - 16.000 đồng/kg. Gạo thơm Jasmine được giao dịch ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg, còn gạo thường duy trì trong khoảng 13.500 - 14.500 đồng/kg.
Bảng giá gạo bán lẻ trong nước hôm nay 29/7/2026
Loại gạo
Giá (đồng/kg)
Gạo thường
13.500 - 14.500
Gạo OM 18
15.000 - 16.000
Gạo Sóc thường
15.000 - 16.000
Gạo Đài Thơm
15.000 - 16.000
Gạo trắng thông dụng
16.000
Gạo thơm Jasmine
17.000 - 18.000
Gạo Sóc Thái
20.000
Gạo Nàng Hoa
21.000
Gạo thơm Thái hạt dài
20.000 - 22.000
Gạo Hương Lài
22.000
Gạo Nhật
22.000
Gạo Nàng Nhen
28.000
Giá nếp hôm nay không ghi nhận thay đổi. Nếp IR 4625 tươi được giao dịch trong khoảng 7.300 - 7.500 đồng/kg, còn nếp 3 tháng khô dao động 9.600 - 9.700 đồng/kg.
Đối với phụ phẩm, giá các mặt hàng hiện dao động từ 7.900 - 8.500 đồng/kg. So với cuối tuần trước, tấm thơm tăng 100 đồng/kg, lên mức 8.400 - 8.500 đồng/kg, trong khi giá cám giữ ở mức 7.900 - 8.050 đồng/kg.
Bảng giá nếp và phụ phẩm trong nước hôm nay 29/7/2026
Mặt hàng
Giá (đồng/kg)
Nếp 3 tháng khô
9.600 - 9.700
Nếp IR 4625 tươi
7.300 - 7.500
Tấm thơm
8.400 - 8.500
Cám
7.900 - 8.050
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng, thị trường thế giới diễn biến trái chiều
Trên thị trường thế giới, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam nhích nhẹ. Gạo thơm 5% tấm tăng 8 USD lên 455 - 459 USD/tấn, còn gạo thơm 100% tấm tăng 5 USD lên 359 - 363 USD/tấn. Giá gạo Jasmine được chào bán ở mức 546 - 550 USD/tấn.
Ở các thị trường khác, giá gạo Thái Lan diễn biến trái chiều khi gạo 5% tấm tăng lên 455 - 459 USD/tấn, trong khi gạo 100% tấm giảm xuống còn 382 - 386 USD/tấn. Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm tăng lên 363 - 367 USD/tấn, còn gạo 100% tấm giữ trong khoảng 290 - 294 USD/tấn.
Bảng giá gạo thế giới hôm nay 29/7/2026
Quốc gia
Loại gạo
Giá (USD/tấn)
Việt Nam
Jasmine
546 - 550
Gạo thơm 5% tấm
455 - 459
Gạo thơm 100% tấm
359 - 363
Ấn Độ
Gạo 5% tấm
363 - 367
Gạo 100% tấm
290 - 294
Thái Lan
Gạo 5% tấm
455 - 459
Gạo 100% tấm
382 - 386
* Thông tin mang tính tham khảo. Giá lúa gạo có thể biến động theo diễn biến thị trường.
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