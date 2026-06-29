Giá lúa gạo hôm nay 29/6: Thị trường tiếp tục ổn định

(VTC News) -

Giá lúa trong nước hôm nay

Giá lúa hôm nay 29/6 tại Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung trong xu hướng đi ngang. Lúa IR 50404 tiếp tục được thu mua trong khoảng 5.500 - 5.700 đồng/kg. Lúa OM 5451 duy trì quanh mức 5.700 - 5.800 đồng/kg. Trong khi đó, các giống lúa chất lượng cao như OM 18 và Đài Thơm 8 vẫn giữ vùng giá 6.200 - 6.400 đồng/kg.

Bảng giá lúa trong nước hôm nay 29/6

Giống lúa Giá (đồng/kg) IR 50404 5.500 - 5.700 OM 5451 5.700 - 5.800 OM 18 6.200 - 6.400 Đài Thơm 8 6.200 - 6.400

Giá gạo trong nước hôm nay

Thị trường gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm hôm nay cũng ổn định. Sau khi tăng khoảng 100 đồng/kg trong phiên 28/6, gạo nguyên liệu CL 555 tiếp tục giữ mức giá 9.100 - 9.200 đồng/kg.

Các dòng gạo khác cũng không ghi nhận biến động đáng kể, trong đó gạo nguyên liệu IR 504 dao động 8.700 - 8.800 đồng/kg, gạo nguyên liệu OM 5451 ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg, gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 đạt 9.200 - 9.400 đồng/kg và gạo thành phẩm IR 504 được giao dịch trong khoảng 10.750 - 10.900 đồng/kg.

Bảng giá gạo trong nước hôm nay 29/6

Loại gạo Giá (đồng/kg) Gạo nguyên liệu CL 555 9.100 - 9.200 Gạo nguyên liệu IR 504 8.700 - 8.800 Gạo nguyên liệu OM 5451 9.500 - 9.600 Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 9.200 - 9.400 Gạo thành phẩm IR 504 10.750 - 10.900

Nông dân tại Đồng bằng sông Cửu Long hiện bước vào giai đoạn chăm sóc và thu hoạch lúa hè thu sớm. Tính đến tháng 6/2026, diện tích gieo cấy lúa cả nước ước đạt 4,57 triệu ha, giảm 3,7% so với cùng kỳ năm trước.

Giá lúa gạo trong nước hôm nay duy trì ổn định. (Ảnh minh họa: Báo Nông nghiệp và Môi trường)

Giá gạo thế giới hôm nay

Trên thị trường quốc tế, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam nhìn chung ổn định. Gạo Jasmine được chào bán ở mức 505 - 509 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm duy trì 485 - 490 USD/tấn, còn gạo 100% tấm dao động 344 - 348 USD/tấn.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan ở mức 473 - 477 USD/tấn, còn giá gạo 5% tấm và gạo 100% tấm của Ấn Độ lần lượt là 347 - 351 USD/tấn và 280 - 284 USD/tấn.

Bảng giá gạo thế giới hôm nay 29/6

Xuất xứ Loại gạo Giá (USD/tấn) Việt Nam Gạo Jasmine 505 - 509 Gạo thơm 5% tấm 485 - 490 Gạo 100% tấm 344 - 348 Thái Lan Gạo 5% tấm 473 - 477 Ấn Độ Gạo 5% tấm 347 - 351 Gạo 100% tấm 280 - 284

Thông tin mang tính tham khảo, giá lúa gạo có thể thay đổi theo thời gian, khu vực mua bán.