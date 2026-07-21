  • logo
Xuất bản ngày 21/07/2026 09:04 AM
Cập nhật lúc 09:51 AM ngày 21/07/2026

Giá lúa gạo hôm nay 21/7: Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng, lúa ổn định

Diệu Hân
Diệu Hân
(VTC News) -

Giá lúa gạo hôm nay 21/7 tại thị trường trong nước giữ ổn định, riêng gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng thêm 100 đồng/kg.

Giá lúa trong nước hôm nay

Thị trường lúa tươi hôm nay không ghi nhận biến động, giá thu mua các chủng loại tiếp tục duy trì ổn định. Cụ thể, lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mức 6.850 - 7.000 đồng/kg. Lúa OM 5451 (tươi) được thu mua trong khoảng 6.400 - 6.500 đồng/kg. Lúa OM 18 (tươi) dao động từ 6.800 - 7.000 đồng/kg. Lúa OM 34 (tươi) ở mức 6.100 - 6.300 đồng/kg, trong khi lúa IR 50404 (tươi) dao động từ 6.100 - 6.200 đồng/kg.

Bảng giá lúa trong nước hôm nay 21/7

Loại lúa

Giá (đồng/kg)

Biến động

Đài Thơm 8 (tươi)

6.850 - 7.000

Đi ngang

OM 18 (tươi)

6.800 - 7.000

Đi ngang

OM 5451 (tươi)

6.400 - 6.500

Đi ngang

OM 34 (tươi)

6.100 - 6.300

Đi ngang

IR 50404 (tươi)

6.100 - 6.200

Đi ngang

Giá gạo trong nước hôm nay

Giá gạo nguyên liệu hôm nay nhìn chung ổn định, riêng gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 100 đồng/kg so với phiên trước, lên mức 9.600 - 9.700 đồng/kg. Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 được giao dịch ở mức 9.200 - 9.300 đồng/kg. Giá gạo nguyên liệu OM 5451 ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg. Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động từ 8.700 - 8.850 đồng/kg, gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 ở mức 9.200 - 9.400 đồng/kg. Trong khi đó, gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 và gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm cùng được thu mua trong khoảng 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Bảng giá gạo nguyên liệu trong nước hôm nay 21/7

Loại gạo

Giá (đồng/kg)

Biến động

Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555

9.600 - 9.700

+100 đồng/kg

Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504

9.200 - 9.300

Đi ngang

Gạo nguyên liệu OM 5451

9.300 - 9.400

Đi ngang

Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18

8.700 - 8.850

Đi ngang

Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8

9.200 - 9.400

Đi ngang

Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380

7.500 - 7.600

Đi ngang

Gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm

7.500 - 7.600

Đi ngang

Tại các chợ lẻ, giá gạo hôm nay tiếp tục đứng giá, không ghi nhận biến động so với phiên trước. Trong đó, gạo Nàng Nhen vẫn có mức giá cao nhất, đạt 28.000 đồng/kg. Gạo Hương Lài và gạo Nàng Hoa lần lượt được bán với giá 22.000 đồng/kg và 21.000 đồng/kg. Gạo thơm Thái hạt dài dao động từ 20.000 - 22.000 đồng/kg, gạo thơm Jasmine ở mức 16.000 - 17.000 đồng/kg, còn gạo Đài Thơm dao động trong khoảng 15.000 - 15.500 đồng/kg. Gạo trắng thông dụng được bán với giá 16.000 đồng/kg, gạo thường ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg, gạo Sóc thường dao động từ 15.000 - 16.000 đồng/kg. Trong khi đó, gạo Sóc Thái và gạo Nhật lần lượt có giá 20.000 đồng/kg và 22.000 đồng/kg.

Bảng giá gạo bán lẻ trong nước hôm nay 21/7

Loại gạo

Giá (đồng/kg)

Biến động

Gạo Nàng Nhen

28.000

Đi ngang

Gạo Hương Lài

22.000

Đi ngang

Gạo thơm Thái hạt dài

20.000 - 22.000

Đi ngang

Gạo thơm Jasmine

16.000 - 17.000

Đi ngang

Gạo Nàng Hoa

21.000

Đi ngang

Gạo Đài Thơm

15.000 - 15.500

Đi ngang

Gạo trắng thông dụng

16.000

Đi ngang

Gạo thường

13.000 - 14.000

Đi ngang

Gạo Sóc thường

15.000 - 16.000

Đi ngang

Gạo Sóc Thái

20.000

Đi ngang

Gạo Nhật

22.000

Đi ngang

Phân khúc nếp hôm nay tiếp tục đi ngang so với phiên trước. Giá các mặt hàng phụ phẩm cũng không ghi nhận biến động, duy trì ổn định. Hiện giá nếp IR 4625 tươi dao động từ 7.300 - 7.500 đồng/kg, nếp 3 tháng khô ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg. Đối với phụ phẩm, tấm thơm được giao dịch trong khoảng 8.300 - 8.400 đồng/kg, còn cám dao động từ 7.900 - 8.050 đồng/kg.

Bảng giá nếp và phụ phẩm trong nước hôm nay 21/7

Loại

Giá (đồng/kg)

Biến động

Nếp IR 4625 tươi

7.300 - 7.500

Đi ngang

Nếp 3 tháng khô

9.600 - 9.700

Đi ngang

Tấm thơm

8.300 - 8.400

Đi ngang

Cám

7.900 - 8.050

Đi ngang

Giá lúa gạo hôm nay 21/7 nhìn chung ổn định, riêng gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 100 đồng/kg. (Ảnh minh họa: Nông nghiệp và Môi trường)

Giá lúa gạo hôm nay 21/7 nhìn chung ổn định, riêng gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 100 đồng/kg. (Ảnh minh họa: Nông nghiệp và Môi trường)

Giá gạo thế giới hôm nay

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam hôm nay tiếp tục đi ngang. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 100% tấm được chào bán ở mức 348 - 352 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm ở mức 510 - 520 USD/tấn và gạo Jasmine dao động từ 513 - 517 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, tại Ấn Độ, gạo 100% tấm được chào bán ở mức 280 - 284 USD/tấn, còn gạo 5% tấm dao động từ 350 - 354 USD/tấn. Trong khi đó, tại Thái Lan, gạo 100% tấm được giao dịch trong khoảng 409 - 413 USD/tấn, còn gạo 5% tấm ở mức 478 - 482 USD/tấn.

Bảng giá gạo thế giới hôm nay 21/7

Quốc gia

Loại gạo

Giá (USD/tấn)

Biến động

Việt Nam

Gạo Jasmine

513 - 517

Đi ngang

Gạo thơm 5% tấm

510 - 520

Đi ngang

Gạo thơm 100% tấm

348 - 352

Đi ngang

Thái Lan

Gạo 5% tấm

478 - 482

Đi ngang

Gạo 100% tấm

409 - 413

Đi ngang

Ấn Độ

Gạo 5% tấm

350 - 354

Đi ngang

Gạo 100% tấm

280 - 284

Đi ngang

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
Giá vàng hôm nay 21/7: Hồi phục nhẹ, lấy lại mốc 4.000 USD/ounce
Giá vàng hôm nay 21/7: Hồi phục nhẹ, lấy lại mốc 4.000 USD/ounce
Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 21/7: Nắng nóng diện rộng, có nơi trên 38°C
Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 21/7: Nắng nóng diện rộng, có nơi trên 38°C
Giá bạc hôm nay 21/7: Đồng loạt tăng
Giá bạc hôm nay 21/7: Đồng loạt tăng
1 chỉ vàng 9999 SJC hôm nay 21/7/2026 giá bao nhiêu?
1 chỉ vàng 9999 SJC hôm nay 21/7/2026 giá bao nhiêu?
Cùng chuyên mục
Tin mới
Xem thêm