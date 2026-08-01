Ngại vào bệnh viện, nam doanh nhân 40 tuổi chịu viêm tuyến tiền liệt kéo dài

(VTC News) -

Bác sĩ Mai Văn Lực - Khoa Thận tiết niệu và Nam học (Bệnh viện E, Hà Nội) vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 40 tuổi, là doanh nhân, đến khám trong tình trạng tiểu buốt, tiểu rắt, đau tức vùng tầng sinh môn và hậu môn kéo dài. Các triệu chứng tái phát nhiều lần khiến người bệnh mệt mỏi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc.

Theo lời kể, bệnh nhân từng nhiều lần khám tại các phòng khám tư và sử dụng nhiều đợt thuốc nhưng triệu chứng chỉ giảm tạm thời rồi tái phát.

Dù được khuyến cáo đến bệnh viện chuyên khoa, anh vẫn trì hoãn vì tâm lý ngại ngùng. Chỉ khi xuất hiện rét run, đau nhiều và không thể tập trung làm việc, người bệnh mới quyết định đến bệnh viện khám.

Bác sĩ Lực khuyến cáo nam giới không nên chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường.

Qua thăm khám trực tràng, bác sĩ phát hiện tuyến tiền liệt sưng nề, đau buốt. Người bệnh được chỉ định làm các xét nghiệm đánh giá tình trạng viêm, định lượng PSA và chụp cộng hưởng từ (MRI) tuyến tiền liệt.

Kết quả cho thấy bệnh nhân bị viêm tuyến tiền liệt cấp, tuyến tiền liệt phì đại khoảng 43 g, chỉ số PSA tăng lên 13 ng/mL, CRP 25 mg/L, phù hợp với tình trạng viêm nhiễm.

Sau khi được giải thích rõ về bệnh, người bệnh được điều trị bằng phác đồ gồm kháng sinh phù hợp, thuốc hỗ trợ và điều chỉnh lối sống, giảm căng thẳng trong công việc.

Ba tuần sau, bệnh nhân tái khám với tình trạng cải thiện rõ rệt. Các triệu chứng đau tức, tiểu buốt, tiểu rắt đã hết, kết quả siêu âm và xét nghiệm gần như trở về bình thường.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo nam giới không nên chủ quan hoặc e ngại khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu nhiều lần, đau vùng tầng sinh môn, đau khi xuất tinh hoặc cảm giác nặng tức vùng chậu. Đây không phải là những biểu hiện đồng nghĩa với bệnh lây truyền qua đường tình dục như nhiều người vẫn lầm tưởng.

Theo bác sĩ, viêm tuyến tiền liệt là bệnh lý khá phổ biến ở nam giới, đặc biệt trong độ tuổi lao động. Nếu không được chẩn đoán và điều trị đúng nguyên nhân, bệnh có thể kéo dài, tái phát nhiều lần, gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, công việc, sức khỏe sinh sản và chức năng tình dục.

Vì vậy, khi có triệu chứng bất thường, nam giới nên đến các cơ sở y tế có chuyên khoa Tiết niệu - Nam học để được thăm khám sớm, tránh tự ý dùng thuốc hoặc trì hoãn điều trị khiến bệnh diễn biến phức tạp hơn.