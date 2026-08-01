Học vấn và nhan sắc đời thường gây sốt của tân Miss Grand Vietnam 2026

t ai biết, Emoura sở hữu nền tảng học vấn quốc tế khá ấn tượng. Cô từng theo học tại British International School (BIS), The American School (TAS) và có khoảng 10 năm sinh sống tại Mỹ trước khi trở về Việt Nam. Việc học tập, sinh hoạt trong môi trường sử dụng tiếng Anh gần như hoàn toàn khiến người đẹp không ít lần gặp khó khăn khi giao tiếp bằng tiếng Việt.