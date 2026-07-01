Giá lúa gạo hôm nay 1/7: Lúa tươi giảm nhẹ, gạo đi ngang

Giá lúa trong nước hôm nay
Giá lúa hôm nay 1/7 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long giảm nhẹ ở một số chủng loại. Cụ thể, lúa tươi IR 50404 giảm 100 đồng/kg, xuống 5.400 - 5.500 đồng/kg, lúa Đài Thơm 8 (tươi) cũng giảm 100 đồng/kg, xuống 6.100 - 6.200 đồng/kg. Trong khi đó, giá thu mua lúa tươi OM 34 duy trì ở mức 5.400 - 5.600 đồng/kg, lúa tươi OM 5451 dao động 5.700 - 5.800 đồng/kg và lúa tươi OM 18 giữ mức 6.200 - 6.300 đồng/kg.
Bảng so sánh giá lúa trong nước 30/6/2026 và 1/7/2026
Giống lúa
Ngày 30/6 (đồng/kg)
Ngày 1/7 (đồng/kg)
Biến động
IR 50404 (tươi)
5.400 - 5.600
5.400 - 5.500
Giảm 100 đồng/kg ở giá cao nhất
OM 34 (tươi)
5.400 - 5.600
5.400 - 5.600
Không đổi
OM 5451 (tươi)
5.700 - 5.800
5.700 - 5.800
Không đổi
Đài Thơm 8 (tươi)
6.100 - 6.300
6.100 - 6.200
Giảm 100 đồng/kg ở giá cao nhất
OM 18 (tươi)
6.200 - 6.300
6.200 - 6.300
Không đổi
Giá gạo trong nước hôm nay
Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 ở mức 9.200 - 9.300 đồng/kg, gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 là 8.700 - 8.800 đồng/kg, gạo nguyên liệu OM 5451 đạt 9.500 - 9.600 đồng/kg, gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động 8.700 - 8.850 đồng/kg và gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 ở mức 9.200 - 9.400 đồng/kg.
Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 và Sóc Thơm cùng dao động 7.500 - 7.600 đồng/kg, còn gạo thành phẩm IR 504 ở mức 10.750 - 10.900 đồng/kg. Nhìn chung, giá gạo nguyên liệu và thành phẩm không biến động so với phiên trước.
Bảng giá gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm trong nước hôm nay (1/7)
Loại gạo
Giá (đồng/kg)
Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555
9.200 - 9.300
Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504
8.700 - 8.800
Gạo nguyên liệu OM 5451
9.500 - 9.600
Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18
8.700 - 8.850
Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8
9.200 - 9.400
Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380
7.500 - 7.600
Gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm
7.500 - 7.600
Gạo thành phẩm IR 504
10.750 - 10.900
Tại các chợ bán lẻ, mặt bằng giá gạo không ghi nhận biến động. Gạo Nàng Nhen vẫn là mặt hàng có giá cao nhất, đạt 28.000 đồng/kg. Tiếp đến là gạo Hương Lài và gạo Nhật cùng ở mức 22.000 đồng/kg, gạo Nàng Hoa 21.000 đồng/kg, gạo thơm Thái hạt dài 20.000 - 22.000 đồng/kg và gạo Sóc Thái 20.000 đồng/kg. Các mặt hàng còn lại cũng giữ nguyên mức giá so với phiên trước.
Bảng giá gạo bán lẻ trong nước hôm nay (1/7)
Loại gạo
Giá (đồng/kg)
Gạo Nàng Nhen
28.000
Gạo Hương Lài
22.000
Gạo Nhật
22.000
Gạo Nàng Hoa
21.000
Gạo thơm Thái hạt dài
20.000 - 22.000
Gạo Sóc Thái
20.000
Gạo thơm Jasmine
16.000 - 17.000
Gạo trắng thông dụng
16.000
Gạo Sóc thường
15.000 - 16.000
Gạo Đài Thơm
14.500 - 15.500
Gạo thường
14.000 - 15.000
Đối với phụ phẩm, tấm thơm tăng 50 đồng/kg ở mức giá thấp nhất so với phiên trước, từ 7.950 - 8.100 đồng/kg lên 8.000 - 8.100 đồng/kg. Cám cũng tăng 50 đồng/kg ở mức giá cao nhất, từ 7.950 - 8.050 đồng/kg lên 7.950 - 8.100 đồng/kg.
Phân khúc nếp duy trì ổn định so với phiên trước. Nếp IR 4625 (tươi) được thu mua ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg, còn nếp 3 tháng khô dao động 9.600 - 9.700 đồng/kg.
Giá gạo thế giới hôm nay
Trên thị trường thế giới, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam không ghi nhận biến động. Gạo Jasmine được chào bán ở mức 508 - 512 USD/tấn và gạo thơm 100% tấm 347 - 351 USD/tấn. Trong khi đó, gạo 5% tấm của Thái Lan ở mức 480 - 484 USD/tấn, gạo trắng 5% tấm và gạo 100% tấm của Ấn Độ lần lượt đạt 350 - 354 USD/tấn và 280 - 284 USD/tấn.
Bình quân quý II/2026, giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 397 USD/tấn, tăng 41 USD/tấn so với quý I, giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 418 USD/tấn, tăng 40 USD/tấn.
Bảng giá gạo thế giới hôm nay 1/7
Xuất xứ
Loại
Giá (USD/tấn)
Việt Nam
Gạo Jasmine
508 - 512
Gạo thơm 100% tấm
347 - 351
Thái Lan
Gạo 5% tấm
480 - 484
Ấn Độ
Gạo trắng 5% tấm
350 - 354
Gạo 100% tấm
280 - 284
* Thông tin mang tính tham khảo. Giá lúa gạo có thể biến động theo diễn biến thị trường.
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