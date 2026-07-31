Giá lúa gạo hôm nay 31/7: Nhiều giống lúa tươi tăng

Giá lúa trong nước hôm nay tăng ở nhiều giống
Giá lúa tươi trong nước hôm nay 31/7 tăng. Cụ thể, lúa IR 50404 tăng 300 đồng/kg, lên 5.400 - 6.500 đồng/kg. Lúa OM 5451 tăng mạnh nhất 500 đồng/kg, dao động 5.400 - 6.900 đồng/kg. Trong khi đó, lúa Đài Thơm 8 và OM 18 cùng tăng 100 đồng/kg, lần lượt đạt 6.000 - 7.100 đồng/kg và 6.200 - 7.100 đồng/kg. Riêng lúa OM 34 giữ ổn định ở mức 6.000 - 6.100 đồng/kg.
Bảng giá lúa trong nước hôm nay 31/7/2026
Loại lúa
Giá (đồng/kg)
Biến động (đồng/kg)
IR 50404 (tươi)
5.400 - 6.500
+300
OM 34 (tươi)
6.000 - 6.100
Ổn định
OM 5451 (tươi)
5.400 - 6.900
+500
OM 18 (tươi)
6.200 - 7.100
+100
Đài Thơm 8 (tươi)
6.000 - 7.100
+100
Giá gạo trong nước hôm nay ít biến động, gạo nguyên liệu IR 504 tăng nhẹ
Giá gạo nguyên liệu trong nước hôm nay nhìn chung ổn định, riêng gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 tăng 50 đồng/kg, lên mức 9.700 - 9.800 đồng/kg.
Các chủng loại còn lại giữ nguyên so với phiên trước. Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 9.800 - 9.900 đồng/kg, gạo nguyên liệu OM 5451 ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg, gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg và gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg. Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 và gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm tiếp tục được giao dịch trong khoảng 7.500 - 7.600 đồng/kg.
Bảng giá gạo nguyên liệu trong nước hôm nay 31/7/2026
Loại gạo
Giá (đồng/kg)
Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380
7.500 - 7.600
Gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm
7.500 - 7.600
Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18
8.700 - 8.850
Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8
9.200 - 9.400
Gạo nguyên liệu OM 5451
9.300 - 9.400
Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504
9.700 - 9.800
Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555
9.800 - 9.900
Tại các chợ lẻ, giá gạo hôm nay nhìn chung đi ngang so với hôm qua. Gạo Nàng Nhen tiếp tục có giá cao nhất, ở mức 28.000 đồng/kg. Gạo Hương Lài và gạo Nhật cùng được niêm yết 22.000 đồng/kg. Gạo Nàng Hoa giữ mức 21.000 đồng/kg, gạo thơm Thái hạt dài dao động 20.000 - 22.000 đồng/kg, gạo Sóc Thái ở mức 20.000 đồng/kg. Trong khi đó, gạo Đài Thơm được giao dịch trong khoảng 15.000 - 16.000 đồng/kg, gạo trắng thông dụng giữ ở mức 16.000 đồng/kg.
Bảng giá gạo bán lẻ trong nước hôm nay 31/7/2026
Loại gạo
Giá (đồng/kg)
Biến động
Gạo Đài Thơm
15.000 - 16.000
Ổn định
Gạo trắng thông dụng
16.000
Ổn định
Gạo Sóc Thái
20.000
Ổn định
Gạo Nàng Hoa
21.000
Ổn định
Gạo thơm Thái hạt dài
20.000 - 22.000
Ổn định
Gạo Hương Lài
22.000
Ổn định
Gạo Nhật
22.000
Ổn định
Gạo Nàng Nhen
28.000
Ổn định
Đối với phụ phẩm, mặt bằng giá dao động từ 7.850 - 8.700 đồng/kg. Tấm thơm giữ ở mức 8.550 - 8.700 đồng/kg, còn giá cám dao động 7.850 - 8.000 đồng/kg.
Bảng giá phụ phẩm trong nước hôm nay 31/7/2026
Mặt hàng
Giá (đồng/kg)
Biến động
Tấm thơm
8.550 - 8.700
Ổn định
Cám
7.850 - 8.000
Ổn định
Giá gạo thế giới hôm nay tiếp tục đi ngang
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giữ ổn định so với phiên trước. Gạo thơm 5% tấm được chào bán ở mức 455 - 459 USD/tấn, gạo thơm 100% tấm dao động từ 359 - 363 USD/tấn, trong khi giá gạo Jasmine ở mức 546 - 550 USD/tấn.
Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm dao động 455 - 459 USD/tấn, gạo 100% tấm ở mức 382 - 386 USD/tấn.
Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm được giao dịch trong khoảng 363 - 367 USD/tấn, còn gạo 100% tấm dao động từ 290 - 294 USD/tấn.
Bảng giá gạo thế giới hôm nay 31/7/2026
Quốc gia
Loại gạo
Giá (USD/tấn)
Việt Nam
Jasmine
546 - 550
Gạo thơm 5% tấm
455 - 459
Gạo thơm 100% tấm
359 - 363
Ấn Độ
Gạo 5% tấm
363 - 367
Gạo 100% tấm
290 - 294
Thái Lan
Gạo 5% tấm
455 - 459
Gạo 100% tấm
382 - 386
* Thông tin mang tính tham khảo. Giá lúa gạo có thể biến động theo diễn biến thị trường.
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