Giá lúa gạo hôm nay 13/7: Đồng loạt đi ngang

(VTC News) -

Giá lúa trong nước hôm nay

Giá lúa tươi hôm nay giữ sự ổn định. Đài Thơm 8 tiếp tục dẫn đầu với 6.450 - 6.600 đồng/kg, theo sau là OM 18 ở mức 6.300 - 6.500 đồng/kg. Các giống IR 50404 và OM 5451 cùng được thu mua trong khoảng 5.700 - 5.800 đồng/kg, trong khi OM 34 dao động 5.600 - 5.700 đồng/kg.

Bảng giá lúa trong nước hôm nay 13/7

Loại lúa Giá (đồng/kg) So với hôm trước Lúa tươi OM 34 5.600 - 5.700 Đi ngang Lúa tươi IR 50404 5.700 - 5.800 Đi ngang Lúa tươi OM 5451 5.700 - 5.800 Đi ngang Lúa tươi OM 18 6.300 - 6.500 Đi ngang Lúa tươi Đài Thơm 8 6.450 - 6.600 Đi ngang

Giá gạo trong nước hôm nay

Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 và Sóc Thơm cùng dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg. Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg. Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 là 8.950 - 9.050 đồng/kg. Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg, gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 ở mức 9.400 - 9.500 đồng/kg, gạo nguyên liệu OM 5451 giữ mức 9.500 - 9.600 đồng/kg.

Trong khi đó, giá gạo thành phẩm IR 504 là 10.750 - 10.900 đồng/kg. So với hôm qua, giá gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm đi ngang.

Bảng giá gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm trong nước hôm nay 13/7

Loại gạo Giá (đồng/kg) So với hôm trước Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 7.500 - 7.600 Đi ngang Gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm 7.500 - 7.600 Đi ngang Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 8.700 - 8.850 Đi ngang Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 8.950 - 9.050 Đi ngang Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 9.200 - 9.400 Đi ngang Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 9.400 - 9.500 Đi ngang Gạo nguyên liệu OM 5451 9.500 - 9.600 Đi ngang Gạo thành phẩm IR 504 10.750 - 10.900 Đi ngang

Giá gạo bán lẻ hôm nay cũng không biến động. Gạo thường được bán ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg, gạo Đài Thơm 15.000 - 15.500 đồng/kg, gạo Sóc thường 15.000 - 16.000 đồng/kg, gạo trắng thông dụng 16.000 đồng/kg và gạo thơm Jasmine 16.000 - 17.000 đồng/kg.

Ở phân khúc cao hơn, gạo Sóc Thái có giá 20.000 đồng/kg, gạo thơm Thái hạt dài 20.000 - 22.000 đồng/kg, gạo Nàng Hoa 21.000 đồng/kg, gạo Hương Lài và gạo Nhật cùng ở mức 22.000 đồng/kg, còn gạo Nàng Nhen tiếp tục giữ mức cao nhất với 28.000 đồng/kg.

Bảng giá gạo bán lẻ trong nước hôm nay 13/7

Loại gạo Giá (đồng/kg) So với hôm trước Gạo thường 13.000 - 14.000 Đi ngang Gạo Đài Thơm 15.000 - 15.500 Đi ngang Gạo Sóc thường 15.000 - 16.000 Đi ngang Gạo trắng thông dụng 16.000 Đi ngang Gạo thơm Jasmine 16.000 - 17.000 Đi ngang Gạo Sóc Thái 20.000 Đi ngang Gạo thơm Thái hạt dài 20.000 - 22.000 Đi ngang Gạo Nàng Hoa 21.000 Đi ngang Gạo Hương Lài 22.000 Đi ngang Gạo Nhật 22.000 Đi ngang Gạo Nàng Nhen 28.000 Đi ngang

Giá gạo thế giới hôm nay

Trên thị trường thế giới, giá gạo xuất khẩu duy trì ổn định. Tại Ấn Độ, gạo 100% tấm được chào bán ở mức 280 - 284 USD/tấn, còn gạo 5% tấm dao động 350 - 354 USD/tấn.

Tại Thái Lan, gạo 100% tấm ở mức 409 - 413 USD/tấn, gạo 5% tấm đạt 478 - 482 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, gạo thơm 100% tấm được chào bán 348 - 352 USD/tấn, gạo Jasmine ở mức 513 - 517 USD/tấn và gạo thơm 5% tấm dao động 510 - 520 USD/tấn.

Bảng giá gạo thế giới hôm nay 13/7

Quốc gia Chủng loại gạo Giá (USD/tấn) Ấn Độ Gạo 100% tấm 280 - 284 Gạo 5% tấm 350 - 354 Thái Lan Gạo 100% tấm 409 - 413 Gạo 5% tấm 478 - 482 Việt Nam Gạo thơm 100% tấm 348 - 352 Gạo Jasmine 513 - 517 Gạo thơm 5% tấm 510 - 520

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục giữ ổn định. (Ảnh minh họa: Báo Nông nghiệp và Môi trường)

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay đạt 5,2 triệu tấn, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước.

Trong báo cáo cập nhật về thị trường gạo thế giới, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2026 là 8,1 triệu tấn, tăng 200.000 tấn so với các dự báo trước đó.