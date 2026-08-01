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Xuất bản ngày 01/08/2026 07:56 AM
Xuất bản ngày 01/08/2026 07:56 AM

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 1/8/2026 bao nhiêu 1 lượng?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Cập nhật chi tiết giá vàng 9999 tại SJC cùng nhiều thương hiệu khác hôm nay 1/8/2026.

Vàng 9999 là dòng vàng có độ tinh khiết cao, với tỷ lệ vàng nguyên chất đạt khoảng 99,99%.Hàm lượng vàng cao tạo nên màu vàng đậm tự nhiên cùng độ sáng đặc trưng.

Tuy nhiên, vàng 9999 khá mềm, dễ bị trầy xước, biến dạng hoặc móp khi va chạm với vật cứng hay chịu lực lớn.

Do độ cứng không cao, vàng 9999 hiếm khi được sử dụng cho các thiết kế trang sức cầu kỳ, nhiều chi tiết hoặc gắn đá. Trên thị trường, vàng 9999 chủ yếu được sản xuất dưới dạng vàng miếng, vàng thỏi và nhẫn tròn trơn.

Vàng miếng SJC. (Ảnh minh họa: AI)

Vàng miếng SJC. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 1/8/2026 bao nhiêu 1 lượng?

Theo khảo sát lúc 7h30 sáng nay 1/8/2026, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 137,9 - 141,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa chiều mua và bán là 4 triệu đồng mỗi lượng.

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ giao dịch ở mức 137,4 - 141,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảng giá vàng 9999 tại SJC cập nhật lúc 7h30 ngày 1/8/2026

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

13.790.000

14.190.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

13.790.000

14.192.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ

13.790.000

14.193.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

13.740.000

14.140.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

13.740.000

14.150.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

13.440.000

13.940.000

đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h30 ngày 1/8/2026:

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

13.790.000

14.190.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

13.790.000

14.192.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

13.740.000

14.140.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

13.740.000

14.150.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

13.440.000

13.940.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

13.790.000

14.190.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

13.690.000

14.180.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

13.690.000

14.180.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

13.450.000

13.950.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng SJC

13.790.000

14.190.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

13.800.000

14.200.000

đồng/chỉ

Bảo Tin Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.870.000

14.270.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.870.000

14.270.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

13.870.000

14.270.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

13.670.000

14.170.000

đồng/chỉ


Bảo Tín Mạnh Hải

Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)

13.850.000

14.250.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 999.9 BTMH

13.800.000

-

đồng/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9)

13.750.000

14.150.000

đồng/chỉ

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)

13.790.000

14.190.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

13.790.000

14.190.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

13.790.000

14.190.000

đồng/chỉ

Vàng trang sức 999.9

13.500.000

14.100.000

đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.

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