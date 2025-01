Giá cà phê hôm nay 26/1: Đồng loạt tăng

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 25/1 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 3/2025 giao dịch ở mức 5.544 USD/tấn, tăng 82 USD/tấn so với hôm qua. Kỳ hạn giao tháng 5/2025 ở mức 5.499 USD/tấn, tăng 76 USD/tấn so với mức giao dịch 1 ngày trước.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York giao tháng 3/2025 ở mức 347 cent/lb, tăng 4 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Giá giao tháng 5/2025 ở mức 343 cent/lb, tăng 3 cent/lb so với hôm qua.

Ảnh minh họa: VOV.vn

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê trong nước hôm nay đồng loạt tăng. Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk giao dịch ở mức 125.300 đồng/kg, tăng 1.100 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng được thương lái thu mua ở mức 124.700 đồng/kg, tăng 1.200 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại Gia Lai giao dịch ở mức 125.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông giao dịch ở mức 125.500 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg.

Những lo ngại kéo dài về nguồn cung cà phê toàn cầu đang hỗ trợ giá và thúc đẩy hoạt động hoạt động mua vào từ các quỹ đầu tư.

Sự mạnh lên của đồng Real Brazil cũng hỗ trợ giá cà phê sau khi đồng Real tăng lên mức cao nhất trong gần 2 tháng vào thứ sáu (24/1) so với đồng USD. Đồng Real mạnh hơn làm giảm động lực xuất khẩu từ các nhà sản xuất cà phê Brazil.

Reuters đưa tin, các nhà giao dịch cho biết sự lo lắng dai dẳng trong lĩnh vực cà phê vẫn tồn tại sau mức giá cao kỷ lục và thêm vào đó là lượng tồn kho toàn cầu ở mức thấp, trong khi các vấn đề về chuỗi cung ứng chưa được cải thiện.