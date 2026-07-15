Cận cảnh hang Đá Sập - nơi phát hiện 5 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết các chiến sĩ đã lật từng phiến đá lớn để mở đường vào lòng hang và phát hiện những di vật đầu tiên. Tiếp tục đào sâu dưới lớp đất đá và rễ cây, nhiều hiện vật như áo mưa, thùng đạn, bàn chải đánh răng, cùng xương cốt của các liệt sĩ lần lượt được tìm thấy.