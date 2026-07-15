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Xuất bản ngày 15/07/2026 05:35 PM
Xuất bản ngày 15/07/2026 05:35 PM

Cận cảnh hang Đá Sập - nơi phát hiện 5 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật

Thống Nhất - Quang Cường
Thống Nhất - Quang Cường
(VTC News) -

Ngoài 5 bộ hài cốt, tại hang Đá Sập - nơi cách đây hơn 50 năm bị địch dội bom, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật quan trọng như đồng xu, bút, muỗng, lọ,...

Mới đây, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Đà Nẵng tìm thấy, quy tập 5 hài cốt liệt sĩ tại khu vực hang Đá Sập (hang Thương nghiệp K600, thôn Đại Đồng, xã Hà Nha).

Mới đây, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Đà Nẵng tìm thấy, quy tập 5 hài cốt liệt sĩ tại khu vực hang Đá Sập (hang Thương nghiệp K600, thôn Đại Đồng, xã Hà Nha).

Theo Ban Chỉ đạo, cùng với các hài cốt, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều di vật quan trọng như đồng xu, bút, muỗng, lọ và nhiều vật dụng sinh hoạt khác.

Theo Ban Chỉ đạo, cùng với các hài cốt, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều di vật quan trọng như đồng xu, bút, muỗng, lọ và nhiều vật dụng sinh hoạt khác.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết các chiến sĩ đã lật từng phiến đá lớn để mở đường vào lòng hang và phát hiện những di vật đầu tiên. Tiếp tục đào sâu dưới lớp đất đá và rễ cây, nhiều hiện vật như áo mưa, thùng đạn, bàn chải đánh răng, cùng xương cốt của các liệt sĩ lần lượt được tìm thấy.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết các chiến sĩ đã lật từng phiến đá lớn để mở đường vào lòng hang và phát hiện những di vật đầu tiên. Tiếp tục đào sâu dưới lớp đất đá và rễ cây, nhiều hiện vật như áo mưa, thùng đạn, bàn chải đánh răng, cùng xương cốt của các liệt sĩ lần lượt được tìm thấy.

Đội quy tập đã dâng hương tưởng niệm trước khi đưa các hài cốt về Nghĩa trang liệt sĩ xã Hà Nha để tổ chức lễ truy điệu.

Đội quy tập đã dâng hương tưởng niệm trước khi đưa các hài cốt về Nghĩa trang liệt sĩ xã Hà Nha để tổ chức lễ truy điệu.

Trong những ngày tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật nhằm tìm kiếm các liệt sĩ còn lại.

Trong những ngày tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật nhằm tìm kiếm các liệt sĩ còn lại.

Trong kháng chiến, hang Đá Sập có vị trí chiến lược quan trọng, là nơi tập kết, trú quân, trung chuyển của nhiều đơn vị chủ lực như Trung đoàn 31, Trung đoàn 36, Trung đoàn 141, Trung đoàn 575, lực lượng Vận tải 130, Bệnh xá 78 cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ từ cánh Bắc Hòa Vang sang Đại Lộc nhận gạo, mua thực phẩm và thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.

Trong kháng chiến, hang Đá Sập có vị trí chiến lược quan trọng, là nơi tập kết, trú quân, trung chuyển của nhiều đơn vị chủ lực như Trung đoàn 31, Trung đoàn 36, Trung đoàn 141, Trung đoàn 575, lực lượng Vận tải 130, Bệnh xá 78 cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ từ cánh Bắc Hòa Vang sang Đại Lộc nhận gạo, mua thực phẩm và thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.

Đây cũng là nơi Công ty Lương thực, Thương nghiệp của Mặt trận 44 thu mua, thu gom lương thực từ cơ sở vùng địch chiếm đóng để cấp cho bộ đội.

Đây cũng là nơi Công ty Lương thực, Thương nghiệp của Mặt trận 44 thu mua, thu gom lương thực từ cơ sở vùng địch chiếm đóng để cấp cho bộ đội.

Khoảng 9h ngày 25/4/1969, địch phát hiện, bắn pháo hiệu chỉ điểm, sau đó pháo binh từ núi Lở cùng máy bay F4 ném bom hạng nặng vào khu vực nghi có bộ đội trú quân. Hang Đá Sập bị bom đánh sập, đất đá trượt xuống bịt kín các cửa hang, khiến nhiều cán bộ thương nghiệp và bộ đội bị mắc kẹt, hy sinh.

Khoảng 9h ngày 25/4/1969, địch phát hiện, bắn pháo hiệu chỉ điểm, sau đó pháo binh từ núi Lở cùng máy bay F4 ném bom hạng nặng vào khu vực nghi có bộ đội trú quân. Hang Đá Sập bị bom đánh sập, đất đá trượt xuống bịt kín các cửa hang, khiến nhiều cán bộ thương nghiệp và bộ đội bị mắc kẹt, hy sinh.

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