5 căn bệnh có thể mắc phải khi đánh răng sai cách

(VTC News) -

Chúng ta đều biết rằng đánh răng là điều cần thiết để duy trì vệ sinh răng miệng. Tuy nhiên, tầm quan trọng của việc đánh răng không chỉ dừng lại ở việc có hơi thở thơm tho hay tránh sâu răng.

Vệ sinh răng miệng kém có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng ở các bộ phận khác của cơ thể. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các bệnh về răng miệng ảnh hưởng đến gần 3,7 tỷ người. Khi bạn đánh răng không đúng cách và thường xuyên có thể gia tăng tỷ lệ mắc 5 bệnh dưới đây.

Đánh răng là thói quen giúp bạn vệ sinh răng miệng mỗi ngày (Ảnh: Times of India)

Bệnh tim

Tình trạng sức khỏe răng miệng của chúng ta có thể ảnh hưởng đến tim. Vệ sinh răng miệng kém có thể dẫn đến bệnh nướu răng (còn được gọi là bệnh nha chu), bệnh này liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Khi mảng bám tích tụ trên răng và nướu, vi khuẩn có thể xâm nhập vào máu, gây viêm.

Điều này có thể góp phần làm hẹp mạch máu, dẫn đến các tình trạng như xơ vữa động mạch, nơi mảng bám tích tụ trong động mạch. Theo thời gian, điều này có thể làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Tiểu đường

Bạn có biết rằng việc không đánh răng đúng cách có thể khiến việc kiểm soát bệnh tiểu đường trở nên khó khăn hơn không? Bệnh nướu răng và vệ sinh răng miệng kém có thể gây khó khăn cho cơ thể trong việc điều chỉnh lượng đường trong máu. Ngược lại, lượng đường trong máu cao có thể làm trầm trọng thêm bệnh nướu răng, tạo ra vòng luẩn quẩn.

Các nghiên cứu cho thấy những người mắc bệnh tiểu đường nguy cơ nhiễm trùng răng miệng cao hơn, và bệnh nướu răng không được điều trị có thể khiến việc kiểm soát lượng đường trong máu trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, chăm sóc răng miệng có thể hỗ trợ bạn kiểm soát bệnh tiểu đường tốt hơn.

Nhiễm trùng đường hô hấp

Nếu chúng ta bỏ bê việc đánh răng, vi khuẩn có thể tích tụ trong miệng và bị hít vào phổi. Điều này có thể dẫn đến các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp nghiêm trọng, chẳng hạn như viêm phổi, viêm phế quản và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD).

Vi khuẩn từ miệng có thể di chuyển đến phổi, đặc biệt ở những người có hệ miễn dịch suy yếu hoặc những người mắc các bệnh phổi mạn tính. Giữ cho miệng sạch sẽ có thể giúp giảm nguy cơ vi khuẩn lây lan sang hệ hô hấp của chúng ta.

Bệnh Alzheimer

Các nghiên cứu chỉ ra rằng bệnh nướu răng do thói quen đánh răng kém gây ra, có thể góp phần vào sự phát triển của bệnh Alzheimer. Vi khuẩn gây bệnh nướu răng có thể xâm nhập vào máu và thậm chí đến não, có khả năng dẫn đến viêm.

Tình trạng viêm này được cho là yếu tố nguy cơ cho sự phát triển của bệnh Alzheimer và các dạng sa sút trí tuệ khác. Đánh răng thường xuyên có thể giúp bảo vệ não bộ của bạn về lâu dài.

Sinh non và nhẹ cân

Việc không đánh răng đúng cách trong quá trình mang thai có thể làm tăng nguy cơ gặp các biến chứng như sinh non hoặc sinh con nhẹ cân. Bệnh nướu răng liên quan đến việc tăng nguy cơ chuyển dạ sinh non, vì tình trạng viêm do vệ sinh răng miệng kém có thể kích hoạt các cơn co thắt sớm.

Vi khuẩn từ miệng có thể di chuyển đến nhau thai, ảnh hưởng đến sự phát triển của em bé. Do đó, giữ cho răng sạch sẽ là một bước quan trọng để đảm bảo một thai kỳ khỏe mạnh.