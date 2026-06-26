Giá lúa gạo hôm nay 26/6: Thị trường ổn định, phụ phẩm tăng nhẹ

(VTC News) -

Giá lúa gạo trong nước hôm nay 26/6/2026

Giá lúa hôm nay 26/6 tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định ở hầu hết các loại. Đài Thơm 8 (tươi) và OM 18 (tươi) cùng được thu mua ở mức 6.400 - 6.500 đồng/kg. OM 5451 dao động 5.700 - 5.900 đồng/kg. IR 50404 neo ở mức 5.300 - 5.600 đồng/kg. Giống lúa Nàng Hoa 9 có giá 6.650 - 6.750 đồng/kg.

Bảng giá lúa trong nước hôm nay 26/6/2026

Loại Giá (đồng/kg) Đài Thơm 8 (tươi) 6.400 - 6.500 OM 18 (tươi) 6.400 - 6.500 OM 5451 5.700 - 5.900 IR 50404 5.300 - 5.600 Nàng Hoa 9 6.650 - 6.750

Trong khi đó, với gạo nguyên liệu, IR 504 có giá 8.050 - 8.150 đồng/kg, CL 555 neo ở mức 8.250 - 8.350 đồng/kg.

Giá phụ phẩm trong nước hôm nay 26/6

Giá phụ phẩm hôm nay ghi nhận sự tăng nhẹ. Cụ thể, tấm thơm dao động ở mức 7.950 - 8.100 đồng/kg, tăng 50 đồng/kg so với hôm trước, cám được giao dịch trong khoảng 7.950 - 8.050 đồng/kg, cũng tăng 50 đồng/kg.

Bảng giá phụ phẩm trong nước hôm nay 26/6

Loại Giá (đồng/kg) Biến động Tấm thơm 7.950 - 8.100 Tăng 50 đồng/kg Cám 7.950 - 8.050 Tăng 50 đồng/kg

Giá lúa gạo trong nước hôm nay ổn định. (Ảnh minh họa: Báo Lâm Đồng điện tử)

Giá gạo thế giới hôm nay 26/6

Trên thị trường thế giới, giá gạo xuất khẩu Việt Nam như sau: gạo Jasmine được chào bán ở mức 508-512 USD/tấn, gạo thơm 100% tấm dao động từ 347-351 USD/tấn.

Tại Thái Lan, gạo 5% tấm dao động 480-484 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động từ 412-416 USD/tấn. Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm dao động ở mức 350-354 USD/tấn, gạo 100% tấm chào bán 280-284 USD/tấn.

Theo tờ Manila Bulletin, Philippines dự kiến tăng nhập khẩu gạo từ các nhà cung cấp như Việt Nam và Ấn Độ để ổn định nguồn cung trong nước, khi sản lượng lúa nội địa được dự báo có thể giảm trong năm nay do chi phí phân bón và nhiên liệu tăng cao.

Bảng giá gạo thế giới hôm nay 26/6

Xuất xứ Loại gạo Giá (USD/tấn) Thái Lan Gạo 5% tấm 480 - 484 Gạo 100% tấm 412 - 416 Ấn Độ Gạo 5% tấm 350 - 354 Gạo 100% tấm 280 - 284 Việt Nam Gạo Jasmine 508 - 512 Gạo thơm 100% tấm 347 - 351

Thông tin mang tính tham khảo, giá lúa gạo có thể thay đổi theo thời gian, khu vực mua bán.