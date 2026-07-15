Truy tìm người liên quan vụ mua bán hơn 8,4 tỷ email

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang mở rộng điều tra vụ án xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác xảy ra trong giai đoạn 2024 - 2025 tại tỉnh Tuyên Quang và một số địa phương trên cả nước.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã phát thông báo truy tìm một người được xác định có liên quan đến vụ án.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, người bị truy tìm là Lê Văn Đông (SN 2001, trú tại TP Hà Nội). Cơ quan điều tra cho biết Đông là người liên quan trong vụ án, tuy nhiên hiện không có mặt tại nơi cư trú và cũng không đến làm việc theo yêu cầu, gây khó khăn cho quá trình xác minh, điều tra.

Ngày 9/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ban hành quyết định truy tìm đối với Lê Văn Đông theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan công an đề nghị người dân, cơ quan, tổ chức khi phát hiện hoặc có thông tin về người này cần kịp thời thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang để phối hợp xử lý.

Công an thông báo truy tìm đối tượng Lê Văn Đông. (Ảnh: Công an Tuyên Quang)

Trước đó, ngày 2/2, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố ba bị can gồm L.V.D. (SN 2002, quê Thanh Hóa), D.D.D. (SN 2001, quê Gia Lai) và N.T.T. (SN 2000, trú TP Hà Nội) để điều tra về tội Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.

Thời gian gần đây, lực lượng công an phát hiện một nhóm người hoạt động có tổ chức trên không gian mạng, chuyên xâm nhập trái phép vào các tài khoản email nhằm thu lợi bất chính.

Thủ đoạn của nhóm này là liên hệ với các đối tượng nước ngoài thông qua ứng dụng Telegram để mua bán, trao đổi dữ liệu email bị rò rỉ, bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu.

Sau đó, các nghi phạm sử dụng phần mềm có chức năng tự động đăng nhập trái phép vào những tài khoản còn hoạt động, thu thập và phân tích thông tin trong hộp thư rồi bán lại cho các đối tượng khác trên không gian mạng để kiếm lời.

Công an tỉnh Tuyên Quang xác định trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2025, các đối tượng đã mua bán, trao đổi hơn 8,4 tỷ dữ liệu email của người dùng trên toàn thế giới.

Từ nguồn dữ liệu này, các nghi phạm tiếp tục xâm nhập trái phép, thu thập thông tin và bán lại cho nhiều đối tượng khác, qua đó thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.