Võ sĩ Việt Nam bị cấm thi đấu gần 18 tháng, lên tiếng xin lỗi

(VTC News) -

Ngày 13/7, Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF) quyết định cấm võ sĩ Hà Thế Anh tham gia toàn bộ hệ thống LION Championship đến hết ngày 31/12/2027 vì “gây phản ứng tiêu cực từ đông đảo khán giả”. Cơ quan này xác định võ sĩ thi đấu thiếu tích cực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng chuyên môn và hình ảnh của giải.

Theo thông báo của VMMAF, quyết định được đưa ra sau khi Liên đoàn xem xét diễn biến trận đấu MMA Duo (thể thức song đấu 2-2) tại sự kiện LC33 (Lion Championship) diễn ra tối 11/7 tại Hà Nội. Võ sĩ Hà Thế Anh và Trần Việt Anh đấu với đội Trung Quốc gồm Zeng Junsong (Thiên Tát La La) và Peng Zhengwen. Trọng tài chấm điểm hòa cho 2 cặp võ sĩ.

Võ sĩ Hà Thế Anh đăng bài xin lỗi trên mạng xã hội.

Theo đánh giá của đội ngũ chuyên môn VMMAF, Hà Thế Anh “thể hiện tinh thần thi đấu thiếu tích cực, không chủ động triển khai các tình huống chuyên môn và không thực hiện đầy đủ tinh thần đối kháng của môn võ thuật tổng hợp (MMA)”. Theo đánh giá của Liên đoàn, cách thi đấu này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng chuyên môn của trận đấu.

Liên đoàn cũng nhận định màn trình diễn của võ sĩ Việt Nam gây phản ứng tiêu cực từ đông đảo khán giả theo dõi trực tiếp tại nhà thi đấu cũng như người hâm mộ, qua đó ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh và uy tín của hệ thống LION Championship, VMMAF cũng như phong trào phát triển MMA tại Việt Nam.

Để bảo đảm tính chuyên nghiệp, sự công bằng trong thi đấu và giữ gìn hình ảnh của giải đấu, ngày 13/7, Ban Thường vụ VMMAF ban hành Quyết định số 52/QĐ-BTV-LĐVTTHVN về việc xử lý kỷ luật đối với Hà Thế Anh cùng các cá nhân, đơn vị liên quan.

Theo quyết định này, Hà Thế Anh bị cấm tham gia thi đấu trong toàn bộ hệ thống LION Championship từ ngày 13/7/2026 đến hết ngày 31/12/2027. Bên cạnh đó, võ sĩ này được yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và thực hiện đầy đủ các quy định, chuẩn mực nghề nghiệp của vận động viên khi tham gia các hoạt động do Liên đoàn tổ chức.

Đối với đơn vị AGOGE - đơn vị quản lý hiện tại của Hà Thế Anh - cùng ban huấn luyện trực tiếp chỉ đạo đội thi đấu, Liên đoàn cho rằng đơn vị và ban huấn luyện chưa thực hiện tốt trách nhiệm trong công tác chỉ đạo chuyên môn, giáo dục vận động viên, dẫn đến việc võ sĩ thi đấu không đáp ứng tinh thần, mục tiêu và các giá trị mà LION Championship hướng tới.

VMMAF yêu cầu AGOGE tổ chức họp kiểm điểm và gửi báo cáo bằng văn bản về Liên đoàn trong thời hạn 5 ngày kể từ khi nhận quyết định kỷ luật.

Sau khi án kỷ luật được công bố, Hà Thế Anh đã đăng tải thông điệp trên trang Facebook cá nhân: “Sau trận đấu vừa rồi, mình đã nhìn nhận lại bản thân và nhận ra rằng mình chưa thể cống hiến đúng với sự mong đợi của mọi người trong lần trở lại này. Mình xin gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả khán giả đã luôn theo dõi, ủng hộ mình và Ban tổ chức Lion Championship. Đây sẽ là bài học lớn để mình rút kinh nghiệm, tiếp tục cố gắng tập luyện và hoàn thiện bản thân hơn”.