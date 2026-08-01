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Xuất bản ngày 01/08/2026 08:00 AM
Xuất bản ngày 01/08/2026 08:00 AM

Khoáng sản dưới đáy biển: Cuộc đua nghìn tỷ USD giữa các siêu cường

(VTC News) -

TS Bùi Ngọc Sơn phân tích vì sao Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản chạy đua giành quyền tiếp cận các mỏ khoáng sản dưới đáy biển chứa cobalt, nickel, đồng và đất hiếm.

VTC News
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