Giá cà phê hôm nay 1/8: Giá cà phê Robusta và Arabica cùng tăng

(VTC News) -

Giá cà phê Robusta và Arabica cùng tăng

Đóng cửa phiên giao dịch 31/7, giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ hạn giao tháng 9/2026 tăng 2 USD (+0,05%) đạt 3.782 USD/tấn; Hợp đồng giao tháng 11/2026 giá tăng 14 USD/tấn (+0,37%) lên 3.775 USD/tấn. Các kỳ hạn khác giá tăng từ 0,43% - 0,44%.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn New York giao tháng 9/2026 tăng 9,05 US cent/pound (+2,8%) đạt mức 332,1 US cent/pound. Giá cà phê giao tháng 12/2026 tăng 6,95 US cent/pound (+2,26%) lên 314,65 US cent/pound; Kỳ hạn giao tháng 3/2026, giá tăng 5,7 US cent/pound (+1,9%) lên 305,3 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá tăng 5,7-6,2 cent/pound.

Giá cà phê thế giới tăng. (Ảnh: Cocoaintel)

Bảng giá cà phê trên các sàn quốc tế, tính đến sáng 1/8/2026 (giờ Việt Nam):

Loại cà phê / Sàn giao dịch Kỳ hạn giao hàng Giá chốt phiên Mức tăng Robusta (Sàn London) Tháng 9/2026 3.782 USD/tấn +0,05% Tháng 11/2026 3.775 USD/tấn +0,37% Arabica (Sàn New York) Tháng 9/2026 332,1 US cent/pound +2,8% Tháng 12/2026 314,65 US cent/pound +2,26%

Nguyên nhân giá cà phê tăng

Theo Barchart, giá cà phê Arabica hôm nay tăng vọt khi lượng tồn kho được chứng nhận do ICE giám sát giảm xuống mức thấp nhất trong 2,5 năm, chỉ còn 266.204 bao. Tình trạng khan hiếm nguồn cung kết hợp với mưa gây gián đoạn thu hoạch và lo ngại về sương giá ở Brazil, đã đẩy giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 9 tăng cao.

Trong khi đó, tồn kho cà phê Robusta đạt chuẩn trên sàn ICE vẫn duy trì ở mức cao. Sau khi tăng lên 4.254 lô mức cao nhất trong hơn 4 tháng, lượng tồn kho chỉ giảm nhẹ xuống còn 4.148 lô, qua đó tiếp tục hạn chế đà phục hồi của giá Robusta.

Lượng mưa lớn ở Minas Gerais - vùng trồng Arabica lớn nhất Brazil, đã làm chậm tiến độ thu hoạch vụ 2026/27, khiến tỷ lệ hoàn thành chỉ đạt 64% so với mức trung bình 5 năm là 70%.

Các đợt không khí lạnh và hình thái thời tiết bất thường di chuyển qua São Paulo và Minas Gerais cũng làm tăng rủi ro về thiệt hại mùa màng và hạn chế năng suất cà phê trong thời gian tới.

Trong ngắn hạn, các nhà giao dịch được cho là sẽ tập trung theo dõi ba yếu tố chính gồm tiến độ thu hoạch tại Brazil, diễn biến thời tiết tại các vùng cà phê trọng điểm và lượng tồn kho được ICE chứng nhận. Đây vẫn là những biến số ảnh hưởng lớn nhất đến xu hướng giá cà phê trong thời gian tới.