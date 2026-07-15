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Xuất bản ngày 15/07/2026 01:46 PM
Xuất bản ngày 15/07/2026 01:46 PM

Làm sao bỏ con voi vào tủ lạnh?

(VTC News) -

"Làm sao bỏ con voi vào tủ lạnh?" là câu đố mẹo quen thuộc nhưng vẫn khiến nhiều người suy nghĩ theo hướng quá phức tạp trước khi nhận ra lời giải.

Nếu có người bất ngờ hỏi bạn: “Làm sao bỏ một con voi vào tủ lạnh?”, phản ứng đầu tiên có lẽ là bật cười. Bởi ai cũng biết một con voi lớn gấp nhiều lần chiếc tủ lạnh thông thường.

Thế nhưng, đây lại là một trong những câu đố mẹo nổi tiếng, xuất hiện từ nhiều năm trước và vẫn được nhiều người dùng để thử tài suy luận của bạn bè.

Làm sao bỏ con voi vào tủ lạnh. (Ảnh minh họa)

Làm sao bỏ con voi vào tủ lạnh. (Ảnh minh họa)

Điều thú vị là càng cố tìm lời giải theo hướng thực tế, bạn càng dễ mắc “bẫy”. Nhiều người bắt đầu nghĩ đến việc thay chiếc tủ lớn hơn, thu nhỏ con voi hay thậm chí viện đến những công nghệ hiện đại. Tuy nhiên, tất cả đều không phải điều mà câu đố hướng tới.

Muốn tìm được đáp án, bạn chỉ cần tạm gác những giới hạn của đời sống thường ngày. Hãy xem đây là một trò chơi về tư duy, nơi mọi chi tiết đều được hiểu theo đúng nghĩa mà câu hỏi đưa ra, không thêm giả thiết và cũng không tự đặt ra những điều kiện ngoài đề bài.

Chính vì sự đơn giản đến bất ngờ ấy mà không ít người sau khi biết lời giải chỉ biết cười vì đã nghĩ quá xa.

Bạn sẽ chọn cách nào để đưa con voi vào tủ lạnh? Hãy thử đưa ra câu trả lời của mình trước khi tìm xem đáp án được nhiều người lựa chọn là gì.

Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.

Lam Yên
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