Đội tuyển Việt Nam tổn thất nặng trước ASEAN Cup 2026

(VTC News) -

Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), trung vệ Đỗ Duy Mạnh sẽ không góp mặt cùng đội tuyển Việt Nam tạiASEAN Cup 2026. Ban huấn luyện quyết định để anh trở về câu lạc bộ Hà Nội tiếp tục điều trị chấn thương đầu gối.

Theo kết luận của đội ngũ y tế, việc tiếp tục tập luyện và thi đấu ở thời điểm hiện tại có thể ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của Duy Mạnh. Để tránh nguy cơ chấn thương kéo dài và đảm bảo quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi, HLV Kim Sang-sik cùng ban huấn luyện quyết định để trung vệ của CLB Hà Nội trở về tiếp tục điều trị.

Sau khi tham khảo ý kiến từ bộ phận y tế, HLV Kim Sang-sik cùng ban huấn luyện thống nhất không điền tên Duy Mạnh vào danh sách tham dự ASEAN Championship 2026.

HLV Kim Sang Sik động viên Duy Mạnh. (Ảnh: VFF)

Trưa 15/7, HLV Kim Sang-sik đã gặp riêng Duy Mạnh trước khi cầu thủ này chia tay đội tuyển. Nhà cầm quân người Hàn Quốc động viên học trò tập trung hồi phục, đồng thời bày tỏ kỳ vọng anh sẽ sớm lấy lại thể trạng tốt nhất để trở lại khoác áo đội tuyển Việt Nam trong các đợt tập trung tiếp theo.

Duy Mạnh tái phát chấn thương đầu gối từ trước thời điểm hội quân cùng đội tuyển. Trong suốt thời gian hội quân chuẩn bị cho ASEAN Championship 2026, anh duy trì quá trình điều trị và từng trở lại tập với bóng dưới sự giám sát của đội ngũ y tế. Tuy nhiên, các kết quả đánh giá chuyên môn cho thấy trung vệ của CLB Hà Nội vẫn cần thêm thời gian trước khi có thể thi đấu trở lại.

Sự vắng mặt của Duy Mạnh, cùng với trường hợp của Lê Ngọc Bảo trước đó, khiến ban huấn luyện nhiều khả năng sẽ bổ sung lực lượng nhằm bảo đảm quân số đội tuyển Việt Nam tham dự ASEAN Championship 2026.