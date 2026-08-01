Vì sao Đình Bắc bị thay ra chỉ sau 40 phút?

Trong các tình huống ở phút 18 và 21, Đình Bắc đều có khoảng trống để tạo ra khác biệt. Tuy nhiên, thay vì thực hiện những pha xử lý đơn giản, tiền đạo này lại chọn cách dứt điểm khó, trong đó có tình huống tung người móc bóng nhưng đưa bóng đi vọt xà ngang.