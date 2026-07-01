Giá lúa gạo hôm nay 1/7: Lúa tươi giảm nhẹ, gạo đi ngang

(VTC News) -

Giá lúa trong nước hôm nay

Giá lúa hôm nay 1/7 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long giảm nhẹ ở một số chủng loại. Cụ thể, lúa tươi IR 50404 giảm 100 đồng/kg, xuống 5.400 - 5.500 đồng/kg, lúa Đài Thơm 8 (tươi) cũng giảm 100 đồng/kg, xuống 6.100 - 6.200 đồng/kg. Trong khi đó, giá thu mua lúa tươi OM 34 duy trì ở mức 5.400 - 5.600 đồng/kg, lúa tươi OM 5451 dao động 5.700 - 5.800 đồng/kg và lúa tươi OM 18 giữ mức 6.200 - 6.300 đồng/kg.

Bảng so sánh giá lúa trong nước 30/6/2026 và 1/7/2026

Giống lúa Ngày 30/6 (đồng/kg) Ngày 1/7 (đồng/kg) Biến động IR 50404 (tươi) 5.400 - 5.600 5.400 - 5.500 Giảm 100 đồng/kg ở giá cao nhất OM 34 (tươi) 5.400 - 5.600 5.400 - 5.600 Không đổi OM 5451 (tươi) 5.700 - 5.800 5.700 - 5.800 Không đổi Đài Thơm 8 (tươi) 6.100 - 6.300 6.100 - 6.200 Giảm 100 đồng/kg ở giá cao nhất OM 18 (tươi) 6.200 - 6.300 6.200 - 6.300 Không đổi

Giá gạo trong nước hôm nay

Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 ở mức 9.200 - 9.300 đồng/kg, gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 là 8.700 - 8.800 đồng/kg, gạo nguyên liệu OM 5451 đạt 9.500 - 9.600 đồng/kg, gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động 8.700 - 8.850 đồng/kg và gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 ở mức 9.200 - 9.400 đồng/kg.

Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 và Sóc Thơm cùng dao động 7.500 - 7.600 đồng/kg, còn gạo thành phẩm IR 504 ở mức 10.750 - 10.900 đồng/kg. Nhìn chung, giá gạo nguyên liệu và thành phẩm không biến động so với phiên trước.

Bảng giá gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm trong nước hôm nay (1/7)

Loại gạo Giá (đồng/kg) Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 9.200 - 9.300 Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 8.700 - 8.800 Gạo nguyên liệu OM 5451 9.500 - 9.600 Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 8.700 - 8.850 Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 9.200 - 9.400 Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 7.500 - 7.600 Gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm 7.500 - 7.600 Gạo thành phẩm IR 504 10.750 - 10.900

Tại các chợ bán lẻ, mặt bằng giá gạo không ghi nhận biến động. Gạo Nàng Nhen vẫn là mặt hàng có giá cao nhất, đạt 28.000 đồng/kg. Tiếp đến là gạo Hương Lài và gạo Nhật cùng ở mức 22.000 đồng/kg, gạo Nàng Hoa 21.000 đồng/kg, gạo thơm Thái hạt dài 20.000 - 22.000 đồng/kg và gạo Sóc Thái 20.000 đồng/kg. Các mặt hàng còn lại cũng giữ nguyên mức giá so với phiên trước.

Bảng giá gạo bán lẻ trong nước hôm nay (1/7)

Loại gạo Giá (đồng/kg) Gạo Nàng Nhen 28.000 Gạo Hương Lài 22.000 Gạo Nhật 22.000 Gạo Nàng Hoa 21.000 Gạo thơm Thái hạt dài 20.000 - 22.000 Gạo Sóc Thái 20.000 Gạo thơm Jasmine 16.000 - 17.000 Gạo trắng thông dụng 16.000 Gạo Sóc thường 15.000 - 16.000 Gạo Đài Thơm 14.500 - 15.500 Gạo thường 14.000 - 15.000

Đối với phụ phẩm, tấm thơm tăng 50 đồng/kg ở mức giá thấp nhất so với phiên trước, từ 7.950 - 8.100 đồng/kg lên 8.000 - 8.100 đồng/kg. Cám cũng tăng 50 đồng/kg ở mức giá cao nhất, từ 7.950 - 8.050 đồng/kg lên 7.950 - 8.100 đồng/kg.

Phân khúc nếp duy trì ổn định so với phiên trước. Nếp IR 4625 (tươi) được thu mua ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg, còn nếp 3 tháng khô dao động 9.600 - 9.700 đồng/kg.

Thị trường lúa gạo trong nước ít biến động. (Ảnh minh họa: Báo Dân Việt)

Giá gạo thế giới hôm nay

Trên thị trường thế giới, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam không ghi nhận biến động. Gạo Jasmine được chào bán ở mức 508 - 512 USD/tấn và gạo thơm 100% tấm 347 - 351 USD/tấn. Trong khi đó, gạo 5% tấm của Thái Lan ở mức 480 - 484 USD/tấn, gạo trắng 5% tấm và gạo 100% tấm của Ấn Độ lần lượt đạt 350 - 354 USD/tấn và 280 - 284 USD/tấn.

Bình quân quý II/2026, giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 397 USD/tấn, tăng 41 USD/tấn so với quý I, giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 418 USD/tấn, tăng 40 USD/tấn.

Bảng giá gạo thế giới hôm nay 1/7

Xuất xứ Loại Giá (USD/tấn) Việt Nam Gạo Jasmine 508 - 512 Gạo thơm 100% tấm 347 - 351 Thái Lan Gạo 5% tấm 480 - 484 Ấn Độ Gạo trắng 5% tấm 350 - 354 Gạo 100% tấm 280 - 284

* Thông tin mang tính tham khảo. Giá lúa gạo có thể biến động theo diễn biến thị trường.