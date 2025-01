Giá cà phê hôm nay 24/1: Tiếp đà tăng mạnh, tiến gần đỉnh lịch sử

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 24/1 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 3/2025 giao dịch ở mức 5.482 USD/tấn, tăng 56 USD/tấn so với hôm qua. Kỳ hạn giao tháng 5/2025 ở mức 5.423 USD/tấn, tăng 22 USD/tấn so với mức giao dịch 1 ngày trước.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York giao tháng 3/2025 ở mức 343 cent/lb, tăng 2 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Giá giao tháng 5/2025 ở mức 340 cent/lb, tăng 3 cent/lb so với hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tiếp đà tăng mạnh, tiến gần đỉnh lịch sử. (Ảnh minh họa)

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê trong nước hôm nay đồng loạt tăng mạnh ở tất cả các địa phương, giao dịch ở mức 123.500 - 124.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk giao dịch ở mức 124.000 đồng/kg, tăng 1.800 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng được thương lái thu mua ở mức 123.500 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với phiên giao dịch trước.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại Gia Lai giao dịch ở mức 124.000 đồng/kg, tăng 1.800 đồng/kg so với mức giao dịch hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông ghi nhận tăng 2.000 đồng/kg, giao dịch ở mức 124.500 đồng/kg.

Theo Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (VICOFA), 2025 sẽ là năm đặc biệt trong lịch sử cà phê, với giá cà phê Việt Nam đạt mức cao nhất thế giới, đặc biệt là giá cà phê Robusta vượt 5.000 USD/tấn trên sàn London.

Tuy nhiên, ngành cà phê Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan và cây cà phê già cỗi, làm giảm năng suất và chất lượng.

Để cải thiện tình hình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề ra kế hoạch tái canh cây cà phê giai đoạn 2021-2025, không chỉ tại 5 tỉnh Tây Nguyên mà còn mở rộng ra các tỉnh khác như Sơn La, Điện Biên và Bình Phước.

Mục tiêu là nâng năng suất bình quân lên 3,5 tấn nhân/ha và cải thiện chất lượng hạt, giúp cây cà phê thích ứng với biến đổi khí hậu và bền vững hơn.