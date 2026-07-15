VTC News đoạt giải C Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới năm 2026

(VTC News) -

Ngày 15/7, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và UN Women tại Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới lần thứ II năm 2026. Tại lễ trao giải, 24 tác phẩm báo chí xuất sắc được vinh danh trong tổng số 138 tác phẩm dự thi thuộc 4 loại hình báo chí.

Báo Điện tử VTC News đoạt giải C ở thể loại Báo điện tử với tác phẩm “Từ bến cá đến đại ngàn: Khơi nguồn bình đẳng giới bằng quyền tự chủ kinh tế” của tác giả Ngô Hồng Duyên.

Báo Điện tử VTC News giành giải C thể loại Báo điện tử.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương nhấn mạnh, bình đẳng giới là tạo điều kiện để mọi người, không phân biệt nam hay nữ, đều có cơ hội phát huy năng lực, được tôn trọng, được lựa chọn và phát triển trên cơ sở bình đẳng về quyền, trách nhiệm và cơ hội.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Hương, việc thay đổi nhận thức là nền tảng để thay đổi hành vi. Mỗi cá nhân cần hiểu đúng về giới, nhận diện những định kiến và rào cản vô hình đang kìm hãm sự phát triển của phụ nữ cũng như nam giới. Chỉ khi toàn xã hội cùng hành động, bình đẳng giới mới thực sự trở thành giá trị được hiện thực hóa trong đời sống.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu tại sự kiện.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng khẳng định báo chí giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy bình đẳng giới. Những tác phẩm báo chí chất lượng không chỉ phản ánh thực tiễn mà còn góp phần thay đổi nhận thức xã hội, xóa bỏ định kiến giới, khuyến khích chia sẻ trách nhiệm giữa phụ nữ và nam giới, qua đó tạo động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Đại diện UN Women tại Việt Nam, bà Caroline Nyamayemombe đánh giá cao sự đồng hành của đội ngũ nhà báo trong việc lan tỏa các giá trị bình đẳng giới.

Theo bà, báo chí đã góp phần giúp phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế, tiếp cận công nghệ, nâng cao năng lực làm chủ kinh tế và mở rộng cơ hội phát triển. Bà cũng kỳ vọng các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục tiên phong trong việc xóa bỏ các khuôn mẫu và định kiến giới.

Bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam phát biểu.

Ban Tổ chức cho biết, Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới năm 2026 thu hút 138 tác phẩm của 109 tác giả, nhóm tác giả đến từ các cơ quan báo chí trên cả nước. Trong đó có 70 tác phẩm báo điện tử, 28 tác phẩm báo in, 28 tác phẩm phát thanh và 12 tác phẩm truyền hình.

Sau vòng sơ khảo, 85 tác phẩm được lựa chọn vào chung khảo. Nội dung nổi bật tập trung vào phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, thúc đẩy quyền năng kinh tế cho phụ nữ, chuyển đổi số, hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số và lan tỏa các mô hình điển hình về bình đẳng giới.

Kết quả, Ban Giám khảo đã trao 24 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc nhất ở 4 loại hình báo chí. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng trao giải tập thể cho 3 cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm tham gia và đạt chất lượng cao.