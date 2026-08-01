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Xuất bản ngày 01/08/2026 09:00 AM
Xuất bản ngày 01/08/2026 09:00 AM

Quốc lộ 21B gỡ 'nút thắt' sau 6 năm, tăng tốc thi công toàn tuyến

Công Minh
Công Minh
(VTC News) -

Sau nhiều năm ách tắc vì mặt bằng, dự án nâng cấp Quốc lộ 21B qua Thanh Oai đã được tháo gỡ nút thắt, mở đường cho các mũi thi công đồng loạt triển khai.

Video: Quốc lộ 21B khơi thông nút thắt sau 6 năm, tăng tốc thi công toàn tuyến.

Quốc lộ 21B là một trong những trục giao thông hướng tâm quan trọng của Hà Nội, kết nối khu vực phía Nam Thủ đô với các địa phương lân cận.

Quốc lộ 21B là một trong những trục giao thông hướng tâm quan trọng của Hà Nội, kết nối khu vực phía Nam Thủ đô với các địa phương lân cận.

Tuyến đường đi qua 8 xã, phường, có tổng chiều dài khoảng 41,77 km, mặt cắt ngang từ 11-35 m, giữ vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường kết nối liên vùng và giảm áp lực cho mạng lưới giao thông hiện hữu.

Tuyến đường đi qua 8 xã, phường, có tổng chiều dài khoảng 41,77 km, mặt cắt ngang từ 11-35 m, giữ vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường kết nối liên vùng và giảm áp lực cho mạng lưới giao thông hiện hữu.

Theo quy hoạch, đến nay toàn tuyến mới có khoảng 6,25 km được hoàn thành và đưa vào khai thác; 16,64 km đang được đầu tư xây dựng, trong khi 5 đoạn với tổng chiều dài 18,88 km vẫn chưa triển khai. Trong đó, đoạn từ tỉnh lộ 427 đến thị trấn Kim Bài (cũ), dài 2,7 km đi qua địa bàn xã Bình Minh và xã Thanh Oai.

Theo quy hoạch, đến nay toàn tuyến mới có khoảng 6,25 km được hoàn thành và đưa vào khai thác; 16,64 km đang được đầu tư xây dựng, trong khi 5 đoạn với tổng chiều dài 18,88 km vẫn chưa triển khai. Trong đó, đoạn từ tỉnh lộ 427 đến thị trấn Kim Bài (cũ), dài 2,7 km đi qua địa bàn xã Bình Minh và xã Thanh Oai.

Đây cũng là hạng mục thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B - công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội, có tổng mức đầu tư khoảng 345,5 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2020 - 2026.

Đây cũng là hạng mục thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B - công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội, có tổng mức đầu tư khoảng 345,5 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2020 - 2026.

Trong buổi kiểm tra thực địa tiến độ dự án chiều ngày 28/6, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã yêu cầu tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ. Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Oai Bùi Hoàng Phan cho biết dự án đã hoàn thành khoảng 82% khối lượng thi công, song một số vị trí vẫn chưa thể triển khai đồng bộ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Trong buổi kiểm tra thực địa tiến độ dự án chiều ngày 28/6, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã yêu cầu tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ. Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Oai Bùi Hoàng Phan cho biết dự án đã hoàn thành khoảng 82% khối lượng thi công, song một số vị trí vẫn chưa thể triển khai đồng bộ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và UBND TP Hà Nội, xã Thanh Oai đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Ba tổ công tác do lãnh đạo UBND xã trực tiếp phụ trách bám sát từng hộ dân để tuyên truyền, giải đáp vướng mắc, đồng thời các bộ phận chuyên môn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phương án bồi thường, chi trả kinh phí và tiếp nhận mặt bằng, góp phần rút ngắn thời gian xử lý.

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và UBND TP Hà Nội, xã Thanh Oai đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Ba tổ công tác do lãnh đạo UBND xã trực tiếp phụ trách bám sát từng hộ dân để tuyên truyền, giải đáp vướng mắc, đồng thời các bộ phận chuyên môn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phương án bồi thường, chi trả kinh phí và tiếp nhận mặt bằng, góp phần rút ngắn thời gian xử lý.

Chỉ sau 10 ngày cao điểm, xã Thanh Oai cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng với việc tháo dỡ 96 công trình của 90 hộ dân và giải phóng 32 thửa đất. “Điểm nghẽn” kéo dài suốt 6 năm được tháo gỡ, tạo điều kiện để đơn vị thi công triển khai đồng bộ các hạng mục còn lại của dự án.

Chỉ sau 10 ngày cao điểm, xã Thanh Oai cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng với việc tháo dỡ 96 công trình của 90 hộ dân và giải phóng 32 thửa đất. “Điểm nghẽn” kéo dài suốt 6 năm được tháo gỡ, tạo điều kiện để đơn vị thi công triển khai đồng bộ các hạng mục còn lại của dự án.

Ngay sau khi mặt bằng được bàn giao, các đơn vị thi công huy động nhân lực, máy móc triển khai đồng loạt các hạng mục hạ tầng ngầm, tận dụng tối đa thời gian để bù tiến độ.

Ngay sau khi mặt bằng được bàn giao, các đơn vị thi công huy động nhân lực, máy móc triển khai đồng loạt các hạng mục hạ tầng ngầm, tận dụng tối đa thời gian để bù tiến độ.

Theo người dân sinh sống quanh khu vực này, tuyến đường cũ đã xuống cấp, thường xuyên dềnh nước và ùn tắc, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại. Ai cũng mong dự án sớm hoàn thành để việc lưu thông, việc kinh doanh buôn bán thuận lợi hơn.

Theo người dân sinh sống quanh khu vực này, tuyến đường cũ đã xuống cấp, thường xuyên dềnh nước và ùn tắc, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại. Ai cũng mong dự án sớm hoàn thành để việc lưu thông, việc kinh doanh buôn bán thuận lợi hơn.

Quốc lộ 21B gỡ 'nút thắt' sau 6 năm, tăng tốc thi công toàn tuyến - 10
Quốc lộ 21B gỡ 'nút thắt' sau 6 năm, tăng tốc thi công toàn tuyến - 11

Tại khu vực cầu Thạch Bích, thuộc đoạn từ cầu Thạch Bích đến nút giao tỉnh lộ 427 qua xã Bình Minh, nhiều mũi thi công đang được triển khai khẩn trương.

Quốc lộ 21B gỡ 'nút thắt' sau 6 năm, tăng tốc thi công toàn tuyến - 12
Quốc lộ 21B gỡ 'nút thắt' sau 6 năm, tăng tốc thi công toàn tuyến - 13

Trong khi đó, các hộ dân sau khi bàn giao phần diện tích nằm trong phạm vi dự án cũng nhanh chóng sửa chữa, ổn định lại nhà cửa và cuộc sống.

Việc tháo gỡ “nút thắt” mặt bằng không chỉ tạo động lực để Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B tăng tốc về đích mà còn mở rộng không gian phát triển cho khu vực phía Nam Hà Nội.

Việc tháo gỡ “nút thắt” mặt bằng không chỉ tạo động lực để Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B tăng tốc về đích mà còn mở rộng không gian phát triển cho khu vực phía Nam Hà Nội.

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