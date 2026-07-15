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Xuất bản ngày 15/07/2026 09:53 AM
Xuất bản ngày 15/07/2026 09:53 AM

Giá lúa gạo hôm nay 15/7: Lúa tươi tăng 500 đồng/kg, gạo ổn định

Diệu Hân
Diệu Hân
(VTC News) -

Giá lúa gạo hôm nay 15/7 tại thị trường trong nước ghi nhận các loại lúa tươi tăng khoảng 500 đồng/kg, giá gạo đi ngang.

Giá lúa trong nước hôm nay

Giá lúa tươi hôm nay 15/7 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận Đài Thơm 8, IR 50404 và OM 5451 cùng tăng 500 đồng/kg so với cuối tuần trước. Cụ thể, lúa Đài Thơm 8 được thu mua ở mức 6.900 - 7.100 đồng/kg, lúa IR 50404 ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg và lúa OM 5451 ở mức 6.300 - 6.500 đồng/kg.

Trong khi đó, lúa OM 34 duy trì ở mức 5.600 - 5.700 đồng/kg, còn lúa OM 18 ổn định trong khoảng 6.300 - 6.500 đồng/kg.

Bảng giá lúa trong nước hôm nay 15/7

Loại lúa

Giá (đồng/kg)

So với cuối tuần trước

Đài Thơm 8 (tươi)

6.900 - 7.100

Tăng 500 đồng/kg

IR 50404 (tươi)

6.000 - 6.200

Tăng 500 đồng/kg

OM 5451 (tươi)

6.300 - 6.500

Tăng 500 đồng/kg

OM 34 (tươi)

5.600 - 5.700

Ổn định

OM 18 (tươi)

6.300 - 6.500

Ổn định

Giá gạo trong nước hôm nay

Giá gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm hôm nay ổn định. Gạo thành phẩm IR 504 dao động 10.750 - 10.900 đồng/kg. Trong nhóm gạo nguyên liệu, OM 5451 được thu mua ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg, tiếp đến là CL 555 (9.400 - 9.500 đồng/kg), Đài Thơm 8 (9.200 - 9.400 đồng/kg), IR 504 (9.050 - 9.100 đồng/kg) và OM 18 (8.700 - 8.850 đồng/kg). Trong khi đó, gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 và Sóc Thơm cùng dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Bảng giá gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm trong nước hôm nay 15/7

Loại gạo

Giá (đồng/kg)

Gạo thành phẩm IR 504

10.750 - 10.900

Gạo nguyên liệu OM 5451

9.500 - 9.600

Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555

9.400 - 9.500

Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8

9.200 - 9.400

Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504

9.050 - 9.100

Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18

8.700 - 8.850

Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380

7.500 - 7.600

Gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm

7.500 - 7.600

Tại các chợ lẻ, giá gạo hôm nay tiếp tục đi ngang. Trong đó, gạo Nàng Nhen vẫn có giá cao nhất, được niêm yết ở mức 28.000 đồng/kg. Nhóm gạo chất lượng cao như Hương Lài và gạo Nhật cùng có giá 22.000 đồng/kg, gạo Nàng Hoa ở mức 21.000 đồng/kg, gạo thơm Thái hạt dài dao động từ 20.000 - 22.000 đồng/kg, gạo Sóc Thái ở mức 20.000 đồng/kg.

Các loại gạo còn lại giữ ổn định, gồm gạo thơm Jasmine 16.000 - 17.000 đồng/kg, gạo trắng thông dụng 16.000 đồng/kg, gạo Sóc thường 15.000 - 16.000 đồng/kg, gạo Đài Thơm 15.000 - 15.500 đồng/kg và gạo thường 13.000 - 14.000 đồng/kg.

Bảng giá gạo bán lẻ trong nước hôm nay 15/7

Loại gạo

Giá (đồng/kg)

Gạo Nàng Nhen

28.000

Gạo Hương Lài

22.000

Gạo Nhật

22.000

Gạo Nàng Hoa

21.000

Gạo thơm Thái hạt dài

20.000 - 22.000

Gạo Sóc Thái

20.000

Gạo thơm Jasmine

16.000 - 17.000

Gạo trắng thông dụng

16.000

Gạo Sóc thường

15.000 - 16.000

Gạo Đài Thơm

15.000 - 15.500

Gạo thường

13.000 - 14.000

Giá phụ phẩm hôm nay dao động từ 7.950 - 8.300 đồng/kg. Trong đó, tấm thơm ở mức 8.200 - 8.300 đồng/kg, còn cám được giao dịch trong khoảng 7.950 - 8.100 đồng/kg.

Giá lúa tươi tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hôm nay 15/7 ghi nhận một số loại tăng tới 500 đồng/kg. (Ảnh minh họa: Báo Thanh Niên)

Giá lúa tươi tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hôm nay 15/7 ghi nhận một số loại tăng tới 500 đồng/kg. (Ảnh minh họa: Báo Thanh Niên)

Giá gạo thế giới hôm nay

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay tiếp tục ổn định. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo Jasmine được chào bán ở mức 513 - 517 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm dao động 510 - 520 USD/tấn, gạo thơm 100% tấm ở mức 348 - 352 USD/tấn.

Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan và Ấn Độ cũng duy trì ổn định. Gạo 5% tấm của Thái Lan được chào bán ở mức 478 - 482 USD/tấn, gạo 100% tấm ở mức 409 - 413 USD/tấn. Trong khi đó, gạo 5% tấm của Ấn Độ dao động 350 - 354 USD/tấn, còn gạo 100% tấm được chào bán ở mức 280 - 284 USD/tấn.

Bảng giá gạo thế giới hôm nay 15/7

Quốc gia

Loại gạo

Giá (USD/tấn)

Việt Nam

Gạo Jasmine

513 - 517

Việt Nam

Gạo thơm 5% tấm

510 - 520

Việt Nam

Gạo thơm 100% tấm

348 - 352

Thái Lan

Gạo 5% tấm

478 - 482

Thái Lan

Gạo 100% tấm

409 - 413

Ấn Độ

Gạo 5% tấm

350 - 354

Ấn Độ

Gạo 100% tấm

280 - 284

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