Giá cà phê hôm nay 23/1: Bật tăng, tiến gần mức cao kỷ lục

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 23/1 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 3/2025 giao dịch ở mức 5.426 USD/tấn, tăng 163 USD/tấn so với hôm qua. Kỳ hạn giao tháng 5/2025 ở mức 5.401 USD/tấn, tăng 184 USD/tấn so với mức giao dịch 1 ngày trước. Như vậy, giá cà phê Robusta chỉ cách mức kỷ lục cao nhất từ trước tới nay khoảng hơn 100 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York giao tháng 3/2025 ở mức 341 cent/lb, tăng 14 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Giá giao tháng 5/2025 ở mức 337 cent/lb, tăng 14 cent/lb so với hôm qua.

Giá cà phê tăng mạnh. (Ảnh minh họa)

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê trong nước hôm nay đồng loạt tăng mạnh ở tất cả các địa phương, giao dịch ở mức 121.500 - 122.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk giao dịch ở mức 122.200 đồng/kg, tăng 2.200 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng được thương lái thu mua ở mức 121.500 đồng/kg, tăng 2.200 đồng/kg so với phiên giao dịch trước.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại Gia Lai giao dịch ở mức 122.200 đồng/kg, tăng 2.200 đồng/kg so với mức giao dịch hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông ghi nhận tăng 2.000 đồng/kg, giao dịch ở mức 122.500 đồng/kg.

Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), triển vọng nguồn cung kém tích cực tại Brazil cùng việc tỷ giá USD/BRL suy yếu là nguyên nhân chính hỗ trợ giá hai mặt hàng cà phê trong tuần giao dịch vừa qua.

Theo báo cáo mới nhất từ Viện Địa lý và Thống kê Brazil (IBGE), sản lượng cà phê của quốc gia này được dự báo sẽ ở mức 53,2 triệu bao loại 60 kg trong năm 2025, giảm 6,8% so với năm 2024. Riêng sản lượng cà phê Arabica - vốn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng sản lượng, dự kiến sẽ chỉ đạt 35,6 triệu bao, sụt giảm 11,2% so với năm trước. Bên cạnh đó, các chỉ số canh tác cũng cho thấy xu hướng tiêu cực khi diện tích trồng, thu hoạch và năng suất lần lượt lao dốc 5,4%, 5,5% và 6,1% so với năm ngoái.

Thêm vào đó, diễn biến thời tiết bất lợi đang làm trầm trọng thêm những lo ngại về sản lượng. Theo ghi nhận của Cơ quan Khí tượng Somar, bang sản xuất cà phê Arabica lớn nhất Brazil là Minas Gerais, lượng mưa chỉ đạt 29,6 mm trong tuần trước, tương đương 31% so với mức trung bình trong lịch sử.

Bên cạnh đó, diễn biến tỷ giá cũng đang tạo áp lực lên hoạt động xuất khẩu cà phê của Brazil. Đồng Real Brazil tiếp tục mạnh lên, đẩy tỷ giá USD/BRL giảm 0,57% xuống mức 6,07 điểm trong tuần qua - mức thấp nhất trong 6 tuần gần đây. Việc chênh lệch tỷ giá thu hẹp có thể khiến nông dân Brazil hạn chế bán ra do nhận được ít ngoại tệ hơn, từ đó ảnh hưởng đến nguồn cung cà phê xuất khẩu trên thị trường thế giới.