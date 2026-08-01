Vàng 9999 là dòng vàng có độ tinh khiết cao, với tỷ lệ vàng nguyên chất đạt khoảng 99,99%.Hàm lượng vàng cao tạo nên màu vàng đậm tự nhiên cùng độ sáng đặc trưng.
Tuy nhiên, vàng 9999 khá mềm, dễ bị trầy xước, biến dạng hoặc móp khi va chạm với vật cứng hay chịu lực lớn.
Do độ cứng không cao, vàng 9999 hiếm khi được sử dụng cho các thiết kế trang sức cầu kỳ, nhiều chi tiết hoặc gắn đá. Trên thị trường, vàng 9999 chủ yếu được sản xuất dưới dạng vàng miếng, vàng thỏi và nhẫn tròn trơn.
Giá vàng 9999 SJC hôm nay 1/8/2026 bao nhiêu 1 lượng?
Theo khảo sát lúc 7h30 sáng nay 1/8/2026, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 137,9 - 141,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa chiều mua và bán là 4 triệu đồng mỗi lượng.
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ giao dịch ở mức 137,4 - 141,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Bảng giá vàng 9999 tại SJC cập nhật lúc 7h30 ngày 1/8/2026
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
13.790.000
14.190.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ
13.790.000
14.192.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
13.790.000
14.193.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
13.740.000
14.140.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
13.740.000
14.150.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99,99%
13.440.000
13.940.000
đồng/chỉ
So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h30 ngày 1/8/2026:
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
SJC
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
13.790.000
14.190.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ
13.790.000
14.192.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
13.740.000
14.140.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
13.740.000
14.150.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99,99%
13.440.000
13.940.000
đồng/chỉ
PNJ
Vàng miếng SJC 999.9
13.790.000
14.190.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
13.690.000
14.180.000
đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
13.690.000
14.180.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
13.450.000
13.950.000
đồng/chỉ
Vàng SJC
13.790.000
14.190.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
13.800.000
14.200.000
đồng/chỉ
Bảo Tin Minh Châu
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.870.000
14.270.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.870.000
14.270.000
đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
13.870.000
14.270.000
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9
13.670.000
14.170.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Mạnh Hải
Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)
13.850.000
14.250.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 999.9 BTMH
13.800.000
-
đồng/chỉ
Vàng trang sức 24K (999.9)
13.750.000
14.150.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
13.790.000
14.190.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
13.790.000
14.190.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
13.790.000
14.190.000
đồng/chỉ
Vàng trang sức 999.9
13.500.000
14.100.000
đồng/chỉ
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.
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