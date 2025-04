Lần đầu phát biểu sau khi rời nhiệm sở, ông Biden chỉ trích chính quyền Trump

(VTC News) -

Tại hội nghị của tổ chức Advocates, Counselors and Representatives for the Disabled (ACRD) ở Chicago hôm 15/4, cựu Tổng thống Joe Biden đã có bài phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi rời Nhà Trắng.

Trong bài phát biểu, ông chỉ trích mạnh mẽ chính quyền ông Trump vì đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng đối với hệ thống an sinh xã hội của Mỹ. Ông Biden mô tả mức độ thiệt hại là "khủng khiếp" và nhấn mạnh rằng việc cắt giảm nhân sự và đóng cửa các văn phòng của Cơ quan An sinh Xã hội (SSA) đang gây ra những khó khăn lớn cho hàng triệu người dân.

Ông đặt câu hỏi: "Tại sao họ lại làm điều này ngay bây giờ?" và so sánh hành động của chính quyền ông Trump với khẩu hiệu "Di chuyển nhanh, phá vỡ mọi thứ" của các công ty khởi nghiệp công nghệ, ám chỉ rằng họ đang "phá vỡ mọi thứ" mà không quan tâm đến hậu quả.

Cựu Tổng thống Joe Biden phát biểu tại một hội nghị ở Chicago, ngày 15/4. (Ảnh: ABC News)

Bài phát biểu của ông Biden diễn ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Quốc hội tổ chức "Ngày hành động vì An sinh Xã hội", nhằm phản đối các chính sách của chính quyền tổng thống Trump liên quan đến chương trình này.

"Chính quyền mới này đã gây ra quá nhiều thiệt hại và sự tàn phá", ông nói, đồng thời gọi An sinh xã hội là "nhiều hơn một chương trình của chính phủ".

"Đó là lời hứa thiêng liêng mà chúng ta đã đưa ra với tư cách là một quốc gia. Chúng ta biết rằng An sinh xã hội quan trọng như thế nào đối với cuộc sống của người dân", ông Biden nhấn mạnh.

ACRD là tổ chức vận động hỗ trợ người khuyết tật, nhóm dựa nhiều vào an sinh xã hội. Tại sự kiện này, ông Biden nhận giải thưởng cho những nỗ lực trong việc bảo vệ người khuyết tật và tăng cường an sinh xã hội.

Ông Biden cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump phá hỏng chương trình mà không quan tâm tác động đến những người thụ hưởng. "Chính quyền mới trong vòng chưa đầy 100 ngày gây ra quá nhiều thiệt hại và tàn phá", ông Biden nói. "Họ phá hỏng Cục An sinh xã hội và sa thải 7.000 người".

Kể từ khi rời nhiệm sở vào tháng 1/2025, ông Biden không tham gia hoạt động công khai nào. Tuy nhiên, ông đã tham gia một số sự kiện, bao gồm việc trở thành thành viên danh dự của Liên đoàn Công nhân Điện quốc tế (IBEW) và phát biểu tại hội nghị Mô hình Liên Hợp Quốc ở New York nhưng không mở cửa cho báo chí.

Ông Biden kết thúc bài phát biểu với lời kêu gọi tất cả người Mỹ cùng nhau bảo vệ chương trình an sinh xã hội và những người được hưởng lợi từ đó. "An sinh xã hội xứng đáng được bảo vệ vì lợi ích của toàn thể quốc gia", ông kết luận.

SSA cáo buộc ông Biden nói dối

Sau bài phát biểu của cựu Tổng thống Biden về tầm quan trọng của An sinh xã hội, một người quản lý tài khoản mạng xã hội của Cục An sinh xã hội đã đăng một chủ đề cáo buộc cựu tổng thống nói dối.

Với năm bài đăng trên nền tảng X, thuộc sở hữu của đồng minh của Trump và tỷ phú Elon Musk, cơ quan này đã phản pháo, tuyên bố: "Tổng thống Trump đã nhiều lần hứa sẽ bảo vệ An sinh xã hội và đảm bảo mức lương thực lĩnh cao hơn cho người cao tuổi bằng cách chấm dứt đánh thuế vào các chế độ phúc lợi An sinh xã hội".

Cơ quan này khẳng định không đóng cửa vĩnh viễn bất kỳ văn phòng thực địa nào và 50% bộ phận công nghệ không bị sa thải.

SSA đang thực hiện các bước hợp lý để chuyển đổi cách phục vụ công chúng. Tháng trước, họ đã chi 16,5 triệu USD để hiện đại hóa dịch vụ điện thoại trên toàn quốc.

Đồng thời cũng đưa ra cáo buộc đối với chính quyền cựu Tổng thống Biden. "Một báo cáo của Tổng thanh tra SSA được công bố khi Joe Biden làm Tổng thống đã phát hiện 72 tỷ USD tiền thanh toán không đúng quy định từ năm tài chính 2015 đến năm 2022.

Chỉ riêng trong năm tài chính 2024, đã có hơn 2 triệu người nhập cư bất hợp pháp được cấp SSA".

Nhưng các bài đăng không đề cập đến những cắt giảm nghiêm trọng mà chính quyền ông Trump đã vạch ra cho cơ quan này. Hàng chục văn phòng sẽ đóng cửa trong năm nay do các hành động của "bộ phận hiệu quả của chính phủ" của ông Elon Musk, hãng tin AP đưa tin vào tháng 3.

Có những kế hoạch cắt giảm khoảng một nửa nhóm công nghệ SSA được báo cáo vào tháng 4, như một phần trong mục tiêu của ông Trump nhằm giảm mạnh quy mô của chính phủ liên bang.