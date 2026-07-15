Vụ 147 điểm 10 môn Toán: Khởi tố thêm Hiệu trưởng THPT Chuyên Tuyên Quang và 6 bị can

(VTC News) -

Chiều 15/7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết khởi tố thêm 7 bị can trong quá trình điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo cơ quan điều tra, 7 bị can mới bị khởi tố gồm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và 6 trường hợp liên quan. Tất cả đều bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự và bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định.

Đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố tổng cộng 26 bị can để phục vụ công tác điều tra vụ án. Công an tỉnh cho biết sẽ tiếp tục thông tin khi có diễn biến mới.

Ông Nguyễn Hà Duy, giáo viên trường THPT chuyên Tuyên Quang bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Trước đó, tại cuộc họp báo chiều 9/7 về kết quả điều tra bước đầu vụ việc liên quan kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết cơ quan điều tra bước đầu xác định động cơ dẫn đến hành vi vi phạm xuất phát từ áp lực thành tích.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, được phân công làm Trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, còn Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, được giao nhiệm vụ thư ký điểm thi.

Cơ quan điều tra xác định bà Hằng đã chỉ đạo, định hướng một số cán bộ, giám thị tạo điều kiện cho thí sinh trong quá trình làm bài. Từ sự chỉ đạo này, Nguyễn Hà Duy đã vào phòng thi để hướng dẫn, nhắc bài cho một số thí sinh trong giờ thi môn Toán.

Đại tá Trần Anh Tuấn cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò và hành vi của các cá nhân có liên quan. Đến nay, trong số các bị can đã được công bố, bà Trần Thị Thu Hằng bị khởi tố để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong khi đó, Nguyễn Hà Duy bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Hai bị can khác đã bị khởi tố nhưng cơ quan chức năng hiện chưa công bố danh tính.

Vụ việc được phát hiện sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào sáng 1/7. Kết quả môn Toán tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang gây chú ý khi hơn 290 trong tổng số 328 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên, trong đó có 147 bài thi đạt điểm 10 tuyệt đối.

Chiều 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy để điều tra.

Đến ngày 8/7, giáo viên này bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, đánh dấu bước đầu trong quá trình điều tra vụ án đang tiếp tục được mở rộng.