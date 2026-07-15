Đã tìm thấy 93 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

(VTC News) -

Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 15/7, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM phát hiện, cất bốc và quy tập thêm 19 bộ hài cốt liệt sĩ và một bộ hài cốt liệt sĩ tập thể cùng 13 bộ di vật kèm theo tại khu vực công viên Lê Thị Riêng.

Như vậy tính đến hết ngày 15/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TP.HCM tìm kiếm, quy tập được 93 bộ hài cốt liệt sĩ, 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể ở khu vực này.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM.

Cũng theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 15/7, khu vực rãnh mộ tìm kiếm diện tích đã được mở rộng rất lớn, khối lượng đất đã đào hơn 50 m³. Quân số của Đội được chia thành nhiều bộ phận tiếp tục đào, tìm kiếm. Nhiều hài cốt liệt sĩ được tìm thấy còn khá nguyên vẹn, là tín hiệu tốt cho việc lấy mẫu ADN để xác minh danh tính, đưa các liệt sĩ về với gia đình.

Ngày mai (16/7), lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TP.HCM sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực công viên Lê Thị Riêng để thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, cuối tháng 5, Bộ Tư lệnh TP.HCM phát đi thông báo tìm kiếm nhân chứng từng trực tiếp tham gia chôn cất, hoặc biết thông tin về các liệt sĩ hy sinh trong trận đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết Mậu Thân 1968.

Sau lời kêu gọi, nhiều nhân chứng, cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ đã cung cấp những tư liệu, ký ức quan trọng, góp phần khoanh vùng khu vực nghi có hố chôn tập thể.

Trên cơ sở tổng hợp tài liệu lịch sử, lời kể của nhân chứng và kết quả khảo sát bằng thiết bị radar xuyên đất, Bộ Tư lệnh TP.HCM xác định khu vực Công viên Lê Thị Riêng có dấu hiệu bất thường dưới lòng đất, và tổ chức khai quật tìm kiếm từ sáng 6/7.

Lực lượng tìm kiếm đã phát hiện một rãnh chôn tập thể dài khoảng 25m phía sau Nhà truyền thống trong công viên Lê Thị Riêng. Từ rãnh mộ này, nhiều hài cốt và di vật của các chiến sĩ đã được tìm thấy, gồm tấm tăng bộ đội, hộp tiếp đạn, lược, cưa tay cùng nhiều giấy tờ đã hư hỏng.

Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng là một phần của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, với mục tiêu đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình sau gần 60 năm.

Trong chiến dịch này, các lực lượng đặt mục tiêu quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu sinh phẩm từ khoảng 230.000 phần mộ chưa xác định danh tính và giám định ADN khoảng 18.000 mẫu để trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.