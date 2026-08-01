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Quốc lộ 21B gỡ 'nút thắt' sau 6 năm, tăng tốc thi công toàn tuyến Sau nhiều năm ách tắc vì mặt bằng, dự án nâng cấp Quốc lộ 21B qua Thanh Oai đã được tháo gỡ nút thắt, mở đường cho các mũi thi công đồng loạt triển khai.

Giá cà phê hôm nay 1/8: Giá cà phê Robusta và Arabica cùng tăng Giá cà phê hôm nay 1/8 ghi nhận đà tăng nhẹ trên cả hai sàn giao dịch quốc tế.

Chủ tịch FIFA hủy kế hoạch bán cổ phần World Cup Chủ tịch FIFA Gianni Infantino rút đề xuất bán cổ phần World Cup sau khi các liên đoàn thành viên cùng nhiều quan chức FIFA đồng loạt phản đối.

Nhọc nhằn nghề muối hầm hơn 150 tuổi ven đầm Cù Mông Qua những góc ảnh chân thực của nhiếp ảnh gia, làng nghề muối hầm ven đầm Cù Mông (xã Xuân Cảnh, Đắk Lắk) lặng lẽ tồn tại, nhọc nhằn và công phu hơn 150 năm.

Vì sao Đình Bắc bị thay ra chỉ sau 40 phút? Sau cú hattrick ở trận ra quân, Đình Bắc tiếp tục được HLV Kim Sang-sik trao suất đá chính trước Singapore, nhưng chỉ thi đấu 40 phút trước khi bị thay ra.

Ngại vào bệnh viện, nam doanh nhân 40 tuổi chịu viêm tuyến tiền liệt kéo dài Tiểu buốt, tiểu rắt tái đi tái lại nhiều tháng nhưng không vào bệnh viện chuyên khoa, người đàn ông 40 tuổi chỉ đi khám khi đau nhiều, không thể tập trung làm việc.

'Chải' Long Vũ giờ ra sao sau gần 2 năm gây sốt màn ảnh nhỏ? Từng là cái tên phủ sóng mạng xã hội nhờ vai Chải trong "Đi giữa trời rực rỡ", hành trình gần hai năm qua của Long Vũ có nhiều thay đổi.

Người uống thuốc huyết áp có phải kiêng cà phê? Theo chuyên gia tim mạch, người tăng huyết áp đang điều trị bằng thuốc vẫn có thể uống cà phê, nếu huyết áp được kiểm soát tốt và sử dụng với lượng hợp lý.

Màn trình diễn của 3 tiền đạo nhập tịch trong lần đầu sát cánh ở tuyển Việt Nam Lần đầu cùng xuất hiện trên sân trong màu áo tuyển Việt Nam, ba tiền đạo nhập tịch được kỳ vọng tạo khác biệt nhưng bất lực trước hàng thủ kín kẽ của Singapore.

Khoáng sản dưới đáy biển: Cuộc đua nghìn tỷ USD giữa các siêu cường TS Bùi Ngọc Sơn phân tích vì sao Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản chạy đua giành quyền tiếp cận các mỏ khoáng sản dưới đáy biển chứa cobalt, nickel, đồng và đất hiếm.

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 1/8/2026 bao nhiêu 1 lượng? Cập nhật chi tiết giá vàng 9999 tại SJC cùng nhiều thương hiệu khác hôm nay 1/8/2026.

Đình Bắc nói gì sau khi bị thay ra ở trận Việt Nam - Singapore? Đình Bắc thừa nhận anh đã trải qua trận đấu rất tệ trước đội tuyển Singapore tại ASEAN Cup 2026 và bản thân cần phải nỗ lực nhiều hơn.

57 người thiệt mạng trong làn sóng di cư tràn vào Tây Ban Nha Làn sóng khoảng 50.000 người di cư tràn vào Ceuta khiến ít nhất 57 người thiệt mạng, hơn 48.000 người đã quay trở lại Morocco.

Hà Nội rút ngắn thủ tục, tăng tốc nguồn cung nhà ở xã hội Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mạnh nhà ở xã hội với cả trăm dự án sắp được triển khai, tạo cơ hội an cư cho người thu nhập thấp và công nhân lao động.