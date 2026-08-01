Tin mới

Khoáng sản dưới đáy biển: Cuộc đua nghìn tỷ USD giữa các siêu cường TS Bùi Ngọc Sơn phân tích vì sao Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản chạy đua giành quyền tiếp cận các mỏ khoáng sản dưới đáy biển chứa cobalt, nickel, đồng và đất hiếm.

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 1/8/2026 bao nhiêu 1 lượng? Cập nhật chi tiết giá vàng 9999 tại SJC cùng nhiều thương hiệu khác hôm nay 1/8/2026.

Đình Bắc nói gì sau khi bị thay ra ở trận Việt Nam - Singapore? Đình Bắc thừa nhận anh đã trải qua trận đấu rất tệ trước đội tuyển Singapore tại ASEAN Cup 2026 và bản thân cần phải nỗ lực nhiều hơn.

57 người thiệt mạng trong làn sóng di cư tràn vào Tây Ban Nha Làn sóng khoảng 50.000 người di cư tràn vào Ceuta khiến ít nhất 57 người thiệt mạng, hơn 48.000 người đã quay trở lại Morocco.

Hà Nội rút ngắn thủ tục, tăng tốc nguồn cung nhà ở xã hội Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mạnh nhà ở xã hội với cả trăm dự án sắp được triển khai, tạo cơ hội an cư cho người thu nhập thấp và công nhân lao động.

Vì sao giữa mùa đông người Hàn Quốc vẫn mê cà phê Americano đá? Bất chấp cái lạnh âm độ, người Hàn Quốc vẫn đam mê cà phê Americano đá; điều này phản ánh thói quen, áp lực công việc và tâm lý xã hội tại xứ sở kim chi.

Lịch âm hôm nay 1/8 - tra cứu lịch âm thứ Bảy ngày 1/8/2026 Xem lịch âm hôm nay 1/8, tra lịch vạn niên ngày 1 tháng 8 năm 2026: Lịch âm hôm nay là ngày mấy?

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 1/8: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 1/8 khu vực Nam Bộ tiếp tục ban ngày có nắng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào, dông ở nhiều nơi.

Báo Singapore: 'Tuyển Việt Nam quá thất vọng đến nỗi phải thay Đình Bắc' Báo chí Singapore cho rằng đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn và phải dùng đến Tài Lộc thay cho Nguyễn Đình Bắc

Tuyến đường gần 7.800 tỷ đồng ở Hà Nội tăng tốc hoàn thiện trước ngày 2/9 Đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, có tổng mức đầu tư gần 7.800 tỷ đồng, đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện với mục tiêu về đích trước dịp 2/9.

Vì sao doanh nghiệp địa ốc khó giảm giá bất động sản? Theo Viện Nghiên cứu & Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE), dù nguồn cung tăng, nhưng bất động sản thời gian tới sẽ khó giảm.

Giá xăng dầu hôm nay 1/8: Dầu thế giới đi lên phiên cuối tuần Lúc 6h ngày 1/8, giá dầu WTI đứng ở mức 84,67 USD/thùng, tăng 1,08 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 87,93 USD/thùng, tăng 1,05% USD/thùng.

HLV Campuchia tuyên bố 'sẽ đánh bại tuyển Việt Nam' HLV trưởng đội tuyển Campuchia Koji Kyoto tuyên bố sẵn sàng đánh bại cả tuyển Việt Nam và Timor Leste trong hai trận đấu cuối cùng tại ASEAN Cup 2026.