Giá cà phê hôm nay 25/1: Tăng nhẹ ở cả trong nước và trên thế giới

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 25/1 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 3/2025 giao dịch ở mức 5.544 USD/tấn, tăng 82 USD/tấn so với hôm qua. Kỳ hạn giao tháng 5/2025 ở mức 5.499 USD/tấn, tăng 76 USD/tấn so với mức giao dịch 1 ngày trước.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York giao tháng 3/2025 ở mức 347 cent/lb, tăng 4 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Giá giao tháng 5/2025 ở mức 343 cent/lb, tăng 3 cent/lb so với hôm qua.

Giá cà phê tăng nhẹ. (Ảnh minh họa)

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê trong nước hôm nay đồng loạt tăng nhẹ, giao dịch ở mức 123.500 - 124.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk giao dịch ở mức 124.200 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng được thương lái thu mua ở mức 123.500 đồng/kg, không đổi so với phiên giao dịch trước.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại Gia Lai giao dịch ở mức 124.000 đồng/kg, giữ nguyên so với mức giao dịch hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông không ghi nhận biến động, giao dịch ở mức 124.500 đồng/kg.

Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), giá hai mặt hàng cà phê tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ những lo ngại về thời tiết và sản lượng tại Brazil. Cùng với đó, việc tỷ giá USD/BRL liên tục suy yếu đã tác động gián tiếp lên hoạt động xuất khẩu cà phê tại Brazil, đồng thời kéo lực mua cà phê tăng mạnh trong phiên hôm qua.

Mới đây, Cơ quan Khí tượng Somar cho biết lượng mưa tại Minas Gerais - bang sản xuất cà phê Arabica lớn nhất tại Brazil chỉ ở mức 29,6 mm vào tuần trước, tương đương 53% so với lượng mưa trung bình trong lịch sử. Lượng mưa thấp khiến cho lo ngại về tình hình mùa vụ và sản lượng tại nước này ngày càng gia tăng.

Thêm vào đó, Cơ quan Cung ứng Mùa vụ Brazil (CONAB) cũng vừa hạ dự báo tổng sản lượng cà phê thu hoạch trong năm 2024 của Brazil về 54,22 triệu bao loại 60 kg. Con số này tương đương mức giảm 1,05% so với báo cáo trước và thấp hơn 1,6% so với năm 2023.

Đáng chú ý, trong phiên hôm qua, đồng nội tệ Real của Brazil và cả VNĐ đều tăng so với USD. Điều này khiến cho các nhà xuất khẩu có xu hướng giữ hàng để chờ giá tốt nhất.

Hôm qua, tỷ giá USD/BRL đã sụt giảm mạnh hơn 1,3% xuống mức 5,9 điểm - thấp nhất trong vòng 2 tháng qua và cũng là đà giảm theo ngày mạnh nhất kể từ giữa tháng 12/2024. Việc tỷ giá thu hẹp có thể khiến nông dân tại Brazil có xu hướng hạn chế bán cà phê do thu về ít ngoại tệ hơn, qua đó làm giảm lượng cà phê xuất khẩu ra thế giới và góp phần đẩy giá bật tăng.