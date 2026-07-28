Giá lúa gạo hôm nay 28/7: Thị trường trong nước đi ngang, giá xuất khẩu ổn định

(VTC News) -

Giá lúa trong nước hôm nay giữ nguyên so với phiên trước

Giá lúa tươi trong nước hôm nay 28/7 không thay đổi so với phiên trước. Lúa Đài Thơm 8 được thu mua ở mức 6.850 - 7.000 đồng/kg, lúa OM 18 dao động 6.800 - 7.000 đồng/kg. Các giống OM 5451, OM 34 và IR 50404 lần lượt được giao dịch trong khoảng 6.200 - 6.400 đồng/kg, 6.100 - 6.300 đồng/kg và 6.100 - 6.200 đồng/kg.

Bảng giá lúa trong nước hôm nay 28/7/2026

Loại lúa Giá (đồng/kg) IR 50404 (tươi) 6.100 - 6.200 OM 34 (tươi) 6.100 - 6.300 OM 5451 (tươi) 6.200 - 6.400 OM 18 (tươi) 6.800 - 7.000 Đài Thơm 8 (tươi) 6.850 - 7.000

Giá gạo trong nước hôm nay đồng loạt giữ ổn định

Giá gạo nguyên liệu hôm nay giữ nguyên so với phiên trước. Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động 9.700 - 9.800 đồng/kg, gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg. Gạo nguyên liệu OM 5451 và gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 cùng được giao dịch trong khoảng 9.200 - 9.400 đồng/kg. Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg, còn gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 và gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm cùng dao động 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Bảng giá gạo nguyên liệu trong nước hôm nay 28/7/2026

Loại gạo Giá (đồng/kg) Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 9.700 - 9.800 Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 9.500 - 9.600 Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 9.200 - 9.400 Gạo nguyên liệu OM 5451 9.200 - 9.400 Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 8.700 - 8.850 Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 7.500 - 7.600 Gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm 7.500 - 7.600

Tại các chợ lẻ, giá gạo không thay đổi. Gạo Nàng Nhen tiếp tục có giá cao nhất ở mức 28.000 đồng/kg. Gạo Hương Lài và gạo Nhật cùng được bán với giá 22.000 đồng/kg, trong khi gạo thơm Thái hạt dài dao động 20.000 - 22.000 đồng/kg và gạo Nàng Hoa ở mức 21.000 đồng/kg. Ở phân khúc phổ thông, gạo trắng thông dụng có giá 16.000 đồng/kg, gạo Sóc thường dao động 15.000 - 16.000 đồng/kg, gạo Đài Thơm từ 15.000 - 15.500 đồng/kg và gạo thường ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg.

Bảng giá gạo bán lẻ trong nước hôm nay 28/7/2026

Loại gạo Giá (đồng/kg) Gạo Nàng Nhen 28.000 Gạo Hương Lài 22.000 Gạo Nhật 22.000 Gạo thơm Thái hạt dài 20.000 - 22.000 Gạo Nàng Hoa 21.000 Gạo trắng thông dụng 16.000 Gạo Sóc thường 15.000 - 16.000 Gạo Đài Thơm 15.000 - 15.500 Gạo thường 13.000 - 14.000

Giá nếp hôm nay giữ nguyên so với phiên trước. Nếp IR 4625 tươi được thu mua trong khoảng 7.300 - 7.500 đồng/kg, còn nếp 3 tháng khô dao động từ 9.600 - 9.700 đồng/kg. Đối với phụ phẩm, giá tấm thơm ở mức 8.300 - 8.400 đồng/kg, trong khi cám được giao dịch từ 7.900 - 8.050 đồng/kg.

Bảng giá nếp và phụ phẩm trong nước hôm nay 28/7/2026

Mặt hàng Giá (đồng/kg) Nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 Nếp IR 4625 tươi 7.300 - 7.500 Tấm thơm 8.300 - 8.400 Cám 7.900 - 8.050

Thị trường lúa gạo trong nước không có biến động về giá trong phiên 28/7. (Ảnh minh họa: Báo Nông nghiệp và Môi trường)

Giá gạo thế giới hôm nay không có biến động mới

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay không thay đổi so với phiên trước. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo Jasmine được chào bán ở mức 546 - 550 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm dao động từ 500 - 510 USD/tấn và gạo thơm 100% tấm ở mức 353 - 357 USD/tấn.

Trên thị trường quốc tế, giá gạo xuất khẩu của Thái Lan đi ngang. Gạo 5% tấm dao động từ 445 - 449 USD/tấn và gạo 100% tấm ở mức 390 - 394 USD/tấn.

Tương tự, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ không biến động. Gạo 5% tấm được chào bán ở mức 361 - 365 USD/tấn, trong khi gạo 100% tấm dao động 290 - 294 USD/tấn.

Đáng chú ý, xuất khẩu gạo của Ấn Độ ghi nhận tín hiệu tích cực trong đầu năm tài khóa 2026 - 2027. Trong giai đoạn tháng 4 - 6, kim ngạch xuất khẩu gạo đạt 3,03 tỷ USD, tăng hơn 4% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 6, giá trị xuất khẩu vượt 1 tỷ USD, tăng 16%.

Bảng giá gạo thế giới hôm nay 28/7/2026

Quốc gia Loại gạo Giá (USD/tấn) Việt Nam Gạo Jasmine 546 - 550 Gạo thơm 5% tấm 500 - 510 Gạo thơm 100% tấm 353 - 357 Ấn Độ Gạo 5% tấm 361 - 365 Gạo 100% tấm 290 - 294 Thái Lan Gạo 5% tấm 445 - 449 Gạo 100% tấm 390 - 394

* Thông tin mang tính tham khảo. Giá lúa gạo có thể biến động theo diễn biến thị trường.