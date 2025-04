NATO cam kết gì với Ukraine sau cuộc gặp ở Odessa?

(VTC News) -

Phát biểu tại thành phố cảng Odessa của Ukraine, Tổng thư ký Mark Rutte cho biết sự hỗ trợ của NATO dành cho Ukraine vẫn "không thay đổi", đồng thời nhấn mạnh rằng hơn 20 tỷ euro (khoảng hơn 22 tỷ USD) - tiền hỗ trợ an ninh đã được các đồng minh NATO cam kết trong ba tháng đầu năm.

Ông Rutte cho biết liên minh gồm 32 thành viên vẫn ủng hộ mạnh mẽ Kiev, ngay cả khi liên minh này cũng ủng hộ sáng kiến ​​hòa bình của ông Trump.

"NATO sát cánh cùng Ukraine", Tổng thư ký Rutte phát biểu tại một cuộc họp báo với Zelensky. "Bạn và tôi biết rằng điều này luôn đúng. Tôi cũng biết rằng một số người đã đặt câu hỏi về sự ủng hộ của NATO trong vài tháng qua. Nhưng đừng nghi ngờ gì nữa: Sự ủng hộ của chúng tôi là không lay chuyển".

Tổng thư ký NATO Mark Rutte và Tổng thống Ukraine Zelensky tham dự một cuộc họp báo chung tại Odessa, Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Đây là chuyến đi đầu tiên của ông Rutte tới Ukraine kể từ khi Tổng thống Donald Trump đảm nhận vai trò dẫn đầu các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Kiev và Moskva, bao gồm một số vòng đàm phán tại Saudi Arabia.

“Những cuộc thảo luận này không hề dễ dàng, nhưng tất cả chúng ta đều ủng hộ nỗ lực thúc đẩy hòa bình của Tổng thống Trump”, ông Rutte nói.

Tại các cuộc đàm phán trước đó, Ukraine đã chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn rộng hơn do Hoa Kỳ đề xuất, mặc dù Nga đã thực sự trì hoãn tiến trình này bằng cách đưa ra các điều kiện sâu rộng.

Cũng tại cuộc gặp gỡ hôm 15/4, Tổng thống Zelensky kêu gọi NATO nhanh chóng triển khai lực lượng đảm bảo an ninh tại Ukraine và cung cấp thêm hệ thống phòng không cho nước này.

"Anh, Pháp và các nước thành viên NATO đã tích cực chuẩn bị cơ sở cho lực lượng đảm bảo an ninh tại Ukraine. Điều quan trọng là phải triển khai quá trình này đủ nhanh và hiệu quả", Tổng thống Zelensky phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte hôm 15/4.

Ông Zelensky khẳng định Ukraine cần thêm các hệ thống phòng không sau những trận tập kích gần đây của Nga. "Mọi người đều thấy nhu cầu cấp thiết của Ukraine đối với tên lửa phòng không. Chúng tôi đã bàn rất nhiều về vấn đề này trong hôm nay", ông nói.

Trong khi đó, Ukraine và các đồng minh châu Âu đang tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng cho "liên minh tự nguyện", dự kiến ​​sẽ hoạt động như một sự bảo đảm an ninh dài hạn nhằm ngăn chặn hành động tấn công trong tương lai của Nga sau khi lệnh ngừng bắn được thực hiện.

Ông Zelensky cho biết Thổ Nhĩ Kỳ có thể đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp bảo đảm an ninh Biển Đen trong tương lai cho Ukraine.

“Thật không may, đây không phải là về việc chấm dứt chiến tranh”, Zelensky nói, bình luận về cuộc họp an ninh trước đó do Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức. “Mà là về những gì diễn ra sau đó — các đảm bảo an ninh cho Ukraine sau lệnh ngừng bắn”.

Ông cho biết đại diện quân sự từ Ukraine, Pháp, Vương quốc Anh và Thổ Nhĩ Kỳ đang thảo luận về sự hiện diện của một lực lượng gìn giữ hòa bình ở biển Đen như một phần của những đảm bảo đó.