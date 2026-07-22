Giá lúa gạo hôm nay 22/7: Trong nước ổn định, gạo xuất khẩu tăng

(VTC News) -

Giá lúa trong nước hôm nay

Thị trường lúa tươi trong nước hôm nay 22/7 tiếp tục ổn định, không ghi nhận biến động so với hôm qua 21/7. Theo đó, lúa Đài Thơm 8 (tươi) được thu mua ở mức 6.850 - 7.000 đồng/kg, lúa OM 18 (tươi) dao động từ 6.800 - 7.000 đồng/kg, lúa OM 5451 (tươi) ở mức 6.400 - 6.500 đồng/kg. Trong khi đó, lúa OM 34 (tươi) duy trì trong khoảng 6.100 - 6.300 đồng/kg, còn lúa IR 50404 (tươi) được giao dịch ở mức 6.100 - 6.200 đồng/kg.

Bảng giá lúa trong nước hôm nay 22/7

Loại lúa Giá (đồng/kg) Biến động Đài Thơm 8 (tươi) 6.850 - 7.000 Đi ngang OM 18 (tươi) 6.800 - 7.000 Đi ngang OM 5451 (tươi) 6.400 - 6.500 Đi ngang OM 34 (tươi) 6.100 - 6.300 Đi ngang IR 50404 (tươi) 6.100 - 6.200 Đi ngang

Giá gạo trong nước hôm nay

Giá gạo nguyên liệu trong nước hôm nay nhìn chung ổn định, không ghi nhận biến động so với phiên trước. Theo đó, gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 được giao dịch ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg, gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động từ 9.200 - 9.300 đồng/kg và gạo nguyên liệu OM 5451 ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg.

Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 được thu mua trong khoảng 8.700 - 8.850 đồng/kg, trong khi gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động từ 9.200 - 9.400 đồng/kg. Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 và gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm tiếp tục giữ mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Giá gạo nguyên liệu trong nước hôm nay 22/7

Loại gạo Giá (đồng/kg) Biến động Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 9.600 - 9.700 Đi ngang Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 9.200 - 9.300 Đi ngang Gạo nguyên liệu OM 5451 9.300 - 9.400 Đi ngang Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 8.700 - 8.850 Đi ngang Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 9.200 - 9.400 Đi ngang Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 7.500 - 7.600 Đi ngang Gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm 7.500 - 7.600 Đi ngang

Tại các chợ lẻ, giá gạo hôm nay tiếp tục ổn định, không ghi nhận biến động so với phiên trước. Trong đó, gạo Nàng Nhen vẫn giữ mức cao nhất 28.000 đồng/kg. Gạo Hương Lài và gạo Nàng Hoa lần lượt được bán với giá 22.000 đồng/kg và 21.000 đồng/kg.

Gạo thơm Thái hạt dài dao động từ 20.000 - 22.000 đồng/kg, gạo thơm Jasmine ở mức 16.000 - 17.000 đồng/kg, còn gạo Đài Thơm được giao dịch trong khoảng 15.000 - 15.500 đồng/kg. Gạo trắng thông dụng duy trì ở mức 16.000 đồng/kg, gạo thường dao động từ 13.000 - 14.000 đồng/kg và gạo Sóc thường ở mức 15.000 - 16.000 đồng/kg. Trong khi đó, gạo Sóc Thái được bán với giá 20.000 đồng/kg, còn gạo Nhật giữ mức 22.000 đồng/kg.

Bảng giá gạo bán lẻ trong nước hôm nay 22/7

Loại gạo Giá (đồng/kg) Biến động Gạo Nàng Nhen 28.000 Đi ngang Gạo Hương Lài 22.000 Đi ngang Gạo thơm Thái hạt dài 20.000 - 22.000 Đi ngang Gạo thơm Jasmine 16.000 - 17.000 Đi ngang Gạo Nàng Hoa 21.000 Đi ngang Gạo Đài Thơm 15.000 - 15.500 Đi ngang Gạo trắng thông dụng 16.000 Đi ngang Gạo thường 13.000 - 14.000 Đi ngang Gạo Sóc thường 15.000 - 16.000 Đi ngang Gạo Sóc Thái 20.000 Đi ngang Gạo Nhật 22.000 Đi ngang

Phân khúc nếp và phụ phẩm hôm nay tiếp tục ổn định, không ghi nhận biến động so với phiên trước. Theo đó, nếp IR 4625 tươi được thu mua trong khoảng 7.300 - 7.500 đồng/kg, còn nếp 3 tháng khô duy trì ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg. Đối với phụ phẩm, tấm thơm được giao dịch từ 8.300 - 8.400 đồng/kg, trong khi cám dao động trong khoảng 7.900 - 8.050 đồng/kg.

Bảng giá nếp và phụ phẩm trong nước hôm nay 22/7

Loại Giá (đồng/kg) Biến động Nếp IR 4625 tươi 7.300 - 7.500 Đi ngang Nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 Đi ngang Tấm thơm 8.300 - 8.400 Đi ngang Cám 7.900 - 8.050 Đi ngang

Giá gạo thế giới hôm nay

Trên thị trường thế giới, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay 22/7 tăng so với cuối tuần trước. Cụ thể, gạo Jasmine tăng 33 USD/tấn, lên mức 544 - 548 USD/tấn. Gạo thơm 100% tấm tăng khoảng 4 USD/tấn, lên 352 - 356 USD/tấn. Trong khi đó, gạo thơm 5% tấm tiếp tục được chào bán ở mức 510 - 520 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá gạo có xu hướng tăng. Gạo 5% tấm tăng khoảng 9 USD/tấn, lên 359 - 363 USD/tấn, gạo 100% tấm cũng tăng 9 USD/tấn, dao động 289 - 293 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo giảm. Gạo 5% tấm giảm khoảng 35 USD/tấn, xuống 443 - 447 USD/tấn, trong khi gạo 100% tấm giảm 16 USD/tấn, xuống 393 - 397 USD/tấn.

Giá lúa gạo hôm nay 22/7 không ghi nhận biến động trong nước, còn giá gạo xuất khẩu tăng ở một số chủng loại. (Ảnh minh họa: Báo Công Thương)

Bảng giá gạo thế giới hôm nay 22/7

Quốc gia Loại gạo Giá (USD/tấn) Biến động Việt Nam Gạo Jasmine 544 - 548 +33 USD/tấn Gạo thơm 5% tấm 510 - 520 Đi ngang Gạo thơm 100% tấm 352 - 356 +4 USD/tấn Ấn Độ Gạo 5% tấm 359 - 363 +9 USD/tấn Gạo 100% tấm 289 - 293 +9 USD/tấn Thái Lan Gạo 5% tấm 443 - 447 -35 USD/tấn Gạo 100% tấm 393 - 397 -16 USD/tấn

* Thông tin mang tính tham khảo. Giá lúa gạo có thể biến động theo diễn biến thị trường.