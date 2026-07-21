Giá lúa gạo hôm nay 21/7: Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng, lúa ổn định

(VTC News) -

Giá lúa trong nước hôm nay

Thị trường lúa tươi hôm nay không ghi nhận biến động, giá thu mua các chủng loại tiếp tục duy trì ổn định. Cụ thể, lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mức 6.850 - 7.000 đồng/kg. Lúa OM 5451 (tươi) được thu mua trong khoảng 6.400 - 6.500 đồng/kg. Lúa OM 18 (tươi) dao động từ 6.800 - 7.000 đồng/kg. Lúa OM 34 (tươi) ở mức 6.100 - 6.300 đồng/kg, trong khi lúa IR 50404 (tươi) dao động từ 6.100 - 6.200 đồng/kg.

Bảng giá lúa trong nước hôm nay 21/7

Loại lúa Giá (đồng/kg) Biến động Đài Thơm 8 (tươi) 6.850 - 7.000 Đi ngang OM 18 (tươi) 6.800 - 7.000 Đi ngang OM 5451 (tươi) 6.400 - 6.500 Đi ngang OM 34 (tươi) 6.100 - 6.300 Đi ngang IR 50404 (tươi) 6.100 - 6.200 Đi ngang

Giá gạo trong nước hôm nay

Giá gạo nguyên liệu hôm nay nhìn chung ổn định, riêng gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 100 đồng/kg so với phiên trước, lên mức 9.600 - 9.700 đồng/kg. Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 được giao dịch ở mức 9.200 - 9.300 đồng/kg. Giá gạo nguyên liệu OM 5451 ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg. Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động từ 8.700 - 8.850 đồng/kg, gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 ở mức 9.200 - 9.400 đồng/kg. Trong khi đó, gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 và gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm cùng được thu mua trong khoảng 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Bảng giá gạo nguyên liệu trong nước hôm nay 21/7

Loại gạo Giá (đồng/kg) Biến động Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 9.600 - 9.700 +100 đồng/kg Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 9.200 - 9.300 Đi ngang Gạo nguyên liệu OM 5451 9.300 - 9.400 Đi ngang Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 8.700 - 8.850 Đi ngang Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 9.200 - 9.400 Đi ngang Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 7.500 - 7.600 Đi ngang Gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm 7.500 - 7.600 Đi ngang

Tại các chợ lẻ, giá gạo hôm nay tiếp tục đứng giá, không ghi nhận biến động so với phiên trước. Trong đó, gạo Nàng Nhen vẫn có mức giá cao nhất, đạt 28.000 đồng/kg. Gạo Hương Lài và gạo Nàng Hoa lần lượt được bán với giá 22.000 đồng/kg và 21.000 đồng/kg. Gạo thơm Thái hạt dài dao động từ 20.000 - 22.000 đồng/kg, gạo thơm Jasmine ở mức 16.000 - 17.000 đồng/kg, còn gạo Đài Thơm dao động trong khoảng 15.000 - 15.500 đồng/kg. Gạo trắng thông dụng được bán với giá 16.000 đồng/kg, gạo thường ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg, gạo Sóc thường dao động từ 15.000 - 16.000 đồng/kg. Trong khi đó, gạo Sóc Thái và gạo Nhật lần lượt có giá 20.000 đồng/kg và 22.000 đồng/kg.

Bảng giá gạo bán lẻ trong nước hôm nay 21/7

Loại gạo Giá (đồng/kg) Biến động Gạo Nàng Nhen 28.000 Đi ngang Gạo Hương Lài 22.000 Đi ngang Gạo thơm Thái hạt dài 20.000 - 22.000 Đi ngang Gạo thơm Jasmine 16.000 - 17.000 Đi ngang Gạo Nàng Hoa 21.000 Đi ngang Gạo Đài Thơm 15.000 - 15.500 Đi ngang Gạo trắng thông dụng 16.000 Đi ngang Gạo thường 13.000 - 14.000 Đi ngang Gạo Sóc thường 15.000 - 16.000 Đi ngang Gạo Sóc Thái 20.000 Đi ngang Gạo Nhật 22.000 Đi ngang

Phân khúc nếp hôm nay tiếp tục đi ngang so với phiên trước. Giá các mặt hàng phụ phẩm cũng không ghi nhận biến động, duy trì ổn định. Hiện giá nếp IR 4625 tươi dao động từ 7.300 - 7.500 đồng/kg, nếp 3 tháng khô ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg. Đối với phụ phẩm, tấm thơm được giao dịch trong khoảng 8.300 - 8.400 đồng/kg, còn cám dao động từ 7.900 - 8.050 đồng/kg.

Bảng giá nếp và phụ phẩm trong nước hôm nay 21/7

Loại Giá (đồng/kg) Biến động Nếp IR 4625 tươi 7.300 - 7.500 Đi ngang Nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 Đi ngang Tấm thơm 8.300 - 8.400 Đi ngang Cám 7.900 - 8.050 Đi ngang

Giá lúa gạo hôm nay 21/7 nhìn chung ổn định, riêng gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 100 đồng/kg. (Ảnh minh họa: Nông nghiệp và Môi trường)

Giá gạo thế giới hôm nay

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam hôm nay tiếp tục đi ngang. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 100% tấm được chào bán ở mức 348 - 352 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm ở mức 510 - 520 USD/tấn và gạo Jasmine dao động từ 513 - 517 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, tại Ấn Độ, gạo 100% tấm được chào bán ở mức 280 - 284 USD/tấn, còn gạo 5% tấm dao động từ 350 - 354 USD/tấn. Trong khi đó, tại Thái Lan, gạo 100% tấm được giao dịch trong khoảng 409 - 413 USD/tấn, còn gạo 5% tấm ở mức 478 - 482 USD/tấn.

Bảng giá gạo thế giới hôm nay 21/7