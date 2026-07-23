Giá lúa gạo hôm nay 23/7: Trong nước ổn định, gạo xuất khẩu tiếp đà tăng

Giá lúa trong nước hôm nay
Thị trường lúa tươi trong nước hôm nay 23/7 tiếp tục đi ngang, chưa ghi nhận biến động so với hôm qua 22/7. Theo đó, lúa Đài Thơm 8 (tươi) vẫn được thu mua trong khoảng 6.850 - 7.000 đồng/kg, lúa OM 18 (tươi) dao động từ 6.800 - 7.000 đồng/kg và lúa OM 5451 (tươi) giữ ở mức 6.400 - 6.500 đồng/kg. Trong khi đó, lúa OM 34 (tươi) ổn định ở mức 6.100 - 6.300 đồng/kg, còn lúa IR 50404 (tươi) được giao dịch trong khoảng 6.100 - 6.200 đồng/kg.
Bảng giá lúa trong nước hôm nay 23/7/2026
Loại lúa
Giá (đồng/kg)
Đài Thơm 8 (tươi)
6.850 - 7.000
OM 18 (tươi)
6.800 - 7.000
OM 5451 (tươi)
6.400 - 6.500
OM 34 (tươi)
6.100 - 6.300
IR 50404 (tươi)
6.100 - 6.200
Giá gạo trong nước hôm nay
Giá gạo nguyên liệu hôm nay nhìn chung ổn định. Trong đó, gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 được thu mua ở mức 9.450 - 9.550 đồng/kg, gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động từ 9.600 - 9.800 đồng/kg, gạo nguyên liệu OM 5451 ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg. Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 được giao dịch trong khoảng 8.700 - 8.850 đồng/kg, gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động từ 9.200 - 9.400 đồng/kg.
Trong khi đó, gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 và gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm cùng được thu mua ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.
Giá gạo nguyên liệu trong nước hôm nay 23/7/2026
Loại gạo
Giá (đồng/kg)
Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504
9.450 - 9.550
Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555
9.600 - 9.800
Gạo nguyên liệu OM 5451
9.300 - 9.400
Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18
8.700 - 8.850
Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8
9.200 - 9.400
Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380
7.500 - 7.600
Gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm
7.500 - 7.600
Tại các chợ lẻ, giá gạo hôm nay tiếp tục ổn định so với hôm qua. Gạo Nàng Nhen vẫn có giá cao nhất, ở mức 28.000 đồng/kg. Gạo Hương Lài và gạo Nàng Hoa lần lượt được niêm yết ở mức 22.000 đồng/kg và 21.000 đồng/kg. Gạo thơm Thái hạt dài dao động từ 20.000 - 22.000 đồng/kg, gạo Sóc Thái ở mức 20.000 đồng/kg, trong khi gạo Nhật được bán với giá 22.000 đồng/kg.
Ở phân khúc còn lại, gạo thơm Jasmine dao động 16.000 - 17.000 đồng/kg, gạo Đài Thơm ở mức 15.000 - 15.500 đồng/kg, gạo trắng thông dụng được bán với giá 16.000 đồng/kg. Gạo Sóc thường dao động từ 15.000 - 16.000 đồng/kg, còn gạo thường giữ mức 13.000 - 14.000 đồng/kg.
Bảng giá gạo bán lẻ trong nước hôm nay 23/7/2026
Loại gạo
Giá (đồng/kg)
Gạo Nàng Nhen
28.000
Gạo Hương Lài
22.000
Gạo Nhật
22.000
Gạo Nàng Hoa
21.000
Gạo thơm Thái hạt dài
20.000 - 22.000
Gạo Sóc Thái
20.000
Gạo thơm Jasmine
16.000 - 17.000
Gạo trắng thông dụng
16.000
Gạo Sóc thường
15.000 - 16.000
Gạo Đài Thơm
15.000 - 15.500
Gạo thường
13.000 - 14.000
Thị trường nếp hôm nay tiếp tục ổn định, chưa ghi nhận biến động so với phiên trước. Theo đó, nếp IR 4625 tươi được thu mua trong khoảng 7.300 - 7.500 đồng/kg, trong khi nếp 3 tháng khô dao động từ 9.600 - 9.700 đồng/kg.
Ở nhóm phụ phẩm, giá các mặt hàng cũng duy trì ổn định. Tấm thơm được giao dịch ở mức 8.300 - 8.400 đồng/kg, còn cám dao động từ 7.900 - 8.050 đồng/kg.
Bảng giá nếp và phụ phẩm trong nước hôm nay 23/7/2026
Loại
Giá (đồng/kg)
Nếp 3 tháng khô
9.600 - 9.700
Nếp IR 4625 tươi
7.300 - 7.500
Cám
7.900 - 8.050
Tấm thơm
8.300 - 8.400
Giá gạo thế giới hôm nay
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay tiếp tục tăng nhẹ. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo Jasmine được chào bán ở mức 546 - 550 USD/tấn, tăng 2 USD/tấn so với phiên trước. Gạo thơm 100% tấm tăng thêm 1 USD/tấn, đạt 353 - 357 USD/tấn, trong khi gạo thơm 5% tấm giữ ổn định trong khoảng 500 - 510 USD/tấn.
Tại Thái Lan, gạo 5% tấm tăng 2 USD/tấn lên 445 - 449 USD/tấn, còn gạo 100% tấm giảm 3 USD/tấn xuống 390 - 394 USD/tấn.
Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm tăng 2 USD/tấn lên 361 - 365 USD/tấn, trong khi gạo 100% tấm nhích thêm 1 USD/tấn, đạt 290 - 294 USD/tấn.
Bảng giá gạo thế giới hôm nay 23/7/2026
Quốc gia
Loại gạo
Giá (USD/tấn)
Biến động
Việt Nam
Gạo Jasmine
546 - 550
+2 USD/tấn
Gạo thơm 5% tấm
500 - 510
Không đổi
Gạo thơm 100% tấm
353 - 357
+1 USD/tấn
Thái Lan
Gạo 5% tấm
445 - 449
+2 USD/tấn
Gạo 100% tấm
390 - 394
-3 USD/tấn
Ấn Độ
Gạo 5% tấm
361 - 365
+2 USD/tấn
Gạo 100% tấm
290 - 294
+1 USD/tấn
* Thông tin mang tính tham khảo. Giá lúa gạo có thể biến động theo diễn biến thị trường.
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