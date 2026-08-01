(VTC News) -

Yên Nhật (ký hiệu ¥, mã tiền tệ JPY) là đồng tiền chính thức của Nhật Bản, được đưa vào lưu hành từ ngày 27/6/1871.

Hiện nay, tiền Yên Nhật lưu hành dưới hai hình thức là tiền giấy và tiền xu. Tiền giấy gồm các mệnh giá 1.000 yên, 2.000 yên, 5.000 yên và 10.000 yên. Trong khi đó, tiền xu gồm 1 yên, 5 yên, 10 yên, 50 yên, 100 yên và 500 yên, chủ yếu sử dụng trong các giao dịch có giá trị nhỏ hàng ngày.

Đồng Yên Nhật. (Ảnh: Disruptionbanking)

1 Yên Nhật hôm nay 1/8/2026 đổi được bao nhiêu tiền Việt Nam?

Cập nhật lúc 8h30 ngày 1/8/2026, tỷ giá Yên Nhật được Vietcombank niêm yết ở mức 158,33 VND/JPY (mua tiền mặt), 159,93 VND/JPY (mua chuyển khoản) và 169,26 VND/JPY (bán).

Theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 1/8/2026, quy đổi đồng Yên sang tiền Việt như sau:

1 JPY = 158,33 VND (mua tiền mặt)

1 JPY = 159, 93 VND (mua chuyển khoản)

1 JPY = 169,26 VND (bán)

Cùng thời điểm, tỷ giá Yên Nhật niêm yết tại SHB giao dịch ở mức 159,45 VND/JPY (mua tiền mặt), 160,45 VND/JPY (mua chuyển khoản) và 168,95 VND/JPY (bán).

Quy đổi đồng Yên sang tiền Việt theo tỷ giá tại SHB ngày 1/8/2026:

1 JPY = 159,45 VND (mua tiền mặt)

1 JPY = 160,45 VND (mua chuyển khoản)

1 JPY = 168,95 VND (bán)

Như vậy, 1 Yên Nhật hôm nay 1/8/2026 tương đương khoảng hơn 158 đến hơn 169 đồng.Tuy nhiên, tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng có thể thay đổi trong ngày.

Bảng tỷ giá JPY/VND hôm nay

Dưới đây là bảng tỷ giá JPY/VND tại một số ngân hàng trong nước, tính đến 8h30 ngày 1/8/2026. (Đơn vị: VND)

Ngân hàng Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản Vietcombank 158,33 159, 93 169,26 - BIDV 159,14 159,43 169,04 - SHB 159,45 160,45 168,95 - Agribank 159,70 160,34 168,30 - HDBank 161,43 161,73 167,84 167,84 ACB 163,21 164,03 171,25 171,25 HSBC 159,65 160,47 167,02 167,02 VPBank 162,2 163,2 171,47 170,97 LPBank 158,73 160,73 170,88 168,88 MSB 159,23 159,23 170,60 170,60 MB 160,77 161,11 171,83 171,83 Nam Á Bank 158,62 161,62 166,93 - Techcombank 160,1 164,28 172,6 170,44 TPBank 159,08 159,98 170,57 169,21 Sacombank 160,85 161,35 171,89 168,39 PVcomBank 157,91 163,3 165 - Bắc Á Bank - 163,00 - 169,00

Thông tin mang tính chất tham khảo, tỷ giá JPY/VND tại một số ngân hàng có thể thay đổi trong ngày.