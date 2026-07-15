Vàng 9999 là loại vàng chứa 99,99% vàng nguyên chất, chỉ một lượng rất nhỏ 0,01% tạp chất. Loại vàng này còn được gọi là vàng 24K, vàng ta hoặc vàng ròng.
Vàng 9999 nổi bật với màu ánh kim đậm, có tính chất mềm dẻo, dễ bị biến dạng khi va chạm. Vì vậy, vàng 9999 ít được dùng để chế tác các loại trang sức cầu kỳ, gắn đá quý. Thay vào đó, vàng 9999 chủ yếu được đúc thành vàng miếng hoặc nhẫn trơn.
Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 15/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Theo khảo sát lúc 6h30 sáng nay (15/7/2026), giá vàng 9999 tại PNJ được niêm yết dao động trong khoảng 14,086 - 14,75 triệu đồng/chỉ.
Bảng giá vàng tại PNJ tính đến 6h30 ngày 15/7/2026
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng miếng SJC 999.9
14.450.000
14.750.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.350.000
14.700.000
đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
14.350.000
14.700.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
14.100.000
14.500.000
đồng/chỉ
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
14.350.000
14.700.000
đồng/chỉ
Vàng PNJ - Phượng Hoàng
14.350.000
14.700.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999
14.086.000
14.486.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 9920
13.764.000
14.384.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 99
13.735.000
14.355.000
đồng/chỉ
Vàng 916 (22K)
12.662.000
13.282.000
đồng/chỉ
Vàng 750 (18K)
9.885.000
10.875.000
đồng/chỉ
Vàng 680 (16.3K)
8.870.000
9.860.000
đồng/chỉ
Vàng 650 (15.6K)
8.435.000
9.425.000
đồng/chỉ
Vàng 610 (14.6K)
7.855.000
8.845.000
đồng/chỉ
Vàng 585 (14K)
7.493.000
8.483.000
đồng/chỉ
Vàng 416 (10K)
5.042.000
6.032.000
đồng/chỉ
Vàng 375 (9K)
4.448.000
5.438.000
đồng/chỉ
Vàng 333 (8K)
3.839.000
4.829.000
đồng/chỉ
So sánh giá vàng tại PNJ với các thương hiệu lớn trên thị trường
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 hôm nay tại PNJ với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 6h30 ngày 15/7/2026):
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng miếng SJC 999.9
14.450.000
14.750.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.350.000
14.700.000
đồng/chỉ
SJC
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
14.450.000
14.750.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
14.350.000
14.700.000
đồng/chỉ
Doji
Vàng miếng SJC
14.450.000
14.750.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
14.350.000
14.650.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Minh Châu
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.250.000
14.650.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.250.000
14.650.000
đồng/chỉ
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9
14.050.000
14.550.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Phú Quý 1 Lượng 999.9
14.300.000
14.650.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
14.300.000
14.650.000
đồng/chỉ
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu khác có thể thay đổi liên tục trong ngày.
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