Giá lúa gạo hôm nay 27/6: Giá xuất khẩu tăng nhẹ

Giá lúa trong nước hôm nay 27/6
Giá lúa hôm nay 27/6 tại Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung ổn định. Nếp IR 4625 tươi được thu mua ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg, còn nếp khô ba tháng dao động 9.600 - 9.700 đồng/kg.
Đối với lúa tươi, IR 50404 có giá 5.500 - 5.700 đồng/kg, OM 34 ở mức 5.400 - 5.600 đồng/kg, OM 5451 từ 5.700 - 5.800 đồng/kg, OM 18 và Đài Thơm 8 cùng dao động 6.200 - 6.400 đồng/kg.
Bảng giá lúa trong nước hôm nay 27/6
Loại
Giá (đồng/kg)
Nếp IR 4625 tươi
7.300 - 7.500
Nếp khô ba tháng
9.600 - 9.700
IR 50404 (tươi)
5.500 - 5.700
OM 34 (tươi)
5.400 - 5.600
OM 5451 (tươi)
5.700 - 5.800
OM 18 (tươi)
6.200 - 6.400
Đài Thơm 8 (tươi)
6.200 - 6.400
Giá gạo và phụ phẩm trong nước hôm nay 27/6
Giá gạo và phụ phẩm nhìn chung ổn định. Gạo nguyên liệu CL 555 được thu mua ở mức 9.100 đồng/kg; IR 50404 dao động 8.700 - 8.800 đồng/kg, OM 5451 ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg, Đài Thơm 8 từ 9.200 - 9.400 đồng/kg. Gạo thành phẩm IR 50404 có giá 10.750 - 10.900 đồng/kg.
Giá gạo Nàng Nhen là 28.000 đồng/kg, gạo Hương Lài và gạo Nhật cùng 22.000 đồng/kg, gạo Nàng Hoa 21.000 đồng/kg, gạo Jasmine 16.000 - 17.000 đồng/kg, gạo trắng thông dụng 16.000 đồng/kg.
Giá phụ phẩm cũng đi ngang so với hôm qua. Cụ thể, tấm thơm dao động ở mức 7.950 - 8.100 đồng/kg, cám được giao dịch trong khoảng 7.950 - 8.050 đồng/kg.
Bảng giá gạo và phụ phẩm trong nước hôm nay 27/6
Gạo và phụ phẩm
Giá cả (đồng/kg)
Gạo nguyên liệu CL 555
9.100
Gạo nguyên liệu IR 50404
8.700 - 8.800
Gạo nguyên liệu OM 5451
9.500 - 9.600
Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8
9.200 - 9.400
Gạo nguyên liệu OM 18
8.700 - 8.850
Gạo nguyên liệu OM 380
7.500 - 7.600
Gạo nguyên liệu Sóc Thơm
7.500 - 7.600
Gạo thành phẩm IR 50404
10.750 - 10.900
Gạo Nàng Nhen
28.000
Gạo Hương Lài
22.000
Gạo Nhật
22.000
Gạo Sóc Thái
20.000
Gạo thơm Thái hạt dài
20.000 - 22.000
Gạo Nàng Hoa
21.000
Gạo Đài Thơm
14.500 - 15.500
Gạo trắng thông dụng
16.000
Gạo thường
14.000 - 15.000
Gạo Jasmine
16.000 - 17.000
Gạo Sóc thường
15.000 - 16.000
Tấm thơm
7.950 - 8.100
Cám
7.950 - 8.050
Giá gạo thế giới hôm nay 27/6
Trên thị trường thế giới, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng nhẹ. Cụ thể, gạo Jasmine được chào bán ở mức 508 - 512 USD/tấn, tăng 3 USD/tấn. Gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 495 - 500 USD/tấn, tăng 10 USD/tấn. Gạo thơm 100% tấm lên mức 347 - 351 USD/tấn, tăng 3 USD/tấn.
Trong khi đó, gạo 5% tấm của Thái Lan tăng lên 480 - 500 USD/tấn. Tại Ấn Độ, gạo đồ 5% tấm neo ở mức 337 - 342 USD/tấn, còn gạo trắng 5% tấm dao động 343 - 349 USD/tấn.
Bảng giá gạo thế giới hôm nay 27/6
Xuất xứ
Loại gạo
Giá (USD/tấn)
Thái Lan
Gạo 5% tấm
480 - 500
Ấn Độ
Gạo đồ 5% tấm
337 - 342
Gạo trắng 5% tấm
343 - 349
Việt Nam
Gạo Jasmine
508 - 512
Gạo thơm 100% tấm
347 - 351
Gạo thơm 5% tấm
495 - 500
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam dự kiến xuất khẩu khoảng 5 triệu tấn gạo, thu về 2,36 tỷ USD, tăng 5,7% về khối lượng nhưng giảm 3,3% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Giá gạo xuất khẩu bình quân ước đạt 473,6 USD/tấn, giảm 8,6%.
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