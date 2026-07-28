Giá lúa gạo hôm nay 28/7: Thị trường trong nước đi ngang, giá xuất khẩu ổn định

Giá lúa trong nước hôm nay giữ nguyên so với phiên trước
Giá lúa tươi trong nước hôm nay 28/7 không thay đổi so với phiên trước. Lúa Đài Thơm 8 được thu mua ở mức 6.850 - 7.000 đồng/kg, lúa OM 18 dao động 6.800 - 7.000 đồng/kg. Các giống OM 5451, OM 34 và IR 50404 lần lượt được giao dịch trong khoảng 6.200 - 6.400 đồng/kg, 6.100 - 6.300 đồng/kg và 6.100 - 6.200 đồng/kg.
Bảng giá lúa trong nước hôm nay 28/7/2026
Loại lúa
Giá (đồng/kg)
IR 50404 (tươi)
6.100 - 6.200
OM 34 (tươi)
6.100 - 6.300
OM 5451 (tươi)
6.200 - 6.400
OM 18 (tươi)
6.800 - 7.000
Đài Thơm 8 (tươi)
6.850 - 7.000
Giá gạo trong nước hôm nay đồng loạt giữ ổn định
Giá gạo nguyên liệu hôm nay giữ nguyên so với phiên trước. Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động 9.700 - 9.800 đồng/kg, gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg. Gạo nguyên liệu OM 5451 và gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 cùng được giao dịch trong khoảng 9.200 - 9.400 đồng/kg. Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg, còn gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 và gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm cùng dao động 7.500 - 7.600 đồng/kg.
Bảng giá gạo nguyên liệu trong nước hôm nay 28/7/2026
Loại gạo
Giá (đồng/kg)
Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555
9.700 - 9.800
Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504
9.500 - 9.600
Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8
9.200 - 9.400
Gạo nguyên liệu OM 5451
9.200 - 9.400
Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18
8.700 - 8.850
Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380
7.500 - 7.600
Gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm
7.500 - 7.600
Tại các chợ lẻ, giá gạo không thay đổi. Gạo Nàng Nhen tiếp tục có giá cao nhất ở mức 28.000 đồng/kg. Gạo Hương Lài và gạo Nhật cùng được bán với giá 22.000 đồng/kg, trong khi gạo thơm Thái hạt dài dao động 20.000 - 22.000 đồng/kg và gạo Nàng Hoa ở mức 21.000 đồng/kg. Ở phân khúc phổ thông, gạo trắng thông dụng có giá 16.000 đồng/kg, gạo Sóc thường dao động 15.000 - 16.000 đồng/kg, gạo Đài Thơm từ 15.000 - 15.500 đồng/kg và gạo thường ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg.
Bảng giá gạo bán lẻ trong nước hôm nay 28/7/2026
Loại gạo
Giá (đồng/kg)
Gạo Nàng Nhen
28.000
Gạo Hương Lài
22.000
Gạo Nhật
22.000
Gạo thơm Thái hạt dài
20.000 - 22.000
Gạo Nàng Hoa
21.000
Gạo trắng thông dụng
16.000
Gạo Sóc thường
15.000 - 16.000
Gạo Đài Thơm
15.000 - 15.500
Gạo thường
13.000 - 14.000
Giá nếp hôm nay giữ nguyên so với phiên trước. Nếp IR 4625 tươi được thu mua trong khoảng 7.300 - 7.500 đồng/kg, còn nếp 3 tháng khô dao động từ 9.600 - 9.700 đồng/kg. Đối với phụ phẩm, giá tấm thơm ở mức 8.300 - 8.400 đồng/kg, trong khi cám được giao dịch từ 7.900 - 8.050 đồng/kg.
Bảng giá nếp và phụ phẩm trong nước hôm nay 28/7/2026
Mặt hàng
Giá (đồng/kg)
Nếp 3 tháng khô
9.600 - 9.700
Nếp IR 4625 tươi
7.300 - 7.500
Tấm thơm
8.300 - 8.400
Cám
7.900 - 8.050
Giá gạo thế giới hôm nay không có biến động mới
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay không thay đổi so với phiên trước. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo Jasmine được chào bán ở mức 546 - 550 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm dao động từ 500 - 510 USD/tấn và gạo thơm 100% tấm ở mức 353 - 357 USD/tấn.
Trên thị trường quốc tế, giá gạo xuất khẩu của Thái Lan đi ngang. Gạo 5% tấm dao động từ 445 - 449 USD/tấn và gạo 100% tấm ở mức 390 - 394 USD/tấn.
Tương tự, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ không biến động. Gạo 5% tấm được chào bán ở mức 361 - 365 USD/tấn, trong khi gạo 100% tấm dao động 290 - 294 USD/tấn.
Đáng chú ý, xuất khẩu gạo của Ấn Độ ghi nhận tín hiệu tích cực trong đầu năm tài khóa 2026 - 2027. Trong giai đoạn tháng 4 - 6, kim ngạch xuất khẩu gạo đạt 3,03 tỷ USD, tăng hơn 4% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 6, giá trị xuất khẩu vượt 1 tỷ USD, tăng 16%.
Bảng giá gạo thế giới hôm nay 28/7/2026
Quốc gia
Loại gạo
Giá (USD/tấn)
Việt Nam
Gạo Jasmine
546 - 550
Gạo thơm 5% tấm
500 - 510
Gạo thơm 100% tấm
353 - 357
Ấn Độ
Gạo 5% tấm
361 - 365
Gạo 100% tấm
290 - 294
Thái Lan
Gạo 5% tấm
445 - 449
Gạo 100% tấm
390 - 394
* Thông tin mang tính tham khảo. Giá lúa gạo có thể biến động theo diễn biến thị trường.
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