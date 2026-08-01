Dự báo thời tiết 7 ngày tới: Cả nước có mưa rào và dông rải rác

(VTC News) -

Dự báo thời tiết 7 ngày tới: Mưa dông bao trùm nhiều khu vực

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, xu thế thời tiết 7 ngày tới có sự phân hóa giữa các vùng nhưng điểm chung là mưa dông vẫn xuất hiện ở nhiều nơi. Trong đó, Bắc Bộ là khu vực chịu tác động rõ nét nhất khi mưa gia tăng từ khoảng ngày 2/8 và kéo dài đến hết ngày 7/8.

Các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tiếp tục có khả năng xuất hiện trong các cơn dông trên phạm vi cả nước, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sinh hoạt, giao thông và sản xuất.

Miền Bắc bước vào đợt mưa diện rộng

Theo cơ quan khí tượng, từ ngày 1-2/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to. Đáng lưu ý, từ chiều tối 2/8, mưa có xu hướng tăng cả về diện và lượng.

Trong giai đoạn từ ngày 2/8 đến 7/8, Bắc Bộ được dự báo có mưa, mưa rào và dông rải rác, nhiều nơi xuất hiện mưa vừa đến mưa to, cục bộ có điểm mưa rất to. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, ban đêm và sáng sớm.

Đến khoảng ngày 6-7/8, lượng mưa có xu hướng giảm dần nhưng vẫn còn xuất hiện các cơn mưa dông cục bộ.

Đây là thời kỳ người dân khu vực miền núi cần đặc biệt cảnh giác với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, trong khi các đô thị có thể xảy ra ngập úng cục bộ nếu xuất hiện mưa lớn trong thời gian ngắn.

Dự báo thời tiết 7 ngày tới (1/8 - 7/8): Cả nước có mưa rào và dông rải rác

Trung Bộ tiếp tục nắng gián đoạn, mưa chủ yếu về chiều tối

Từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, trong những ngày đầu tháng 8 xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Riêng đêm 31/7 và rạng sáng 1/8 còn có khả năng xảy ra mưa rào rải rác, cục bộ mưa to.

Từ ngày 2-7/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế cũng như dải duyên hải Nam Trung Bộ duy trì trạng thái mưa rào và dông vài nơi. Ban ngày vẫn có nắng, tuy nhiên nền nhiệt không quá gay gắt nhờ mưa xuất hiện vào chiều tối và đêm ở một số địa phương.

Người dân và du khách tại các tỉnh ven biển miền Trung cần theo dõi sát diễn biến thời tiết nếu có kế hoạch di chuyển hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời.

Tây Nguyên và Nam Bộ tăng mưa từ khoảng ngày 4-5/8

Trong hai ngày đầu tháng 8, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng đêm 31/7 còn xuất hiện mưa rải rác, cục bộ mưa to.

Từ khoảng 4-5/8, mưa dông có xu hướng gia tăng vào chiều tối và tối trên diện rộng. Một số nơi có thể ghi nhận mưa vừa, mưa to cục bộ, kèm theo các hiện tượng dông mạnh.

Dù mưa xuất hiện nhiều hơn, ban ngày nhiều khu vực vẫn có nắng gián đoạn. Sự kết hợp giữa nhiệt độ cao và độ ẩm lớn có thể khiến thời tiết oi bức trước khi mưa xảy ra vào cuối ngày.

Các địa phương Nam Bộ cũng cần lưu ý nguy cơ ngập cục bộ tại khu vực trũng thấp trong các trận mưa lớn kéo dài.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm trong tuần đầu tháng 8

Cơ quan khí tượng nhận định, trong tất cả các khu vực có mưa dông đều tiềm ẩn khả năng xảy ra như lốc xoáy, sét đánh, mưa đá, gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ gây ngập úng tại đô thị và vùng trũng thấp, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi khi xuất hiện mưa lớn kéo dài.

Nhận định xu hướng thời tiết từ ngày 1/8 đến 7/8

Nhìn chung, tuần đầu tiên của tháng 8 trên cả nước ghi nhận thời tiết khá thất thường. Miền Bắc là khu vực chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất của một đợt mưa kéo dài, trong khi Trung Bộ duy trì trạng thái ngày nắng xen kẽ mưa dông cục bộ. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục đặc trưng thời tiết mùa mưa với các cơn mưa xuất hiện nhiều hơn từ giữa tuần.

Người dân nên thường xuyên cập nhật bản tin dự báo thời tiết hằng ngày, chủ động sắp xếp lịch trình, đồng thời có biện pháp phòng tránh các hiện tượng thời tiết nguy hiểm nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản.