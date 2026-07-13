Giá lúa gạo hôm nay 13/7: Đồng loạt đi ngang

Giá lúa trong nước hôm nay
Giá lúa tươi hôm nay giữ sự ổn định. Đài Thơm 8 tiếp tục dẫn đầu với 6.450 - 6.600 đồng/kg, theo sau là OM 18 ở mức 6.300 - 6.500 đồng/kg. Các giống IR 50404 và OM 5451 cùng được thu mua trong khoảng 5.700 - 5.800 đồng/kg, trong khi OM 34 dao động 5.600 - 5.700 đồng/kg.
Bảng giá lúa trong nước hôm nay 13/7
Loại lúa
Giá (đồng/kg)
So với hôm trước
Lúa tươi OM 34
5.600 - 5.700
Đi ngang
Lúa tươi IR 50404
5.700 - 5.800
Đi ngang
Lúa tươi OM 5451
5.700 - 5.800
Đi ngang
Lúa tươi OM 18
6.300 - 6.500
Đi ngang
Lúa tươi Đài Thơm 8
6.450 - 6.600
Đi ngang
Giá gạo trong nước hôm nay
Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 và Sóc Thơm cùng dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg. Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg. Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 là 8.950 - 9.050 đồng/kg. Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg, gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 ở mức 9.400 - 9.500 đồng/kg, gạo nguyên liệu OM 5451 giữ mức 9.500 - 9.600 đồng/kg.
Trong khi đó, giá gạo thành phẩm IR 504 là 10.750 - 10.900 đồng/kg. So với hôm qua, giá gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm đi ngang.
Bảng giá gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm trong nước hôm nay 13/7
Loại gạo
Giá (đồng/kg)
So với hôm trước
Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380
7.500 - 7.600
Đi ngang
Gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm
7.500 - 7.600
Đi ngang
Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18
8.700 - 8.850
Đi ngang
Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504
8.950 - 9.050
Đi ngang
Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8
9.200 - 9.400
Đi ngang
Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555
9.400 - 9.500
Đi ngang
Gạo nguyên liệu OM 5451
9.500 - 9.600
Đi ngang
Gạo thành phẩm IR 504
10.750 - 10.900
Đi ngang
Giá gạo bán lẻ hôm nay cũng không biến động. Gạo thường được bán ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg, gạo Đài Thơm 15.000 - 15.500 đồng/kg, gạo Sóc thường 15.000 - 16.000 đồng/kg, gạo trắng thông dụng 16.000 đồng/kg và gạo thơm Jasmine 16.000 - 17.000 đồng/kg.
Ở phân khúc cao hơn, gạo Sóc Thái có giá 20.000 đồng/kg, gạo thơm Thái hạt dài 20.000 - 22.000 đồng/kg, gạo Nàng Hoa 21.000 đồng/kg, gạo Hương Lài và gạo Nhật cùng ở mức 22.000 đồng/kg, còn gạo Nàng Nhen tiếp tục giữ mức cao nhất với 28.000 đồng/kg.
Bảng giá gạo bán lẻ trong nước hôm nay 13/7
Loại gạo
Giá (đồng/kg)
So với hôm trước
Gạo thường
13.000 - 14.000
Đi ngang
Gạo Đài Thơm
15.000 - 15.500
Đi ngang
Gạo Sóc thường
15.000 - 16.000
Đi ngang
Gạo trắng thông dụng
16.000
Đi ngang
Gạo thơm Jasmine
16.000 - 17.000
Đi ngang
Gạo Sóc Thái
20.000
Đi ngang
Gạo thơm Thái hạt dài
20.000 - 22.000
Đi ngang
Gạo Nàng Hoa
21.000
Đi ngang
Gạo Hương Lài
22.000
Đi ngang
Gạo Nhật
22.000
Đi ngang
Gạo Nàng Nhen
28.000
Đi ngang
Giá gạo thế giới hôm nay
Trên thị trường thế giới, giá gạo xuất khẩu duy trì ổn định. Tại Ấn Độ, gạo 100% tấm được chào bán ở mức 280 - 284 USD/tấn, còn gạo 5% tấm dao động 350 - 354 USD/tấn.
Tại Thái Lan, gạo 100% tấm ở mức 409 - 413 USD/tấn, gạo 5% tấm đạt 478 - 482 USD/tấn.
Đối với Việt Nam, gạo thơm 100% tấm được chào bán 348 - 352 USD/tấn, gạo Jasmine ở mức 513 - 517 USD/tấn và gạo thơm 5% tấm dao động 510 - 520 USD/tấn.
Bảng giá gạo thế giới hôm nay 13/7
Quốc gia
Chủng loại gạo
Giá (USD/tấn)
Ấn Độ
Gạo 100% tấm
280 - 284
Gạo 5% tấm
350 - 354
Thái Lan
Gạo 100% tấm
409 - 413
Gạo 5% tấm
478 - 482
Việt Nam
Gạo thơm 100% tấm
348 - 352
Gạo Jasmine
513 - 517
Gạo thơm 5% tấm
510 - 520
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay đạt 5,2 triệu tấn, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước.
Trong báo cáo cập nhật về thị trường gạo thế giới, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2026 là 8,1 triệu tấn, tăng 200.000 tấn so với các dự báo trước đó.
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