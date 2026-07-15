Những di vật 58 năm dưới lòng đất ở công viên Lê Thị Riêng
Quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng đội quy tập đã tìm thấy nhiều di vật được chôn cùng, mở ra manh mối đưa các liệt sĩ về với gia đình.
Khoảnh khắc ‘bay như chim’ ngắm Đà Lạt từ đỉnh LangBiang
Khoảnh khắc dù lượn đưa du khách cất cánh từ đỉnh Lang Biang, ngắm toàn cảnh Đà Lạt xinh đẹp và hạ cánh tại cây thông cô đơn, hồ ĐanKia khiến nhiều người mê mẩn.
Bên trong phòng giám định ADN tìm danh tính liệt sĩ
Hàng nghìn mẫu hài cốt liệt sĩ đang được xử lý theo quy trình nghiêm ngặt tại Trung tâm Giám định ADN để tìm lại danh tính chính xác.
Cận cảnh hang Đá Sập - nơi phát hiện 5 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật
Ngoài 5 bộ hài cốt, tại hang Đá Sập - nơi cách đây hơn 50 năm bị địch dội bom, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật quan trọng như đồng xu, bút, muỗng, lọ,...
Video: Khoảnh khắc nữ tài xế vượt đèn tín hiệu băng qua đường sắt
Nữ tài xế điều khiển xe bán tải cố vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, đối diện mức phạt từ 18 đến 20 triệu đồng.
Bầu trời Canada chuyển vàng giữa đợt nắng nóng kỷ lục
Khói từ các đám cháy rừng khiến bầu trời thành phố Montreal ở Canada ngả vàng, trong bối cảnh nắng nóng cực đoan bao trùm nhiều khu vực Bắc Mỹ.
Đại biểu Hà Nội truy trách nhiệm để xảy ra úng ngập ở Ciputra, Khai Sơn
Đại biểu đề nghị lãnh đạo UBND phường Phú Thượng và Bồ Đề trả lời về trách nhiệm để xảy ra úng ngập khi thi công công trình ở khu Ciputra, dự án Khai Sơn.
Manulife phát triển đội ngũ tư vấn tài chính - bảo hiểm thế hệ mới
Chương trình tuyển dụng tư vấn tài chính - bảo hiểm “Đại sứ Xanh Phú Quý” hỗ trợ ứng viên chuyển đổi nghề nghiệp và xây dựng năng lực tư vấn toàn diện.
Vinmec Đà Nẵng mổ cấp cứu loại bỏ u buồng trứng khổng lồ cho bệnh nhân suy thận
Bệnh nhân có khối u buồng trứng kích thước 15x18cm, bị xoắn 1 phần trên nền suy thận giai đoạn 3, béo phì và có nguy cơ huyết khối nên cần phải can thiệp gấp.
Acecook Việt Nam: Hành trình phát triển bền vững vì một hành tinh xanh
Với Acecook Việt Nam, phát triển bền vững không phải một dự án riêng lẻ, mà là cách doanh nghiệp vận hành mỗi ngày.
Rút ngắn khoảng cách giữa quy hoạch và bổ nhiệm khi cán bộ đã đủ điều kiện
Lưu ý công tác quy hoạch cần thực hiện thường xuyên, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu rút ngắn khoảng cách giữa quy hoạch và bổ nhiệm khi cán bộ đã đủ điều kiện.
MIK Group khởi công khu đô thị Forestia Park, khai trương văn phòng bán hàng
MIK Group chính thức khởi công khu đô thị Forestia Park và đưa văn phòng bán hàng vào hoạt động tại phường Mỹ Hào (Hưng Yên).
Quán cà phê có thể bị nhiều đơn vị thu tiền bản quyền âm nhạc, Bộ VHTTDL nói gì?
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