Màn trình diễn của 3 tiền đạo nhập tịch trong lần đầu sát cánh ở tuyển Việt Nam

Trong 90 phút thi đấu, anh có 28 lần chạm bóng, một cú sút trúng đích, để mất bóng 7 lần và chỉ một lần đi bóng thành công. Những con số này trái ngược với màn trình diễn ấn tượng của anh ở trận thắng Timor Leste trước đó.