Giá lúa gạo hôm nay 14/7: Lúa ổn định, gạo tấm thơm tăng nhẹ

Giá lúa trong nước hôm nay
Giá lúa tươi hôm nay 14/7 tiếp tục ổn định. Đài Thơm 8 (tươi) được thu mua ở mức 6.450 - 6.600 đồng/kg, OM 18 (tươi) đạt 6.300 - 6.500 đồng/kg, IR 50404 (tươi) ở mức 5.700 - 5.800 đồng/kg, OM 34 (tươi) dao động 5.600 - 5.700 đồng/kg, còn OM 5451 (tươi) được giao dịch trong khoảng 5.700 - 5.800 đồng/kg.
Bảng giá lúa tươi trong nước hôm nay 14/7
Loại lúa
Giá (đồng/kg)
Đài Thơm 8 (tươi)
6.450 - 6.600
OM 18 (tươi)
6.300 - 6.500
IR 50404 (tươi)
5.700 - 5.800
OM 34 (tươi)
5.600 - 5.700
OM 5451 (tươi)
5.700 - 5.800
Giá gạo trong nước hôm nay
Giá gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm hôm nay đi ngang so với hôm qua. Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 được giao dịch ở mức 8.950 - 9.050 đồng/kg, gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 ở mức 9.400 - 9.500 đồng/kg, gạo nguyên liệu OM 5451 đạt 9.500 - 9.600 đồng/kg, gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động 8.700 - 8.850 đồng/kg, gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 ở mức 9.200 - 9.400 đồng/kg.
Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 và gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm cùng được thu mua trong khoảng 7.500 - 7.600 đồng/kg. Trong khi đó, gạo thành phẩm IR 504 dao động 10.750 - 10.900 đồng/kg.
Bảng giá gạo nguyên liệu và thành phẩm trong nước hôm nay 14/7
Loại gạo
Giá (đồng/kg)
Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504
8.950 - 9.050
Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555
9.400 - 9.500
Gạo nguyên liệu OM 5451
9.500 - 9.600
Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18
8.700 - 8.850
Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8
9.200 - 9.400
Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380
7.500 - 7.600
Gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm
7.500 - 7.600
Gạo thành phẩm IR 504
10.750 - 10.900
Giá phụ phẩm hôm nay dao động từ 7.950 - 8.300 đồng/kg. Trong đó, tấm thơm tăng 100 đồng/kg lên mức 8.200 - 8.300 đồng/kg, còn cám được giao dịch trong khoảng 7.950 - 8.100 đồng/kg.
Bảng giá phụ phẩm trong nước hôm nay 14/7
Loại
Giá (đồng/kg)
Tấm thơm
8.200 - 8.300
Cám
7.950 - 8.100
Tại các chợ lẻ, giá gạo hôm nay không biến động. Gạo Nàng Nhen vẫn có giá cao nhất ở mức 28.000 đồng/kg, gạo Nhật và gạo Hương Lài cùng được bán với giá 22.000 đồng/kg, gạo Nàng Hoa ở mức 21.000 đồng/kg, gạo Sóc Thái đạt 20.000 đồng/kg.
Trong khi đó, gạo thơm Thái hạt dài dao động 20.000 - 22.000 đồng/kg, gạo thơm Jasmine ở mức 16.000 - 17.000 đồng/kg, gạo Đài Thơm từ 15.000 - 15.500 đồng/kg, gạo Sóc thường dao động 15.000 - 16.000 đồng/kg, gạo trắng thông dụng giữ ở mức 16.000 đồng/kg và gạo thường được bán trong khoảng 13.000 - 14.000 đồng/kg.
Bảng giá gạo bán lẻ trong nước hôm nay 14/7
Loại gạo
Giá (đồng/kg)
Gạo Nàng Nhen
28.000
Gạo Nhật
22.000
Gạo Hương Lài
22.000
Gạo thơm Thái hạt dài
20.000 - 22.000
Gạo Nàng Hoa
21.000
Gạo Sóc Thái
20.000
Gạo thơm Jasmine
16.000 - 17.000
Gạo trắng thông dụng
16.000
Gạo Sóc thường
15.000 - 16.000
Gạo Đài Thơm
15.000 - 15.500
Gạo thường
13.000 - 14.000
Giá gạo thế giới hôm nay
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay giữ mức ổn định. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo Jasmine được chào bán ở mức 513 - 517 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm dao động 510 - 520 USD/tấn, còn gạo thơm 100% tấm ở mức 348 - 352 USD/tấn.
Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan và Ấn Độ cũng đi ngang. Gạo 5% tấm của Thái Lan được chào bán ở mức 478 - 482 USD/tấn, gạo 100% tấm ở mức 409 - 413 USD/tấn. Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm dao động 350 - 354 USD/tấn, còn gạo 100% tấm ở mức 280 - 284 USD/tấn.
Bảng giá gạo thế giới hôm nay 14/7
Quốc gia
Loại gạo
Giá (USD/tấn)
Việt Nam
Gạo Jasmine
513 - 517
Việt Nam
Gạo thơm 5% tấm
510 - 520
Việt Nam
Gạo thơm 100% tấm
348 - 352
Thái Lan
Gạo 5% tấm
478 - 482
Thái Lan
Gạo 100% tấm
409 - 413
Ấn Độ
Gạo 5% tấm
350 - 354
Ấn Độ
Gạo 100% tấm
280 - 284
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