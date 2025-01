Giá cà phê hôm nay 22/1: Xu hướng tăng giá bao trùm

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 22/1 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 3/2025 giao dịch ở mức 5.263 USD/tấn, tăng 120 USD/tấn so với hôm qua. Kỳ hạn giao tháng 5/2025 ở mức 5.217 USD/tấn, tăng 127 USD/tấn so với mức giao dịch 1 ngày trước.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York giao tháng 3/2025 ở mức 327 cent/lb, giảm 1 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Giá giao tháng 5/2025 ở mức 323 cent/lb, giảm 1 cent/lb so với hôm qua.

Giá cà phê hôm nay có xu hướng tăng. (Ảnh minh họa)

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê trong nước hôm nay đồng loạt tăng ở tất cả các địa phương, giao dịch ở mức 119.300 - 120.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk giao dịch ở mức 120.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng được thương lái thu mua ở mức 119.300 đồng/kg, tăng 1.100 đồng/kg so với phiên giao dịch trước.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại Gia Lai giao dịch ở mức 120.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so mức giao dịch hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông ghi nhận tăng 1.500 đồng/kg, giao dịch ở mức 120.500 đồng/kg.

Giá cà phê nối dài đà tăng từ phiên cuối tuần trước. Đóng cửa ngày giao dịch hôm qua, giá cà phê Robusta đã tăng vượt kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư với hơn 2,7% lên 5.143 USD/tấn - mức cao nhất trong vòng gần một tháng qua.

Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), triển vọng nguồn cung kém lạc quan cùng với đà suy yếu của tỷ giá USD/BRL tiếp tục là nguyên nhân chính đẩy giá cà phê Robusta bật tăng trong phiên hôm qua.

Theo báo cáo của ngân hàng đầu tư Itau BBA, sản lượng thu hoạch cà phê của Brazil năm 2025 dự kiến vẫn ở mức thấp, đánh dấu năm thứ 5 liên tiếp sản lượng dưới mức trung bình. Đồng thời, giá cà phê thế giới sẽ duy trì ở mức cao và còn đi lên khi tiêu thụ cà phê toàn cầu ngày càng tăng, trong khi nguồn cung cà phê Arabica hạn chế vào năm 2025 và đầu năm 2026.

Sau khi thông tin chính quyền mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không thực thi ngay các mức thuế quan nghiêm ngặt đã khiến đồng tiền của một số đối tác thương mại của nước này, trong đó có đồng Real (Brazil) tăng giá, đồng USD giảm sâu.

Trong phiên giao dịch hôm qua, tỷ giá USD/BRL ghi nhận mức giảm 0,64%, xuống 6,03 điểm. Chênh lệch tỷ giá thu hẹp có thể khiến nông dân tại Brazil hạn chế bán cà phê do thu về ít ngoại tệ hơn, qua đó làm giảm lượng cà phê xuất khẩu ra thế giới.

Tại Việt Nam, thị trường cũng đang lo ngại rằng nguồn cung sẽ bị gián đoạn trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Chi phí nhân công và nguyên vật liệu tăng cao trong giai đoạn này khiến hoạt động thu mua gặp nhiều khó khăn.