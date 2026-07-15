Chủ tịch Hà Nội nhận trách nhiệm khi để các nhiệm vụ chậm tiến độ

(VTC News) -

Chiều 15/7, phát biểu tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, các nội dung được chất vấn tại kỳ họp là những vấn đề dân sinh thiết thực, được cử tri và Nhân dân đặc biệt quan tâm. UBND thành phố xin nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của đại biểu HĐND.

Những cam kết, giải pháp đã được các giám đốc sở, ngành và các Phó Chủ tịch UBND TP báo cáo tại hội trường sẽ được cụ thể hóa thành kế hoạch triển khai, xác định rõ tiến độ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc kết quả thực hiện.

Đối với những nội dung chưa có điều kiện trả lời đầy đủ tại hội trường, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo trả lời, giải quyết theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng phát biểu tại kỳ họp.

Theo người đứng đầu chính quyền Hà Nội, thời gian qua, thành phố đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng: Tổ chức thực hiện Luật Thủ đô và các quy hoạch lớn; vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; thúc đẩy tăng trưởng; triển khai các công trình, dự án trọng điểm; đồng thời tiếp tục xử lý các tồn tại kéo dài và những vấn đề dân sinh của đô thị.

“Chúng tôi nhận thấy kết quả đạt được chưa tương xứng đầy đủ với tiềm năng, vị thế của Thủ đô và các cơ chế, nguồn lực Trung ương đã trao cho Hà Nội”, Chủ tịch Hà Nội nhận định.

Theo đó, tiến độ chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và thi công một số dự án chưa đáp ứng yêu cầu, có dự án tiếp tục vướng mắc về thủ tục, đất đai và sự phối hợp giữa các cơ quan. Việc xử lý các dự án chậm triển khai và sử dụng chưa hiệu quả nguồn lực đất đai.

Các vấn đề về ùn tắc giao thông, úng ngập, ô nhiễm không khí, ô nhiễm các dòng sông, thu gom và xử lý rác thải, nhà ở xã hội, trường học, cơ sở y tế và các thiết chế văn hóa vẫn cần được tập trung giải quyết.

Kỷ luật, kỷ cương hành chính và chất lượng phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế; vẫn có công việc xử lý chậm, chưa xác định rõ trách nhiệm hoặc chưa tạo được kết quả cụ thể.

“Thay mặt UBND thành phố, tôi nghiêm túc nhận trách nhiệm trước HĐND, cử tri và Nhân dân Thủ đô đối với những hạn chế thuộc trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố; nhất là các nhiệm vụ chậm tiến độ, sự phối hợp chưa hiệu quả và những vấn đề chưa tạo được chuyển biến rõ rệt”, ông Thắng nói.

Quang cảnh kỳ họp.

Chủ tịch Hà Nội cho biết, trong thời gian còn lại của năm, thành phố tập trung thực hiện bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, điều hành tăng trưởng chủ động, sát thực tiễn và nâng cao chất lượng tăng trưởng. Thành phố tiếp tục kiên định mục tiêu tăng trưởng của năm 2026 ở mức 2 con số, khẩn trương rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng quý, từng tháng, từng ngành, lĩnh vực và địa bàn; thường xuyên đánh giá kết quả để kịp thời điều chỉnh nhiệm vụ, biện pháp điều hành phù hợp với diễn biến thực tế.

Thứ hai, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, hạ tầng và quản lý đô thị. Thành phố sẽ rà soát tiến độ từng dự án; xác định cụ thể các mốc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, thi công và giải ngân. Các dự án không có khả năng thực hiện theo kế hoạch sẽ được xem xét điều chuyển vốn.

Đối với các dự án giao thông chiến lược, đường sắt đô thị, các tuyến vành đai, cầu vượt sông Hồng, công trình thoát nước, xử lý nước thải, trường học, bệnh viện và các công trình dân sinh cấp bách, UBND thành phố sẽ duy trì cơ chế chỉ đạo trực tiếp, kiểm tra thường xuyên tại hiện trường và xử lý kịp thời các vướng mắc.

Thứ ba, triển khai hiệu quả Luật Thủ đô và các quy hoạch lớn. Thành phố sẽ rà soát toàn bộ các nội dung đã được phân cấp, phân quyền; xác định rõ việc đã hoàn thành, việc còn chậm, nguyên nhân và trách nhiệm của cơ quan liên quan. Việc phân cấp phải gắn với điều kiện thực hiện, năng lực cán bộ, nguồn lực, kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình.

Thứ tư, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và trách nhiệm thực thi của bộ máy. Thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền và chuyển đổi số; hoàn thiện các cơ sở dữ liệu dùng chung; tăng cường sử dụng dữ liệu trong dự báo, chỉ đạo, điều hành và kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, ngay sau kỳ họp, UBND thành phố sẽ khẩn trương triển khai các nghị quyết vừa được thông qua. Thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ thông tin, nghiêm túc tiếp thu các kiến nghị qua giám sát và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.